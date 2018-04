Vergangenes Jahr holte der VfR Wardenburg den Pokal ebenso wie 2016. Auch dieses Mal stehen die Landkreisler wieder im Finale des Wettbewerbs. (INGO MÖLLERS)

Wardenburg. Der VfR Wardenburg ist nur noch einen Schritt vom Pokal-Hattrick entfernt: Durch einen 3:1 (0:0)-Halbfinalsieg über den TuS Heidkrug zog der Fußball-Kreisligist ins Endspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst II ein, in dem er am 9. Mai erneut Heimrecht genießt. Die Atlas-Trainer Steven Herrmann und Sven Schlundt weilten auch unter den nur 60 Zuschauern. „Da wollen wir Wiedergutmachung für die zwei Klatschen in der Liga. Heute bin ich einfach nur stolz auf meine Mannschaft“, schwärmte VfR-Trainer Sören Heeren.

Zum Sieg reichten im Grunde neun Minuten, in denen die Gastgeber ihren Gegner zu Beginn der zweiten Hälfte überrannten. Sinnbildlich dafür steht das 2:0 durch Patrick Janzen in der 51. Minute: Heidkrug hatte einen Eckball, den man planlos an den zweiten Pfosten schlug. Der Ball wurde locker verteidigt, Frerk Schreiber spielte einen Steilpass auf Janzen, der noch hinter der Mittellinie abging, sämtliche Gegner abschüttelte und 60 Meter weiter vorne einschob. „Das war absolute Willenskraft“, betonte Heeren. Sein Heidkruger Kollege Selim Karaca kritisierte dagegen: „Die Ecke führen wir nicht so aus wie vorgegeben und verzichten dann auf das taktische Foul. Da sind wir einfach zu lieb.“

Vor dem Titel-Hattrick

Karaca musste auch eingestehen, dass Wardenburg „einfach geiler auf den Sieg war“. Wardenburgs letzte Niederlage im Kreispokal liegt bald vier Jahre zurück. Im Oktober 2014 schied der VfR im Viertelfinale gegen den späteren Sieger VfL Stenum mit 1:3 aus. Seitdem stehen 15 Siege und die Pokalgewinne 2016 (4:0 gegen den TSV Ganderkesee II) und 2017 (5:3 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Ippener) in den Geschichtsbüchern. Dass der Hattrick energisch angegangen werden soll, ließ sich aber in Halbzeit eins bestenfalls erahnen. „Beide wollten keinen Fehler machen“, erklärte Heeren das Ballgeschiebe. Die größte Möglichkeit resultierte aus einem Drehschuss von VfR-Verteidiger Mirko Linder in der 45. Minute, der an den Pfosten klatschte. Heidkrug hatte durch Jonas Yildiz (23.) und Florian Bartels (24.) starke 60 Sekunden, kurz vor der Pause verpasste zudem Philipp Kahlert knapp.

25 Sekunden nach der Halbzeit war das lange Abtasten beendet. „Wir haben uns sehr viel vorgenommen, vor allem im letzten Drittel“, beschrieb Heeren die offensivere Herangehensweise. Ein blitzschneller Angriff über mehrere Stationen gipfelte in einem gut getimten Pass von Benjamin Cordoni auf Sebastian Vogelsang, der cool ins lange Eck einschob (46.). Zwei Minuten später hatte der VfR sogar eine Dreifachchance durch Janzen und zweimal Tim Conring, bei der TuS-Keeper Maxi Hiller zweimal glänzend reagierte. Nach Janzens 2:0 (51.) hatte Heidkrugs Luca Reinhold fast im Gegenzug die identische Situation mit seinem Alleingang von der Mittellinie, fand jedoch seinen Meister in Schlussmann Thorben Engelbart. Statt 2:1 stand es nur eine Zeigerumdrehung später 3:0, wieder durch Vogelsang, wieder nach Pass von Cordoni.

Es hätte sogar noch schlimmer kommen können, wenn Vogelsang (63./Latte) oder Conring (72.) ihre klaren Chancen genutzt hätten. So wurde es sogar noch ein bisschen spannend, als Bartels mit einem Kopfball-Lupfer in der 85. Minute auf 1:3 verkürzte. Es war der erste Wardenburger Gegentreffer in diesem Pokalwettbewerb und blieb vorerst der letzte. Trotz allem Bemühen fehlte den Gästen einfach die Durchschlagskraft. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist Wardenburgs Sieg verdient“, gestand Karaca ein, der allerdings mit der Leistung von Schiedsrichterin Nicole Kluth „mehr als unzufrieden war“. Deren großzügige Linie kam den bissigeren Wardenburgern gelegen.

Wardenburg ist trotz der Pokalgeschichte kein Favorit im Endspiel, denn gegen Atlas II bekam der VfR in der Liga zwei Sechserpacks eingeschenkt. In Delmenhorst hieß es 1:6, das Hinspiel (2:6) wurde nur deshalb für den VfR gewertet, weil Atlas damals einen in der ersten Mannschaft festgespielten Akteur einsetzte.