Delmenhorst/Hannover. Das Finale im Fußball-Niedersachsenpokal der Amateure rückt immer näher. An diesem Mittwoch um 18 Uhr endet die Vorverkaufsphase des SV Atlas Delmenhorst. An den Vorverkaufsstellen – Intersport Strudthoff, Lange Straße; Gaststätte Jan Harpstedt, Hasporter Damm; Delmenhorster Autoteilevertrieb GmbH, Hasporter Damm und Mazda Autohaus Engelbart, Annenheider Straße – gibt es aktuell noch Stehplatztickets.

Insgesamt sind bislang rund 1700 Karten für das Finale verkauft worden, teilte Manfred Finger, Pressesprecher des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), auf der Pressekonferenz zum Pokalfinale am Montagabend mit. Aus Delmenhorst kommen mindestens neun Busse, die Blau-Gelben werden im Eilenriedestadion in Hannover am Sonnabend (Anstoß um 14.15 Uhr) in der Mehrheit sein. Insgesamt passen 2500 Zuschauer in das Stadion, Finger rechnet mit mehr als 2000 Besuchern.

Die Partie des SVA gegen den Oberligarivalen TuS Bersenbrück wird zudem in der ARD in einer Konferenz mit sechs weiteren Landesfinals übertragen. Der Gewinner holt nicht nur den Pokal, sondern darf im kommenden Jahr auch in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten. Dort hat er Heimrecht und trifft auf einen Profiverein.