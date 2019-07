Rudi Hanischs Wanderschuhe waren während seiner 24-tägigen Tour durch Norwegen nicht nur einmal voller Wasser. Schließlich musste er jeden Tag durch mehrere Bäche laufen, die mitunter sehr breit waren. (INGO MÖLLERS, Rudi Hanisch)

Früchtemüsli, Tütensuppen, Party-Pumpernickel – und schon kann nichts mehr schiefgehen. Auf die drei lässt Rudi Hanisch nichts kommen. Sie sind einfach zuzubereiten beziehungsweise können einfach so verzehrt werden, und sie liefern Energie. Also genau das Richtige bei körperlicher Anstrengung. Sozusagen das Trio infernale, wenn es um Ernährung während einer Wanderung geht. Vor allem, wenn diese nicht nur ein paar Stunden, sondern mehrere Wochen dauert. Und wenn die Verpflegung deshalb so wenig Platz wie möglich im Rucksack beanspruchen sollte.

Es ist noch nicht lange her, dass Rudi Hanisch nicht sonderlich viel Platz in seinem Rucksack hatte. Immerhin war der – neben Wanderstöcken – das Einzige, das er bei sich hatte, als er 24 Tage lang in Norwegen unterwegs war. Oder genauer genommen: auf seinem Rücken hatte. Ganze 21 Kilogramm wog das Reisegepäck, mehr als sonst. Eigentlich schultert der Delmenhorster bei seinen langen Wanderreisen maximal 15 Kilogramm. Ein ziemlicher Unterschied, und es dauerte nicht lange, bis er diesen zu spüren bekam. „Schwer wurde der nach einer halben Stunde“, erinnert sich Rudi Hanisch.

Das Laufen, in welcher Form auch immer, ist seine Leidenschaft. Und in diesem Jahr wollte er es noch einmal so richtig wissen. Er nahm den Österdalsleden-Pilger-Trail in Angriff. Rund 380 Kilometer insgesamt, bis zu 23 davon am Tag. Unter widrigen Bedingungen. Ganz alleine. Und das in einem Alter, das jedem, der diese Geschichte liest, gehörigen Respekt abnötigen muss. Rudi Hanisch ist nämlich 81 Jahre alt.

Seine Abenteuerlust ist dennoch ungebrochen. Hanisch kann man als vieles betiteln. Er ist Langstreckenläufer, Nordic-Runner, Hochgebirgs-Hiker, Long-Trailer – oder, wie er selbst sagt, Globetrotter. Der ehemalige Berufsschullehrer hat schon viel von der Welt gesehen. Indien, Nepal, Venezuela, Mexiko, Südafrika, diverse Ziele in Europa und den USA. Die Liste ließe sich noch um so einige Schauplätze ergänzen. Hanisch ist gefühlt permanent unterwegs. „Ich suche immer meine Grenzen“, sagt er über sich selbst.

Dieses Jahr also Norwegen. Nicht zum ersten Mal. 2014 wanderte er den Olavsweg entlang. Das Ziel lautete damals Trondheim, genau wie vor wenigen Wochen. Der Weg war dieses Mal jedoch ein anderer, ein noch anspruchsvollerer. Einer, den Hanisch mit Superlativen nur so überhäuft. „Es wurde das Grandioseste, Einsamste, Anstrengendste und Nässeste, was ich je in meinem langen Trail-Leben gemacht habe“, sagt er.

Seine Erzählungen und Bilder unterstreichen diese Beschreibung zweifellos. Von freundlichem Sommerwetter konnte mal so gar keine Rede sein. Im Gegenteil: Es regnete jeden Tag, und das Wasser, mit dem Hanisch zu kämpfen hatte, kam nicht nur von oben, sondern auch von unten. „Ich musste jeden Tag durch fünf Bäche wandern. Die schlimmsten gingen bis zum Po. Der größte war 80 Meter breit. Die Schuhe waren immer voll Wasser“, schildert der Ruheständler im Unruhestand. Ein großes Problem sei das geflutete Schuhwerk jedoch nicht gewesen. „Ich hatte keine kalten Füße, weil das Wasser sich schnell erwärmt hat.“

In einer Nacht erwärmte sich allerdings gar nichts. Hanisch erinnert sich noch genau an jene Stunden, die für ihn die härtesten waren. „Ich habe einmal in einem Zelt geschlafen, das keinen Boden hatte. Da habe ich tüchtig gefroren. Es war unheimlich klamm. Ich hatte alles an, was ich an Kleidung dabei hatte“, erzählt der Delmenhorster, der sich in dieser Nacht mit einer Isomatte anfreunden musste. Meistens schlief er in einfachen Hütten, die mit Luxus rein gar nichts zu tun hatten. „Es gab kein Licht, aber einen kleinen Ofen, mit dem man ein bisschen heißes Wasser machen konnte“, erklärt Hanisch.

Stichwort Wasser: Davon hatte der 81-Jährige immer mindestens zwei Liter bei sich. „Lebensmittel musste ich immer für sechs Tage mithaben“, sagt er. Das war jedoch ursprünglich anders geplant. „Ich hatte für vier Tage gerechnet.“ Das hätte theoretisch auch wunderbar gepasst – wenn nicht ein gewisser Feiertag dazwischengekommen wäre. Am fünften Tag gab es auf dem Campingplatz, den Hanisch angesteuert hatte, zwar einen Laden. Blöderweise war jedoch Pfingstmontag. Die Folge: geschlossene Türen, keine neuen Lebensmittel. „Das ist das Problem auf der Tour nach Trondheim: Es gibt nur wenige Einkaufsmöglichkeiten“, weiß Hanisch.

Was es auf seiner Tour ebenfalls kaum gab, waren Gleichgesinnte. „Nach fünf Tagen habe ich den ersten Menschen gesehen“, berichtet Hanisch. Das machte ihm jedoch nichts aus. Vielmehr ist es genau diese Einsamkeit, die für ihn einfach dazugehört. Obwohl man dann komplett auf sich allein gestellt ist, wenn es darum geht, die Pfade zu erkennen. „Man darf nie die Markierungen aus den Augen lassen“, betont Hanisch. Wobei das leichter gesagt ist als getan, insbesondere bei schlechter Sicht. Das musste der Ausdauersportler nicht nur einmal feststellen. Doch wenn er sich verlaufen hatte, halfen ihm zwei Dinge. Zum einen seine Erfahrung. „Man guckt sich die Landschaft an und weiß ungefähr die Richtung“, sagt Hanisch. Zum anderen griff er auf ein neues Programm auf seinem Handy zurück, das er in diesem Jahr das erste Mal benutzte.

Ansonsten ist Hanisch, der in Norwegen sieben Kilo abnahm, nämlich analog unterwegs. Die Vorbereitung nehme doppelt so viel Zeit in Anspruch wie die Tour selbst, erklärt er. Das liegt daran, dass er seine Pläne und Karten im Vorhinein selbst erstellt. Das wird er auch im Oktober dieses Jahres wieder so machen. Dann geht es nach Portugal, wo der Caminho Histórico und der Fisherman’s Trail auf Hanischs Wanderprogramm stehen. Er möchte seine spektakulären Touren eben so lange ins Visier nehmen, wie es nur geht. Daher ließ er dieses Jahr sogar die Möglichkeit aus, einen neuen Weltrekord beim 24-Stunden-Burginsellauf aufzustellen. Dort wäre es darum gegangen, die meisten Kilometer in der Altersklasse der über 80-Jährigen bei einer solchen Veranstaltung zurückzulegen. Doch der langjährige Lauftreff-Leiter des früheren SV Atlas suchte lieber das Abenteuer in Norwegen. „Wer weiß, ob ich das nächstes Jahr noch machen kann“, sagt Hanisch. Dieses Mal konnte er das in jedem Fall noch, und zwar als einer der wenigen. In 2019 war er nach eigener Aussage gar der Erste, der den ganzen Österdalsleden-Trail zurückgelegt hat.

Die Ideen für weitere Touren sind ihm derweil noch längst nicht ausgegangen. „Ziele gibt es genug, aber langsam muss man ein bisschen suchen. In Norwegen hatte ich unheimliche Steigungen. Mit 81 wird die Luft dann knapper“, gibt Hanisch zu bedenken. Doch er wird sich nach Portugal mit Sicherheit wieder etwas einfallen lassen. Nicht ausgeschlossen, dass ein Trio dann wieder dabei ist. Mit Früchtemüsli, Tütensuppen und Party-Pumpernickel lässt sich ja bekanntlich eine gute Grundlage für lange Strecken schaffen.