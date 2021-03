Eigentlich hätten die Urban ClassX noch bis Mitte April weitergehen sollen. (INGO MÖLLERS)

Nach dem Ausbruch des Equinen-Herpesvirus bei der abgebrochenen CES-Tour im spanischen Valencia zieht der Weltreiterverband FEI alle Register: In zehn europäischen Ländern werden sämtliche Reitturniere bis zum 28. März abgesagt. Davon betroffen ist auch die Wüstinger Winterturnierserie Urban ClassX, die somit zu ihrem vorzeitigen Ende kommt.

Der Albtraum aller Reiter begann Ende Februar, als im Rahmen der CES-Valencia-Tour die ersten Pferde Symptome einer Viruserkrankung zeigten. Die Krankheit breitete sich rasant aus, immer mehr Pferde mussten behandelt werden. Am 22. Februar wurde die Veranstaltung in Valencia abgebrochen, zwei Tage später stand die Diagnose fest: EHV-1 (mit neurologischer Verlaufsform).

Ähnlich wie das Coronavirus bei Menschen ist das Equinen-Herpesvirus Typ 1 bei Pferden hochgradig ansteckend und wird über Aerosole übertragen. Das Virus greift zunächst die Atemwege der Pferde an und breitet sich im weiteren Krankheitsverlauf über die Blutbahn im Körper der betroffenen Tiere aus. Bei einer Infektion des Rückenmarks kann es schließlich zu neurologischen Ausfallerscheinungen und in schweren Fällen zum Tod des Tieres führen. Seit dem Ausbruch der Krankheit in Valencia gab es bereits vier Todesfälle und über 80 infizierte Pferde, die zum Teil in Kliniken behandelt werden müssen. Mittlerweile hat sich das Virus zudem über die Grenzen des spanischen Turniergeländes hinweg ausgebreitet. Auch in Frankreich, Portugal, Belgien, Italien, Polen, den Niederlanden, der Slowakei, Österreich und Deutschland treten Fälle auf, die zum Teil nachweislich auf Valencia zurückzuführen sind. Der Weltreiterverband FEI hat deshalb nun die Notbremse gezogen.

„Keine leichte Entscheidung“

Auch die Urban ClassX in Wüsting, die seit November zahlreichen Profi- und Amateurreitern einen Lichtblick in der turnierarmen Corona-Zeit geboten haben, finden daher nun abrupt ihr vorzeitiges Ende. Ursprünglich sollten die wöchentlichen Turniere noch bis Mitte April weitergehen, doch die Organisatoren haben sich dazu entschlossen, die Serie jetzt schon komplett zu beenden. „Unser Verantwortungsbewusstsein legt uns nahe, die Reitturnierserie an dieser Stelle abzusagen. Wir befürworten das Vorgehen der FEI auf ganzer Linie“, heißt es seitens der Veranstalter. Und weiter: „Das ist keine leichte Entscheidung. Aber dieser Herpesvirus-Ausbruch ist wahrscheinlich der schlimmste seit vielen Jahrzehnten in Europa und wir haben diese Entscheidung auf der Basis eindeutig definierter epidemiologischer Risikofaktoren getroffen.“

Nach zwölf Spring- und zwei Dressur-Turnieren ist nun also Schluss mit den Wettbewerben in der umgebauten Halle der LandTageNord-Messe. Das Team rund um Helmut Urban hatte in den vergangenen Wochen viel Lob für die Turnierbedingungen in Wüsting erfahren, musste sich aber auch mit kritischen Stimmen aus der Nachbarschaft auseinandersetzen. Unter dem Strich überwog jedoch das Positive. „Wir bedanken uns bei allen Reiterinnen und Reitern, Unterstützern und Sponsoren für die Annahme des Angebots unserer Winterreitturnierserie Urban ClassX“, teilen die Veranstalter mit.