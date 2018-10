Matthias Karrasch sammelte fleißig Punkte für den DSV. (MÖLLERS)

Delmenhorst. Schon im vergangenen Jahr hat das Masters-Schwimmteam des Delmenhorster Schwimmvereins über sein Resultat beim offenen Landesentscheid gejubelt. Nun ist es den Sportlern bei der jüngsten Auflage in der Grafttherme gelungen, das Ergebnis abermals zu toppen: Mit 15 656 Zählern landete das DSV-Team auf Rang fünf. „Das letztjährige Ergebnis war schon wirklich klasse, jetzt haben wir uns aber um über 500 Punkte verbessert. Als Verein sind wir wirklich zufrieden. Wir befinden uns damit im oberen Drittel von den insgesamt 14 Teams“, sagte Anette Hochmann, Trainerin der Masters.

Der offene Landesentscheid ist dabei ein besonderer Wettkampf: Nicht die Zeit ist unbedingt entscheidend, sondern die Punktzahl. So kann es durchaus passieren, dass der Erstplatzierte eines Laufes weniger Zähler bekommt als der Fünftplatzierte. Warum das so ist? Nun, die Punktzahl orientiert sich an dem jeweiligen Rekord der Altersklasse. „Das macht es so interessant“, meinte Hochmann.

Aber nicht nur mit dem eigenen Abschneiden, sondern auch mit der Veranstaltung selbst zeigte sich der DSV mehr als zufrieden. „Die Halle war richtig, richtig voll“, berichtete Hochmann, „es waren ja Vereine aus Bremen und Niedersachsen dabei. Da stößt man an Kapazitätsgrenzen. Ungefähr dürften 250 bis 300 Menschen da gewesen sein.“ Nichtsdestotrotz ist die Veranstaltung laut Hochmann völlig reibungslos verlaufen.