Markierte den 1:1-Ausgleich der Uphuser gegen den SV Atlas: Kevin Artmann (links), hier im Duell gegen Delmenhorsts Nick Köster. Am Ende stand es 2:2. (Björn Hake)

Uphusen. Komisch, einfach nur sehr komisch – so lässt sich die Stimmung auf dem Platz nach dem Abpfiff wohl am besten beschreiben. Denn nach dem 2:2 (2:1)-Unentschieden beim TB Uphusen wussten die Spieler des SV Atlas Delmenhorst offensichtlich nicht so recht, was sie mit diesem Resultat anfangen sollten – Freude und Enttäuschung liegen eben oft sehr nah beieinander. Und so stellten sich die Akteure und die rund 300 SVA-Anhänger unter den insgesamt gut 500 Besuchern wohl die gleiche Frage: Haben die Blau-Gelben nun einen Punkt gewonnen oder doch eher zwei gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verloren? Eine richtige Antwort darauf hatte auch Atlas-Coach Jürgen Hahn nicht parat: „Schwierig. Wir haben letztlich wieder einen kleinen Schritt da raus gemacht.“

Das Rennen um den Klassenerhalt spitzt sich also weiter zu. Wobei von einem Rennen kaum die Rede sein kann: Die Teams im Abstiegskampf erinnern eher an Eichhörnchen, die kurz vor dem Winter mühsam eine Nuss nach der anderen sammeln. In der Hoffnung, dass das dann irgendwie zum Überleben reicht. So liegen zwischen Atlas und dem TuS Sulingen, der den zweiten Abstiegsplatz belegt, gerade mal vier Punkte. Der TB Uphusen und MTV Gifhorn weisen wie der SV Atlas 29 Zähler auf, haben aber ein schlechteres Torverhältnis. Drei Punkte weniger auf dem Konto hat der SSV Vorsfelde, der als aktueller 13. den Gang in die Landesliga antreten müsste. Letztlich werden von diesen fünf Teams zwei absteigen, denn der MTV Eintracht Celle und die SVG Göttingen haben mit 20 beziehungsweise 19 Punkten de facto keine Chance mehr.

Genau diese Konstellation macht es schwierig, das Resultat des SVA zu bewerten. Eine Niederlage hätte die Blau-Gelben noch stärker ins Wanken gebracht, ein Sieg hätte sie dagegen auf die Pole-Position im Klassenerhalt-Schneckenrennen katapultiert. Beides hätte gegen den in der Winterpause runderneuerten TBU eintreten können. Denn Halbzeit eins hätten die Gäste durchaus mit einer deutlicheren Führung beenden können. Die finalen 20 Minuten der zweiten Hälfte gehörten aber dagegen den Platzherren. Mit etwas mehr Glück oder Pech – je nach Betrachtungsweise – hätte der TBU sogar noch das 3:2 erzielen können. „Ich bin zufrieden. Die Einstellung, der Wille und das Fußballerische haben gestimmt. Die Gegentreffer waren aber sehr ärgerlich“, meinte Jürgen Hahn.

Zwei verschiedene Spielweisen

Zu Beginn tasteten sich beide Teams noch ab. In dieser Phase wurde bereits ersichtlich, dass hier zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Spielweisen aufeinanderprallen. Während Atlas aggressiv die Zweikämpfe suchte und in der Offensive auf die beiden schnellen Flügelstürmer Lars Scholz und Patrick Degen setzte, probierte der TBU, die Partie über die Zentrale zu kontrollieren. Der Ball wurde in der eigenen Hälfte hin und her geschoben. Aber weil die starke Atlas-Mitte um Sebastian Koltonowski, Nick Köster und Thomas Mutlu den Uphusern beim ersten Ballkontakt schon auf den Füßen stand, hatte der Gastgeber Probleme im Aufbau.

Außerdem bekamen die Platzherren die beiden Atlas-Flügelflitzer Scholz und Degen nur schwerlich in den Griff. Beide entschieden auf der Außenbahn immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen für sich und sorgten so für Gefahr vor dem TBU-Gehäuse. „Das war der Plan, der auch gut geklappt hat“, sagte Hahn. Tatsächlich waren beide entscheidend an den zwei Toren des SVA beteiligt. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld behauptete Degen das Leder im gegnerischen Strafraum und legte es quer nach hinten. Der mitaufgerückte Rechtsverteidiger Kevin Radke hämmerte den Ball zum 1:0 in die Maschen (19.). Kurze Zeit später hätten die Gäste auf 2:0 erhöhen können: Erneut setzte sich Degen auf außen durch, erneut legte er den Ball quer. Stürmer Marco Prießner schoss den Ball jedoch gegen den Pfosten, den Abpraller beförderte Scholz in die Arme von TBU-Torhüter Christian Ahlers-Ceglarek (26.).

Eine Minute später rächte sich das. Atlas-Schlussmann Florian Urbainski klärte eine Flanke nicht vernünftig, sodass sich Kevin Artmann aus elf Metern eine Ecke aussuchen konnte – das 1:1. „Ein individueller Fehler“, kommentierte Hahn. Allerdings hätte Artmann zu diesem Zeitpunkt schon unter der Dusche stehen können. Der Zehner des TBU sah frühzeitig die Gelbe Karte, leistete sich weitere Fouls, die der Schiedsrichter Sebastian Otto allerdings ungeahndet ließ. Überhaupt gab der Unparteiische bisweilen eine unglückliche Figur ab: Das teils sehr offensichtliche Zeitspiel der Blau-Gelben in Durchgang zwei ließ er durchgehen, ebenso wie das ständige Lamentieren und Meckern der Gastgeber. In der Schlussphase des ersten Durchgangs stand er dann gleich zweimal im Mittelpunkt: Scholz fiel im TBU-Strafraum, der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für Uphusen. Nur drei Minuten später ging Scholz nach einem starken Pass über 60, 70 Meter von Innenverteidiger Marlo Siech erneut zu Boden, diesmal zeigte Otto auf den Punkt. Einige Besucher witterten eine Konzessionsentscheidung – das erste Foul an Scholz sei wohl eher ein Elfmeter gewesen. Dominik Entelmann legte sich den Ball zurecht und verwandelte zum 2:1-Pausenstand für Atlas.

In Hälfte zwei konzentrierte sich Atlas darauf, die Führung zu verteidigen. Allerdings ließ sich der SVA teils zu tief in die eigene Hälfte fallen und rückte nur langsam raus. Die Uphuser schnürten die Gäste so um deren eigenen Strafraum ein, zu Chancen kamen sie aber nicht. Der erneute Ausgleich fiel zufällig. Degen wollte den Ball rausdreschen, traf dabei aber Yagmur Horata, der die Gelegenheit nutzte und das 2:2 erzielte. Degen reklamierte zwar Handspiel, doch der Treffer behielt seine Gültigkeit und markierte gleichzeitig den Schlusspunkt. Nichtsdestotrotz wies Degen nach dem Schlusspfiff Schiedsrichter Otto noch mal vehement daraufhin, schließlich könnten „zwei Punkte im Abstiegskampf entscheidend sein.“

Am Dienstag gastieren die Blau-Gelben ab 15 Uhr beim Aufstiegsaspiranten FC Wunstorf. Der verlor am Sonnabend mit 0:2 gegen den MTV Gifhorn, legte bis dato aber eine starke Serie hin.