Felix Sonnberg gewann sowohl im Einzel wie auch im Doppel seine Matches gegen den TC Sommerbostel. (INGO MÖLLERS)

Sommerbostel. Die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst haben ihren dritten Sieg in Folge verzeichnet und sich damit frühzeitig für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zur Tennis-Landesliga gesichert. Nach dem 4:2-Auswärtserfolg gegen den TC Sommerbostel steckt das Team um Mannschaftsführer Carsten Glander die vor Saisonbeginn gesteckten Ziele noch einmal neu ab. „Nachdem der Klassenerhalt unter Dach und Fach ist, sehen wir nun die Vizemeisterschaft als realistisch an“, sieht der Kapitän der Blau-Weißen dem weiteren Verlauf der Meisterschaftsrunde überaus optimistisch entgegen.

Realität kann der Vizetitel bereits in zwei Wochen für das Quartett von der Lethestraße werden, wenn der derzeitige Tabellenzweite Bremer TC von 1912 seine Visitenkarte an der Delme abgibt. Die Aufgabe gegen die Hanseaten dürfte allerdings um einiges schwieriger zu lösen sein, als die in Sommerbostel, wo sich die Delmenhorster nichtsdestotrotz recht schwer taten, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Doch letztlich behielten die Blau-Weißen die Nerven und setzten sich durch.

Durchwachsener Auftakt

In den Eröffnungseinzeln mussten sowohl Felix Sonnberg als auch Torsten Spille in die Verlängerung gehen, um erfolgreich zu sein. Die Nummer zwei der Gäste kam zwar ausgezeichnet aus den Startlöchern, fiel jedoch anschließend leistungsmäßig in ein tiefes Loch, um sich schließlich doch noch souverän mit 6:1, 1:6, 10:2 gegen Lars Markgraf zu behaupten. Einen Fehlstart legte dagegen Spille hin, der für Lukas Strunk ins Team gerückt war. Zu Beginn fand er keine Antworten auf das druckvolle Spiel seines Kontrahenten. In Durchgang zwei konterte der Delmenhorster jedoch äußerst geschickt aus der Defensive. Das erwies sich als erfolgreich, sodass er in der Verlängerung den 1:6, 6:1, 10:3-Erfolg über Jörg Hermsdorf sicherte.

Den etwas holprigen Auftakt ließ Niklas Johannson gleich zu Beginn der zweiten Runde im Spiel gegen Christopher Schomburg eindrucksvoll vergessen. Nach einem ausgeglichenen Verlauf des ersten Satzes nutzte die Nummer drei der Delmenhorster gleich den ersten Break-Ball zum 6:5, brachte anschließend seinen Aufschlag souverän durch und machte im zweiten Satz schnell deutlich, wer als Sieger den Platz verlassen würde. Diesen Durchgang holte er klar mit 6:2. Der vorzeitige Gesamtsieg war jedoch noch nicht perfekt, da sich Glander überraschend deutlich dem um einige Leistungsklassen tiefer eingestuften Alexander Kuhlmann geschlagen geben musste. Der TC-Kapitän unterlag mit 3:6, 1:6. „Es gibt immer mal wieder Gegner, gegen die man einfach nicht sein bestes Tennis auspacken kann“, berichtete er im Anschluss. Kuhlmann gehörte offensichtlich zu dieser Sorte Spieler.

Auch im Doppel hatte Glander das bessere Ende nicht auf seiner Seite. An der Seite von Spille zog er mit 4:6, 4:6 gegen Kuhlmann/Markgraf den Kürzeren. Doch das zweite Delmenhorster Doppel mit Sonnberg/Johannson überzeugte – wenn auch nicht in spielerischer, dafür umso mehr in kämpferischer Hinsicht und ganz besonders dank einer ausgeprägten Nervenstärke. Das knappe 6:4, 7:6 (8:6) gegen Schomburg/Hermsdorf sicherte den doppelten Punktgewinn.