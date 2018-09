Thomas Mutlu (blau-gelbes Trikot) spielte in der zweiten Halbzeit auf der Zehn und kurbelte so das Spiel gegen den Ball für den SV Atlas an. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Brilliert hat der SV Atlas Delmenhorst keinesfalls. Das kümmerte nach Abpfiff aber (erst mal) niemanden. Was am Ende zählte, waren die drei Punkte gegen den Oberliga-Aufsteiger MTV Wolfenbüttel: Mit 2:1 (0:1) setzten sich die Kicker von Trainer Jürgen Hahn im Stadion an der Düsternortstraße durch. „Das war ein Arbeitssieg, mehr nicht. Aber er war wichtig für uns“, meinte der Atlas-Coach im Anschluss. Nach sechs Spieltagen haben die Blau-Gelben somit elf Punkte auf dem Konto und finden sich im oberen Tabellendrittel wieder.

Die Partie stand für Atlas unter dem Motto „Wiedergutmachung“. Schließlich hatte die Hahn-Elf am vorherigen Spieltag bei der Niederlage gegen den VfL Oythe eine äußerst schwache Vorstellung auf den Platz gebracht. Und tatsächlich schafften es die Blau-Gelben, sich zu rehabilitieren. In Sachen Moral und Einstellung zeigten sie sich verbessert, fußballerisch blieben sie dagegen erneut vieles schuldig. Das sah auch Jürgen Hahn so: „ Es war wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen. Mit dem Rückstand standen wir in der Halbzeit mit dem Rücken zur Wand. In solchen Phasen zeigt sich der Charakter einer Mannschaft, das habe ich den Jungs gesagt. Fußballerisch müssen wir uns aber auf jeden Fall verbessern“, sagte der Trainer.

Zugegeben: Dass auf dem Platz nicht jedes Rädchen ineinandergriff, mag mit den diversen Umstellungen zu tun gehabt haben. So rückte beispielsweise Jannik Vollmer in die Startelf und auf die Position des Linksverteidigers, weil Dennis Mooy angeschlagen war. Für den verletzten Leon Lingerski lief Thomas Mutlu im Mittelfeld auf. Oliver Rauh startete als Stürmer, dafür nahm der am Rücken verletzte Tom Schmidt erst mal Platz auf der Bank – genauso wie der angeschlagene Torjäger Marco Prießner. Gerade im Spiel gegen den Ball machten sich die Umstellungen bemerkbar. In den bisherigen Partien attackierte der SVA seine Gegner vor allem in der Anfangsphase aggressiv, lief den ballführenden Spieler schon an dessen Strafraum an – gegen Wolfenbüttel war davon kaum etwas zu sehen. In der Halbzeitpause stellte Hahn deshalb um: Mutlu rückte vor auf die Zehn, um den MTV in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen. Musa Karli bekleidete fortan die Sechs. „Tuma war für das Anlaufen wichtig und Musa hat auf der hinteren Position mehr Bälle bekommen“, erklärte Jürgen Hahn seine taktische Maßnahme.

Unnötiges Gegentor

Tatsächlich blieb ihm in der Halbzeitpause allerdings auch nichts anderes übrig, als zu reagieren. So weitergehen konnte es jedenfalls nicht. Schließlich lag der SV Atlas mit 0:1 im Hintertreffen: Rico-Rene Frank hatte Joscha Plünnecke bedient, der allein vor Atlas-Schlussmann Florian Urbainski cool blieb und den Ball rechts an dem Torwart vorbeischob (33.). Wenngleich Frank den Assist zugeschrieben bekommen hat, ging das Tor doch eindeutig auf die Kappe von Atlas-Spieler Stefan Bruns. Mit dem Kopf wollte er denn Ball zurück zu Innenverteidiger Karlis Plendiskis passen, doch das Spielgerät verhungerte auf dem Weg, sodass Frank sich das Leder schnappte. Die Führung für den MTV hatte sich nicht unbedingt angedeutet, schließlich hatten die Blau-Gelben zuvor etwas mehr Spielanteile.

Tatsächlich hätte die Hahn-Elf gleich in der ersten Minute in Führung gehen können. Oliver Rauh entwischte seinem Gegenspieler, allerdings war der Winkel etwas zu spitz, sodass der Ball am langen Pfosten vorbeirauschte. Bereits in dieser Szene wurde jedoch deutlich, wie der SVA Wolfenbüttel zusetzen kann: nämlich mit Tempo. Die MTV-Verteidiger Sebastian Schlüschen und Tobias Block überzeugten zwar durch ein gutes Stellungsspiel und Zweikampfverhalten, sobald aber Geschwindigkeit in die Partie kam, hatten sie Probleme. Bezeichnend dafür war, dass Kapitän Block nach 70 Minuten mit der Ampelkarte vom Platz flog –zweimal sah er Gelb, weil er seinen Gegenspieler nur mit einem Zerren am Trikot stoppen konnte.

Wer nun allerdings denkt, dass der SVA immer wieder das Tempo angezogen und den MTV überrannt hätte, der täuscht sich. Vielmehr operierten die Blau-Gelben nach einer ordentlichen Anfangsphase zusehends mit langen Bällen – ein nahezu hoffnungsloses Unterfangen bei den großgewachsenen MTV-Verteidigern. „Unser Plan ist aufgegangen, wir haben gut zugestellt, sodass Atlas hohe Bälle spielen musste“, sagte MTV-Trainer Michael Nietz. Damit konnte er zufrieden sein, ansonsten „hat meine Mannschaft viel Lehrgeld bezahlt“. Überhaupt sprach er von einer bitteren Niederlage, ein Punkt wäre seiner Meinung nach auf jeden Fall drin gewesen. „Unser Problem war die Passqualität. Wir haben heute schlecht kombiniert“, kritisierte Nietz. Tatsächlich hätte sein Team in Durchgang zwei auf 2:0 erhöhen können. Nach einigen Ungenauigkeiten im Atlas-Passspiel zog der MTV einen Konter auf, doch Plendiskis verhinderte einen Abschluss mit einer starken Grätsche (56.). Eine Aktion, die die Zuschauer wachrüttelte. Bis dahin war es für Delmenhorster Verhältnisse phasenweise gespenstisch ruhig im Stadion gewesen, doch plötzlich schallten wieder Sprechchöre über den Platz.

Offensichtlich hatten die Blau-Gelben genau diese Unterstützung gebraucht. Immerhin zappelte der Ball keine 60 Sekunden später im Netz der Gäste. Der umtriebige Mutlu flankte das Leder von links in den Fünfmeterraum. Rauh stieg am höchsten und profitierte von einem Fehler des MTV-Keepers Philipp Steinke. Er riss seine Arme mehr oder weniger unkontrolliert nach oben und brachte so nur die Finger an den Ball – 1:1. Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein munteres Hin und Her, weil beiden Teams die Genauigkeit im Abspiel zusehends weiter verloren ging. Erst nach dem Platzverweis von MTV-Kapitän Block übernahm der SVA mehr Kontrolle und auch die Führung: Nach einem Eckball von Karli köpfte Jannik Vollmer am zweiten Pfosten zum 2:1-Endstand ein (71.). Der MTV protestierte: Atlas-Spieler Bruns stand im Fünfmeterraum direkt vor Torhüter Steinke und erschwerte es ihm so, an den Ball zu kommen. Es ist allerdings ein Irrglaube, dass der Torwart im Fünfmeterraum einen besonderen Schutz genießt und keinesfalls berührt werden darf. Diese Regel hat zwar mal existiert, ist aber nicht mehr aktuell. Hahn: „Die Eckballvariante haben wir noch beim Training mit Jannik einstudiert.“