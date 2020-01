Hannover. Bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Leichtathleten hat es neben einigen guten Resultaten auch Enttäuschungen für die Akteure des Delmenhorster TV gegeben. Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee gewann allerdings souverän, während der für Werder Bremen startende Delmenhorster René Rumpf Bronze holte.

Goedeke brachte einen Start-Ziel-Sieg über 800 Meter in der Altersklasse U20 auf die Bahn. Er gewann den Landesmeistertitel in einer Zeit von 1:59,61 Minuten und hatte damit rund zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Der Ganderkeseer trainiert ebenso wie Daniel Eskes (DTV) seit Herbst 2019 beim Oldenburger Lauftrainer Ekkart Schmidt. Eskes wurde im 800-Meter-Lauf der Altersklasse U18 mit neuer persönlicher Hallenbestzeit von 2:08,75 Minuten guter Fünfter. „Daniel hat Potenzial. Nach einem Jahr der Stagnation geht es für ihn jetzt deutlich aufwärts“, sagte Schmidt.

Mit gemischten Gefühlen beendeten drei junge DTV-Nachwuchsläuferinnen ihre Wettkämpfe. Die noch zwölfjährige Ofure Okojie startete im 60-Meter-Lauf der W14 und erreichte in 8,56 Sekunden den Zwischenlauf. Dort war für das junge Talent allerdings Endstation. Am Ende wurde sie unter 37 Teilnehmerinnen Elfte. „Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen bei ihrer ersten großen Meisterschaft gleich in den Zwischenlauf zu kommen, ist großartig“, freute sich DTV-Trainer Fabian Kuhfeld.

Ihre Mannschaftskollegin Alina Vanessa Eze war dagegen maßlos enttäuscht. Nach verpatztem Start benötigte sie in der W15 für die 60 Meter 8,57 Sekunden und verpasste damit den möglichen Zwischenlauf deutlich. Mit ihrer eine Woche zuvor in Bremen erzielten Zeit von 8,40 Sekunden hätte sie das problemlos geschafft. Ebenfalls nicht so gut lief es für Katharina Rolle. Sie benötigte über die 800 Meter der W15 2:39,82 Minuten. Das reichte am Ende zu Platz neun.