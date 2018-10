Sportanlage wie die des TV Adelheide sollen nach Willen der CDU genau unter die Lupe genommen werden: Wie werden sie genutzt? Welche Investitionen stehen an? (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Diskussion um Kunstrasenplätze und ein Sportzentrum in Delmenhorst geht in die nächste Runde: Ein Antrag der CDU steht an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung des Sportausschusses der Stadt. Ratsherr Bastian Ernst fordert die Verwaltung auf, alle Fußballplätze Delmenhorsts auf deren Auslastung zu analysieren. Von dem Datenmaterial erhofft er sich Informationen, welche Grundstücke eventuell verkauft werden können, um die Erlöse in ein Sportzentrum zu investieren. „Momentan flickschustern wir, verteilen Gelder mit der Gießkanne auf den vielen Anlagen“, meint Ernst. So gebe es keine umfassenden Renovierungen oder Investitionen auf einer der Anlagen – beispielsweise in einen Kunstrasenplatz. Los geht es ab 18.30 Uhr in der Mensa des Max-Planck-Gymnasiums, letztlich entscheidet der Rat der Stadt am 20. November über den Antrag.

Ernst wünscht sich einen (oder mehrere) Kunstrasenplätze für die Fußballer der Stadt. Die Vereine können diese nicht alleine finanzieren und auch die städtischen Mittel reichen nicht aus. „Da sich die finanzielle Situation voraussichtlich nicht erheblich verbessern wird, können die vielen Anlagen nicht saniert werden“, schreibt Ernst in seinem Antrag. Als Chance sieht er, Sportzentren in der Stadt zu etablieren und diese gut auszustatten – unter anderem mit Kunstrasenplätzen. „Die Vereine profitieren davon. Sie kooperieren ja jetzt schon teilweise und auch die Ausstattung wäre besser“, meint Ernst. Natürlich sei klar, dass die Vereine, die ihre Anlagen aufgeben müssten, davon nicht begeistert wären. „Niemand schreit: Hurra, nehmt unseren Platz“, weiß Ernst.

Doch das wäre nötig, um finanzielle Mittel zu gewinnen: Die wenig genutzten Plätze könnten als Bauland verkauft werden. Das Argument, das die jeweiligen Fußballer dann nicht mehr vor ihrer Haustür spielen könnten, hält er für nachrangig. „Kinder werden immer häufiger von den Eltern zu ihren Verein gefahren und für jeden ab etwa zwölf Jahren ist es zumutbar, zu einer Anlage im Stadtgebiet zu fahren“, meint Ernst. Ohnehin zöge es die Kinder und Jugendlichen zu den Vereinen mit guten Sportanlagen und Voraussetzungen. Er habe sich bereits mit Vertretern von Vereinen unterhalten und diese bestätigten ihm, dass die Vereinsmitglieder nicht nur aus der Nachbarschaft kommen.

Sportzentren seien vor allem auch deswegen sinnvoll, da sich durch die Reduzierung der stadtweiten Anlagen die Investition und Instandhaltung auf diese konzentriere. Ein erster Schritt sei daher, die aktuelle Lage zu untersuchen. Ernst fordert die Verwaltung auf, die Auslastung im Trainingsbetrieb und im Spielbetrieb der Fußballplätze aufzulisten, die Größe der Anlage sowie deren Wert zu analysieren, beziehungsweise zu welchem Preis die Grundstücke voraussichtlich verkauft werden könnten. Zudem wünscht Ernst eine Liste mit den geplanten Investitionen und notwendigen Ausgaben für die Sportanlagen. „Ich überlasse es der Verwaltung, wie sie das analysieren will. Es ist ja Sache der Finanzplanung, welche Ausgaben in den nächsten fünf oder zehn Jahren anstehen und eingeplant sind“, sagt Ernst.

Wie genau die Auslastung erhoben werden soll, sei ebenfalls eine Entscheidung der Verwaltung. Ernst hat aber Vorschläge: „Man könnte eventuell die neueste Anlage, die des Delmenhorster TB, nehmen und die dortige Auslastung mit der auf den anderen Anlagen vergleichen“, meint er. Unsinnig sei, Zeiten beispielsweise von Mitternacht bis 8 Uhr einzurechnen, sodass die prozentuale Auslastung verzerrt wäre.

Der CDU-Ratsherr kündigt für die Sitzung am Donnerstag an, konkrete Beispiele zu Sportzentren anderer Städte vorzustellen. „Es ist ja keine Exklusividee von mir, wenig genutzte Sportanlagen als Bauland zu verkaufen und Sportzentren zu errichten“, sagt er.