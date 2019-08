Handballerin Emily Winkler absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei der HSG Delmenhorst und kümmert sich unter anderem um Handballveranstaltungen in der Delmestadt. (VfL Oldenburg)

Sommerzeit bedeutet im Handball vor allem eins: Vorbereitung. Doch nicht nur in den Hallen und auf den Plätzen herrscht Betrieb, auch abseits davon wird viel bewegt – so auch in der Jugendabteilung der HSG Delmenhorst, die sich inzwischen um zwölf Jugendmannschaften sowie die Minis und Maxis des Vereins kümmert. „Wir sind sehr stolz auf unsere Jugendmannschaften, die auch unsere Stadt Delmenhorst überregional gut präsentieren. Von der C- bis zur A-Jugend sind alle Mannschaften, sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich, in den Leistungsklassen vertreten. Unsere weibliche B- und unsere männliche A-Jugend spielen sogar in der Vorrunde zur Oberliga“, berichtet der Jugend-Vorstand Jörg Schröder.

Zudem hat sich in diesem Jahr ein Team um Sprecherin Bianca Gallmann gegründet, das sich um die Planung und Organisation von Aktionen und Veranstaltungen für die Jugend der HSG kümmert. So soll der Zusammenhalt auch zwischen den Mannschaften gestärkt werden. Vor wenigen Tagen richtete die HSG zu diesem Zwecke eine Sommer-Olympiade an der Kantstraße aus. Im Oktober können die Kinder und Jugendlichen an einem Handball-Camp mit Übernachtungen in der Stadionhalle beziehungsweise im Stadionheim teilnehmen.

Die HSG Delmenhorst kann sich außerdem über die Unterstützung von Emily Winkler freuen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr beim Verein absolviert und die Kooperationsschulen betreut. Sie wechselte zu dieser Saison vom VfL Oldenburg zur Drittliga-Mannschaft des TV Oyten und wird gemeinsam mit Rolf Behrens verschiedene Aktionen für den Handballsport in Delmenhorst planen und ausrichten.

Die HSG-Verantwortlichen sehen neben diesen Entwicklungen jedoch noch viel Handlungsbedarf. Ein großes organisatorisches Problem stellen vor allem die fehlenden Hallenzeiten für den Trainingsbetrieb dar. Eine optimale Förderung der Jugendlichen ist aufgrund der begrenzten Hallenkapazitäten nicht immer gewährleistet, teilt die HSG mit. Des Weiteren sei der Aufwand für den Jugendwart, für die Mannschaftsverantwortlichen und die ehrenamtlichen Helfer immer noch sehr hoch. Durch den Spielbetrieb in den hohen Leistungsklassen steigen auch die Kosten, da beispielsweise weitere Fahrten in Kauf genommen werden müssen. Die HSG Delmenhorst und insbesondere der Jugendbereich sind daher auf der Suche nach Sponsoren, da die Vereinsbeiträge die Kosten nicht komplett abdecken.

Ein großes Ziel der Jugend-Abteilung ist es, dass die hohe Bereitschaft und auch die investierte Zeit der Verantwortlichen nachhaltig wirken. Der Verein möchte von dem geleisteten Engagement auch im Seniorenbereich profitieren. Aus diesem Grund wird in dieser Saison die Zusammenarbeit mit den Trainern der Seniorenmannschaften intensiviert, kündigt die HSG an. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Gespräche zwischen den Trainern, um sich über den Leistungsstand der Jugendlichen auszutauschen. Dadurch wird Talenten die Möglichkeit geboten, schon früh am Trainings- und Spielbetrieb der Senioren teilzunehmen.

„Auch für die Zukunft hoffen wir, dass noch viele Jugendliche Spaß am Handball bekommen und sich der HSG anschließen werden“, erklärt Jugendwart Schröder. Er betont zudem, dass der Verein auch weiterhin nach Mitstreitern sucht, die bei den Delmestädtern etwas bewegen wollen. „Denn nur so können wir gewährleisten, dass der derzeit sehr gut aufgestellte Jugendbereich auch künftig alles bietet, was die Jugendlichen suchen: Spaß am Sport und Herausforderungen, an denen sie wachsen können“, meint er.