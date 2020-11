Die aktuelle Stadionhalle wird so lange genutzt, bis eine neue bezugsfertig ist. (INGO MÖLLERS)

Auf dem Stadiongelände in Düsternort soll eine neue Sporthalle entstehen. Das hatte der Stadtrat im Mai beschlossen. Doch bis dieses Vorhaben umgesetzt werden kann, müssen noch Vorarbeiten erledigt werden. Zum Beispiel wird ein Bebauungsplan benötigt. Dieses Thema steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr an diesem Dienstag.

Der Bebauungsplan soll die Nummer 387 erhalten und enthält in seiner vollständigen Bezeichnung noch den Titel „Stadionhalle Düsternort für den südöstlichen Bereich der Sportanlage Düsternort“. Das Ziel der städtebaulichen Planung ist „die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun­gen für die Verwirklichung einer Sporthalle“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Im Bebauungsplan soll daher eine „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ festgesetzt werden. Zudem scheint es so, als solle in der ganzen Angelegenheit aufs Tempo gedrückt werden, denn für den Bebauungsplan sind in der Vorlage ein „beschleunigtes Verfahren“ und die „Bearbeitungspriorität A“ vorgesehen. Mit der Umsetzung des Verfahrens soll die Verwaltung beauftragt werden. Für das beschleunigte Verfahren lägen die gesetzlichen Voraussetzungen vor.

„Die vorhandene Stadionhalle auf dem Gelände des Stadions ist eine Dreifeldsporthalle, die in einem baulich sehr schlechten Zustand ist. Eine Sanierung der Sporthalle ist nach Berech­nung des Fachbereichs 60, Gebäudemanagement, unwirtschaftlich“, erklärt die Verwaltung. Daher wird nun der Neubau einer Dreifeldsporthalle mit etwa 530 Sitzplätzen und 160 Stehplätzen auf dem sogenannten Schlackeplatz geplant. „In einer bereits ange­fertigten Machbarkeitsstudie wurde nachgewiesen, dass der ,Schlackeplatz' ausreichend groß für das geplante Bauvorhaben ist. Dafür soll nun Baurecht geschaffen werden“, führt die Verwaltung aus.

Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 23. September dafür ausge­sprochen, Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Sanierung kommunaler Einrichtun­gen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu beantragen. Die Finanzierung sei damit gesichert. Der Grünbestand an der Straße „Am Stadion“ soll weiterhin erhalten bleiben. Die neue Sporthalle soll über die vorhandene Erschließung an der Düsternortstraße erreicht werden. Damit Fußgänger und Radfahrer noch besser zur Halle kommen und um im Falle einer Rettungssituation gewappnet zu sein, ist eine Zuwegung von der Straße „Am Stadion“ vorgesehen. Der Ausschuss berät über den Bebauungsplan. Die Entscheidung trifft tags darauf der Verwaltungsausschuss.

Bevor der Stadtrat den Neubau einer Sporthalle beschloss, hatte sich schon während der Sitzung des Sportausschusses am 5. Mai abgezeichnet, dass es dazu kommen würde. Auch die Option einer Mehrzweckhalle hatte damals noch zur Debatte gestanden. Gegen eine solche sprach letztlich aber zu viel. Eine Mehrzweckhalle benötigt deutlich mehr Platz, etwa 20 000 Quadratmeter. Eine reine Sporthalle kommt hingegen mit rund 8500 Quadratmetern aus, was vor allem daran liegt, dass weniger Stellplätze für Autos benötigt werden, wie Olaf Meyer-Helfers, Fachbereichsleiter Bildung, Sport und Kultur, bei der damaligen Ausschusssitzung erläuterte.

Als Standort brachte er zunächst das Gebiet Am Wollepark 1 bis 5 ins Spiel. Der Bau einer Halle dort hätte jedoch eventuell für Konflikte mit den Anwohnern gesorgt. Zudem besteht hier keine unmittelbare Möglichkeit, Stellplätze anzubieten. Eine neue Halle neben der Stadtbadhalle oder auf dem aktuellen Parkplatz der Grafttherme sowie auf dem Platz der ehemaligen Delmehalle hätte jeweils das gleiche Problem mit sich gebracht: Der Kramermarkt wäre nur noch in sehr viel kleinerem Umfang möglich gewesen. Laut Meyer-Helfers war das ein Ausschlusskriterium.

Er kam somit zu dem Schluss, dass eine Mehrzweckhalle aus Sicht der Fachverwaltung unrealistisch ist. Für eine neue Sporthalle auf dem aktuellen Stadiongelände sprach derweil vieles. Der Transport der Schüler zum Schulsport muss nicht umorganisiert werden und funktioniert durch die zentrale Lage gut. Zudem muss die Stadt kein neues Grundstück kaufen und kann die vorhandenen Parkplätze nutzen. Die aktuelle Stadionhalle soll so lange genutzt werden, bis eine neue bezugsfertig ist.