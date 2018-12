HSG-Trainer Jörg Rademacher freut sich auf das Spiel gegen den OHV Aurich, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Selten dürften die Rollen bei einem Spiel so klar verteilt sein: Gegen den OHV Aurich ist die HSG Delmenhorst krasser Außenseiter. Dass die Delmenhorster sich mit vier Siegen in Folge ins obere Tabellenmittelfeld der Handball-Oberliga geschoben haben, ändert an dieser Ausgangslage rein gar nichts. Egal wie gut die aktuelle Form der Gastgeber an diesem Sonnabend ab 19.15 Uhr in der Stadionhalle auch sein mag, sie werden nochmals eine Schippe draufpacken müssen, um den Aurichern das Leben überhaupt erst schwermachen zu können.

Denn die Gäste aus Ostfriesland thronen derzeit über allem. Nach elf Spielen weist der Drittliga-Absteiger eine makellose Bilanz auf und hat bereits sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger, den TV Bissendorf-Holte. Die Auricher sind also auf dem besten Wege, den Titel zu holen und sich damit die Chance auf den direkten Wiederaufstieg zu sichern – ohnehin das selbsterklärte Ziel des OHV.

HSG-Coach Jörg Rademacher weiß jedenfalls um die Schwere der Aufgabe. Und trotzdem blickt er der Partie optimistisch entgegen. „Mal gucken, was Sonnabend hier gegen Aurich passiert. Wir sind krasser Außenseiter, werden das Spiel aber sicher auch nicht herschenken“, sagte der Trainer und schickte hinterher: „Wir freuen uns einfach, dass wir ohne Druck aufspielen können.“

Tatsächlich haben sich die Delmenhorster dank ihrer guten Leistungen in den vergangenen Wochen eine durchaus komfortable Ausgangslage für die finalen Spiele vor der Weihnachtspause erarbeitet. Nachdem es lange Zeit – unter anderem wegen diverser Ausfälle in jedem Mannschaftsteil – gehapert hat, befindet sich die Rademacher-Sieben seit der Rückkehr der meisten Verletzten im Aufwind. „Je mehr Siege man einfährt, desto mehr Spieler sind beim Training, die Beine werden leichter, das Selbstbewusstsein steigt. Ich bin wirklich stolz auf das Team“, sagte Rademacher nach dem vierten Sieg in Folge gegen den VfL Edewecht.

Gerade im Deckungsverbund hat die HSG Delmenhorst einen großen Schritt gemacht. Gegen den VfL Edewecht, der einen starken Rückraum besitzt, ließen die Delmestädter lediglich 20 Gegentreffer zu – der bisherige Höhepunkt der Entwicklung der vergangenen Wochen. Nicht umsonst schwärmte Rademacher im Anschluss von der Abwehrleistung. Er habe so eine bislang noch nicht gesehen.

Das Nonplusultra der Liga

Gegen Aurich müssen die Delmenhorster sich aber offensichtlich noch mehr strecken. Schließlich liest sich die bisherige Saisonstatistik des OHV durchaus beeindruckend: Die Ostfriesen haben nämliche nicht nur eine weiße Weste, sondern stellen zudem die beste Offensive mit 353 geworfenen Toren und die zweitstärkste Defensive mit nur 266 kassierten Treffern. Was den Delmenhorstern angesichts dieser Statistiken keineswegs passieren darf, ist, dass sie im Angriff gute Wurfmöglichkeiten einfach vergeuden. Gegen den VfL Edewecht bemängelte Rademacher die Chancenverwertung jedenfalls.

Letztendlich wird die HSG Delmenhorst nicht nur einen absoluten Sahnetag erwischen müssen, um gegen den Ligaprimus zu punkten, sie wird auch auf die Unterstützung der Fans angewiesen sein. Rademacher wünschte sich nach dem Edewecht-Spiel auf jeden Fall eine große Kulisse. Das Team habe sich diese nach den vergangenen Wochen schlichtweg verdient.