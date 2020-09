Maximilian Klatte war in der ersten Halbzeit der Dreh- und Angelpunkt beim VfL Stenum. Jan-Niklas Wiese klärte hier mit einer Grätsche, musste später jedoch verletzt vom Platz, sodass die Zweikampfstärke in der Atlas-Innenverteidigung verloren ging. (INGO MÖLLERS)

Auswechslungen können ein Spiel massiv beeinflussen – das bekamen die 150 sitzenden Zuschauer beim Erstrundenspiel des Fußball-Bezirkspokals zwischen dem VfL Stenum und dem SV Atlas Delmenhorst II nachdrücklich demonstriert. Bei den Gastgebern drehten die Joker Paul Fuhrken (77./83.) und Lukas Matta (87.) die Partie zum 3:1 (0:1). Atlas-Trainer Ralf Eilenberger war dagegen gezwungen, mit dem verletzten Mark Spohler sowie Leihgabe Jan-Niklas Wiese beide Innenverteidiger vom Platz zu nehmen. Die dadurch verloren gegangene Abstimmung und Zweikampfstärke nutzte Stenums dritter Joker Bastian Morche, der alle drei Treffer vorbereitete.

In der Bewertung der spielerischen Qualität waren sich beide Übungsleiter einig. „Kein schönes Spiel“, urteilte Stenums Thomas Baake. „Aber sehr interessant nach so langer Pause“, ergänzte Eilenberger. Ansonsten haben beide Trainer aber mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zu arbeiten. Während Baake einen Kader mit knapp 30 Mann moderieren darf, ist Eilenbergers Aufgebot sehr auf Kante genäht. Am Mittwoch half neben Wiese auch Marvin Osei aus, dazu Regionalliga-Co-Trainer Malte Müller. Am Ende reichte das nicht gegen ambitionierte Stenumer. „Ab der 60. Minute haben wir keine Ruhe mehr reingekriegt“, analysierte Eilenberger. „Wir waren gezwungen, beide Innenverteidiger auszuwechseln. Die Gegentore haben wir praktisch ohne Körperkontakt bekommen.“

Paul Fuhrken wurde schließlich zum Matchwinner. „Er war schon ein Gewinner der Vorbereitung“, verteilte Baake ein Sonderlob. Das hätte ihn für die Startelf qualifizieren müssen, doch Fuhrken hing nachmittags in Bremen fest und verpasste den Treffpunkt um fast eine Stunde. Seine Mutter holte ihn schließlich vom Roland-Center ab, somit reichte es noch zu einem Platz auf der Bank. Dann brauchte es noch das Pech von Tom Geerken, dem ein gegnerischer Stollen tief in den Fuß eindrang und der damit länger auszufallen droht.

Entelmann verwandelt Elfmeter

Das betrachtete Baake hinterher als „großen Wermutstropfen“. Mit dem Spiel seiner Mannschaft ging er nachher hart ins Gericht, obwohl sie recht druckvoll begonnen hatte. Allrounder Maximilian Klatte war anfangs als hängende Spitze aufgestellt und an allen gefährlichen Szenen beteiligt. Zunächst mit der Vorlage für Geerken (4.), dann einschussbereit gestoppt mit riskanter Wiese-Grätsche (14.), knapp vorbei (19.) und dann noch mal mit Querpass auf Jakob Korfmann, der in letzter Sekunde vom aufmerksamen Atlas-Keeper Philipp Pollmann gebremst wurde (25.). Pollmanns Gegenüber Thorben Riechers reagierte einmal glänzend gegen Malte Müller (11.). Einen Bruch erfuhr das Stenumer Spiel in Minute 28. Jonas Dittmar flankte den Ball an den ausgestreckten Arm von Kristian Bruns und Schiedsrichter Theodor Potiyenko entschied auf Handelfmeter. Dominik Entelmann verwandelte flach zum 0:1 ins linke Eck.

Danach ging bei den Gastgebern lange Zeit gar nichts. Philip Stephan (39.) und Entelmann (64.) hätten auf 0:2 stellen können. Baake hatte mit der Einwechslung von Morche als zweiter Spitze neben Korfmann den Druck erhöht, dahinter schoben Klatte und später auch Lukas Matta an. „Die Wechsel haben frischen Wind und mehr Kreativität gebracht“, freute sich Baake. Matta eroberte den Ball noch in der eigenen Hälfte, Morche tankte sich im Verbund mit Korfmann am Sechzehner durch und Fuhrken staubte zum Ausgleich ab (77.).

Zum Führungstreffer servierte Morche diagonal von links auf Fuhrken, der „mit voller Überzeugung“ (Baake) aus 15 Metern abzog und Pollmann zum 2:1 überwand (83.). Der Endstand war erneut der Wucht von Morche und mangelnder Zweikampfstärke der geschwächten Atlas-Kette geschuldet. Klatte wurde noch in letzter Sekunde geblockt, doch Matta traf überlegt zum 3:1 (87.). „Wir sind im Training immer dabei, alles spielerisch zu lösen. Heute war Fußball Nebensache, das ging nur über den Zweikampf“, musste Baake erkennen und blickte voraus auf die Punktspiele: „Das wird wohl noch oft in dieser ausgeglichenen Liga so sein.“