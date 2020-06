Der TV Hude bietet ab kommenden Montag Kurse in diversen Sportarten und für alle Altersgruppen wieder an. Eine Anmeldung ist notwendig. (TV Hude)

Der Sportbetrieb brummt wieder im TV Hude: Ab kommenden Montag, 15. Juni, startet der Verein mit einem großen Paket an Angeboten wieder durch. Die Verantwortlichen betonen, dass sie dabei die staatlichen Auflagen einhalten. „Da die Gesundheit unserer Mitglieder für uns an erster Stelle steht, haben wir für jedes Angebot individuelle Schutzkonzepte erarbeitet, welche über die geltenden Richtlinien des Landes Niedersachsen hinausgehen“, teilt Sportreferent Felix Lingenau mit.

Ein Element dieser Schutzkonzepte ist die Begrenzung der Gruppengröße. Das hat zur Folge, dass die Teilnehmer auf mehrere Gruppen verteilt werden. „Dadurch ist es unvermeidbar, dass wir mitunter auch die Zeiten, Orte und teilweise sogar die Übungsleiter der Angebote ändern mussten“, erklärt Lingenau. Um die Teilnehmerzahl nicht nur bei den Kursen, sondern auch in den Langzeitangeboten begrenzen zu können, laufen einige dieser Angebote vorübergehend ebenfalls über das anmeldepflichtige Kurssystem. „Es ist also unerlässlich, bei jedem Sportangebot sicherheitshalber noch einmal genau nachzulesen, wann und wo es unter welchen Bedingungen genau weiter geht. Denn kaum etwas ist noch so wie es vor Corona einmal war“, sagt Lingenau. Einige Kurse fallen daher weiter aus. „Weiterhin bitten wir um Verständnis, dass trotz des breiten Angebots, welches nun wieder durchstartet, nicht jedes Angebot wieder läuft. Einige unserer Übungsleiter gehören selbst Risikogruppen an oder haben Menschen in ihrem engsten Umfeld, die zur Risikogruppe gehören. Wir haben großes Verständnis dafür, dass diese uns zurzeit nicht zur Verfügung stehen“, erklärt Lingenau

Die Kursanmeldung startet am Mittwoch, 10. Juni, ab 8 Uhr. Wie gewohnt ist die Anmeldung online auf der Vereins-Homepage www.tvhude.de, via Telefon unter der Nummer 0 44 08 / 23 79 oder persönlich in der Geschäftsstelle möglich.

Auf dem Weg zur Normalität

Ab kommenden Montag bietet der TV Hude folgende Kurse an: Beckenbodentraining, Fit für Job und Alltag, Kapow, Pilates, Qi Gong, Step Aerobic, Stretching und Zumba. Zeitgleich starten auch folgende Langzeitangebote vorübergehend in Kursform wieder durch: Body-Fit, Eltern und Kind Turnen für Kinder von ein bis zwei Jahren, Eltern und Kind Turnen für Kinder von zwei bis vier Jahren, Fit-Mix, Frauenturnen, Frauenfitness, Kindertanz für Kinder von drei bis sechs Jahren und Tempodrom. „Nur für die Corona-Zeit haben wir zudem einige neue Kurse eingerichtet, um insbesondere für Kinder Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, deren reguläre Angebote derzeit noch weiter pausieren“, sagt Lingenau. Hierzu gehören: Sport-Mix für Kinder von fünf bis sieben Jahren, Sport-Mix für Kinder von acht bis zehn Jahren, Ballspiele für Kinder von fünf bis sechs Jahren, Ballspiele für Kinder von sieben bis neun Jahren.

Darüber hinaus sind einige Sportgruppen, die nicht in Kursform organisiert sind, bereits wieder aktiv. Bei Interesse sind Informationen bei den jeweils zuständigen Abteilungsleitern oder über die Homepage verfügbar. Zu den Angeboten die bereits wieder laufen oder in Kürze starten gehören: Badminton, Basketball, Faustball, Fitness-Schule, Gesundheitssport/Reha-Sport, Handball, Kindertanz, Leichtathletik, Move and Dance, Sportabzeichenabnahme, Gesellschaftstanz, Tischtennis und Volleyball.