Früh übt sich: Das Training von Greta Neumann (Bild) und Franziska Baeck kommt beim Nachwuchs gut an. (INGO MÖLLERS)

Hude. Der arme Hai kriegt ganz schön was ab. Verantwortlich dafür sind Rückhand-Rabe und Vorhand-Fuchs. Die agieren eben sehr präzise. Und deshalb wird der Hai, übrigens ist er blau, von einem kleinen Kunststoffball nach dem nächsten getroffen. Da fällt er dann schon mal zu Boden.

Das ist allerdings auch gut so, denn genau das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Beim TV Hude gibt es seit einiger Zeit eine Tischtennis-Gruppe für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Eine technisch anspruchsvolle Sportart wie Tischtennis für den kleinen Nachwuchs? Ja, das geht. Jedenfalls in etwas abgewandelter Form. Das Angebot des TV Hude verfolgt nämlich ein ganz spezielles Konzept, das vom Tischtennis-Verband Niedersachsen in Zusammenarbeit mit Experten entwickelt wurde und laut Angaben des Vereins optimal auf das Alter der Zielgruppe zugeschnitten ist.

Im Vordergrund steht grundsätzlich die Förderung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten. Eine Hälfte der jeweils einstündigen Einheit ist dementsprechend für solch allgemeinsportliches Training vorgesehen. In der anderen Hälfte der Zeit steht die Ballgewöhnung mit Schläger im Fokus. Das Ziel ist, kindgerecht und spielerisch vorzugehen. Häufig sind die Trainingsinhalte in kleine Geschichten verpackt. Die Sportstunde soll eben zum Erlebnis werden.

An diesem Freitagnachmittag sind acht Kinder in der Sporthalle Hohelucht dabei, manche zum ersten Mal. Los geht es – wie bei anderen Sportarten auch – mit Warmlaufen. Doch auch das ist hier schon etwas anders als gewöhnlich. Mit verschiedenen ausgedruckten Temposchildern, wie man sie aus dem Straßenverkehr kennt, zeigen die Trainerinnen Greta Neumann und Franziska Baeck an, wie schnell die Kinder laufen sollen. Tempo 30 oder 50 zum Beispiel. Und wenn sie ein rotes Schild hochhalten, heißt das: anhalten. Eben auch wie im Verkehr. Bei Grün kann es weitergehen.

Bei der folgenden Übung kommen erstmals Tischtennis-Bälle ins Spiel. Jedes Kind bekommt einen Pylon. Greta Neumann und Franziska Baeck werfen nun die kleinen weißen und orangen Bälle, aber auch Flummis auf den Hallenboden. Diese gilt es nun mit dem Pylon zu fangen. Die Kinder rennen durch die Halle, versuchen, das Runde ins Kegelförmige zu bekommen – und wenn es klappt, ist die Freude groß.

Greta Neumann und Franziska Baeck haben nicht einfach so ihre Aufgabe übernommen. Sie sind extra dafür ausgebildet worden, mit einem Seminar in Hannover, das sowohl Theorie als auch Praxis beinhaltete. Neben den Grundlagen des Tischtennis ging es beispielsweise auch darum, was wichtig für den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe ist. Die beiden kennen sich bereits seit der Grundschule. Als Greta Neumann, die selbst beim TV Hude an der Platte steht, und Franziska Baeck vom Verein angesprochen wurden, entschieden sie sich dafür, das Projekt anzugehen. So kam es, dass die zwei Tischtennis-Mini-Athleten-Trainerinnen wurden.

Sie haben Spaß an ihrer Aufgabe, natürlich, sonst würden sie den Aufwand ja nicht auf sich nehmen. Vor allem freut es sie, wenn die Kinder Erfolgserlebnisse haben. „Man sieht, wie sie sich weiterentwickeln“, sagt Franziska Baeck. Daher investieren die beiden gerne ihre Zeit. Und zwar mehr als die reine Trainingsstunde. Schließlich muss das Duo diese nicht nur leiten, sondern auch alles auf- und abbauen. Wenn man sich den Parcours ansieht, der nach dem Aufwärmen auf dem Programm steht, wird klar, dass das durchaus Zeit in Anspruch nimmt. So gilt es, eine Bank hochzulaufen und auf eine Matte hinunterzuspringen, sich mit einem Seil von einer Bank zur nächsten zu schwingen, ehe die Kinder an einer Tischtennis-Platte stehen. An einer halben, um genauer zu sein. Diese steht direkt an einer Wand – und hier kommt der eingangs erwähnte Hai ins Spiel. Er ist auf einem Papier aufgemalt, das an der Wand platziert wird. Greta Neumann spielt nun die Bälle zu den Kindern, die versuchen, den Hai zu treffen. Das gelingt relativ oft. „Schon wieder versenkt“, bemerkt die Übungsleiterin, als der Hai mal wieder zu Boden segelt.

Dann geht es auf zur nächsten und zugleich letzten Station. Hier geht es darum, die Tischtennis-Bälle von einer Bank aus in einem Kasten zu versenken. Damit haben die Lütten den Parcours einmal absolviert – es kann also wieder von vorne losgehen. In einer Ecke der Halle haben derweil die Eltern der Kinder Platz genommen und schauen dem Spektakel zu. Michael Schlangen hat im Internet von dem Angebot erfahren. So wie es beschrieben wurde, erschien es ihm sehr interessant und sinnvoll. „Die beiden machen das echt gut. Es ist durchdacht und kindgerecht“, lobt er das Trainerduo. Ein anderer Vater hebt ebenfalls das Engagement von Greta Neumann und Franziska Baeck hervor. „Schön, dass es so was gibt“, meint er.

Dass das Angebot auch bei den Protagonisten gut ankommt, zeigt sich nach der Stunde. Ein Kind hat erstmals teilgenommen – und möchte wiederkommen. Der blaue Hai darf sich also darauf einstellen, dass er wieder in schöner Regelmäßigkeit einen mitkriegt.

Das Training der Tischtennis-Gruppe findet immer freitags von 15.45 bis 16.45 Uhr in der Sporthalle Hohelucht in Hude statt. Wer Interesse hat, kann einfach mal vorbeikommen. Weitere Informationen gibt es dann von den Trainerinnen Greta Neumann und Franziska Baeck.