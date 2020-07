Delmenhorsts Erster Stadtrat Markus Pragal (links) und der Stadtsportbund-Vorsitzende Holger Fischer unterzeichnen den Kooperationsvertrag für das Sportstättenentwicklungskonzept. Inga Marbach, Sportreferentin für Delmenhorst/Oldenburg-Land, sitzt mit im Boot. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Ein externes Institut soll einen Sportstättenentwicklungsplan für Delmenhorst erstellen. Darauf haben sich die Stadt Delmenhorst und der Stadtsportbund (SSB) geeinigt. Stellvertretend unterzeichneten der Erste Stadtrat Markus Pragal und der SSB-Vorsitzende Holger Fischer dafür einen Kooperationsvertrag, der diese Absicht untermauert und zudem den Weg für eine finanzielle Unterstützung seitens des Landessportbundes (LSB) freimacht.

Mit im Boot sitzt auch Inga Marbach, Sportreferentin für die Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land. „Das ist ein wahnsinniger Meilenstein“, ordnete sie ein. Mit „wahnsinnig“ meinte sie hier nicht verrückt, sondern enorm wichtig. Es sei „megawichtig“, dass nun alle zusammen kooperierten und dass Expertise von extern einfließe. „Ein neutrales Institut mit Blick von außen ist wichtig. Dieses hat keine Einzelinteressen an bestimmten Sportarten. Die Politik hat mit dem Konzept, das das Institut entwickeln wird, eine gute Grundlage für Entscheidungen“. In eine ähnliche Kerbe schlug Fischer. „Wir brauchen Expertenwissen. Wir sehen es als sehr wichtige Entscheidung an, dass es ein Sportstättenentwicklungskonzept geben wird. Das haben wir lange gefordert“, unterstrich er. auch Pragal ist froh über den Entschluss: „Wir haben den Vertrag mit dem SSB geschlossen, weil es wichtig ist, gute Dinge zu fixieren. Zudem bekommen wir so eine Förderung vom Landessportbund“, erklärte er. 10 000 Euro steuert der LSB bei. Dass er mit dabei ist, hält Marbach für sinnvoll: „Es geht da nicht nur ums Geld, sondern auch darum, dass der LSB Experten hat, die ihr Wissen einbringen.“

Externes Expertenwissen notwendig

In der Delmestadt war es in den vergangenen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, immer wieder zu Streit unter den Entscheidern gekommen, welche Sportstätte gefördert, erweitert oder auch nur saniert werden soll. Es entstand für Außenstehende zumindest der Eindruck, dass es keinen übergeordneten Plan gibt. Auf diese Weise entstand ein Flickenteppich mit vielen maroden Sportanlagen.

Eine Übersicht über den Bedarf – also eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes aller Sportstätten zu denen Hallen, öffentliche Flächen wie auch Schwimmbäder und Freizeiteinrichtungen gehören – ist eine Kernforderung an das Institut, das die Ausschreibung der Stadt für sich entscheidet. Was genau in der Ausschreibung steht, wollte Pragal nicht verraten. Einige Punkte liegen jedoch auf der Hand. Neben der Erhebung des Ist-Zustandes ist das auch die Ermittlung des Bedarfes und eine Analyse, wie wieder mehr Delmenhorster in Sportvereine gebracht werden können, notwendig. Der Organisationsgrad in der Stadt liegt hier bei unter 20 Prozent, Tendenz fallend, und damit deutlich unter den Zahlen anderer Kreise. „Es geht darum, welche Sportarten wir haben, welche Teams und die Frage: 'Wo bewegt sich was hin?'“, sagte der Erste Stadtrat. Klar sei, dass nicht jeder glücklich gemacht werden könne. „Aber möglichst viele“, so der Stadtrat.

Die Ausschreibung beginnt in den kommenden Tagen, zum 1. Oktober soll ein Institut gefunden sein, dass dann ein Jahr Zeit hat, einen Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen in einem Sportstättenentwicklungsplan vorzulegen. „Ein Jahr wollen und müssen wir uns Zeit nehmen. Aus dem Konzept leiten wir dann Vorschläge ab. Das hat dann natürlich auch immer eine finanzielle Komponente. Wir wollen erstmal über alles nachdenken und es dann auf etwas Machbares runterbrechen“, erläuterte Pragal. Es gehe darum, das was man habe, optimal zu nutzen und eventuell zu ergänzen. „Es wird ermittelt, was das ist. Dann wird dargestellt, was schön wäre. Und das muss man dann zusammenbringen“, sagte Pragal. Letztlich wird das Konzept nur eine Empfehlung darstellen, die Entscheidung obliegt der Politik. „Wir danken der Politik, dass sie Gelder zur Verfügung gestellt hat, damit wir externe Beratung einholen können. Unsere Verwaltung kann vieles selbst, aber es gibt aktuell sehr viele Projekte“, sagte Pragal.

Diese Planung soll ein Bestandteil des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) werden. Ein ISEK ist ein Leitbild beziehungsweise Orientierungsrahmen für die längerfristige Entwicklung einer Kommune. Ziel ist es, den demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen und Veränderungen der nächsten Jahrzehnte nicht reaktiv und kurzfristig, sondern mit einer nachhaltigen Entwicklungsperspektive zu begegnen, teilte die Stadt mit. „Wir haben in der Stadt viele Vereine. Sport hat eine hohe Priorität“, sagte Pragal. Ziel sei es, die Lebensqualität in der Stadt voranzubringen. Auch er bezeichnete den Kooperationsvertrag beziehungsweise das entstehende Konzept als Meilenstein.