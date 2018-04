Dominik Entelmann (links) oder Lars Scholz könnten den gesperrten Marco Prießner in der Sturmspitze ersetzen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die tabellarische Situation in der Fußball-Oberliga sieht für den SV Atlas Delmenhorst auf den ersten Blick komfortabel aus: Auf Platz neun stehend, weisen die Blau-Gelben vier Punkte mehr auf als der MTV Gifhorn, der als 13. den ersten Abstiegsrang bekleidet, und haben dazu das um 24 Treffer bessere Torverhältnis. Zwischen den beiden Teams stehen noch der SSV Vorsfelde, der Heeslinger SC sowie der TuS Sulingen, direkt hinter Gifhorn ist der in der Winterpause runderneuerte TB Uphusen platziert. Die Begegnung an diesem Sonnabend, 16 Uhr, im Stadion an der Düsternortstraße hat daher wegweisenden Charakter: Gewinnt die Elf von Trainer Jürgen Hahn ihr Heimspiel, weist sie einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone auf. Bei einer Niederlage rutscht die Truppe in den Abstiegskampf. Oder es bleibt quasi, wie es ist, immerhin sind die Delmenhorster daheim die Unentschiedenkönige der Liga: In fünf von neun Begegnungen teilten sie die Punkte mit den Gästen, zuletzt mit Eintracht Northeim (2:2) und dem SSV Vorsfelde (1:1). Gifhorn erreichte vergangene Woche ein 1:1-Remis gegen Heeslingen. Das Hinspiel zwischen Atlas und Gifhorn endete – natürlich – 1:1.

„Wir haben ein Heimspiel und wollen das grundsätzlich auch gewinnen, egal wie die Tabellensituation ist“, sagt Hahn. Die vielen Unentschieden seien ein Beweis für die Ausgeglichenheit der Liga. „Gegen Vorsfelde oder im Hinspiel gegen Gifhorn waren wir eben nicht den Tick besser, um zu gewinnen. Aber es ist eben auch schwer, uns zu besiegen. Wir spielen aber nie auf Unentschieden, das geht auch gar nicht, aber es ergibt sich am Ende eben oft“, berichtet der Atlas-Coach. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams gingen die Delmestädter personell am Stock, mussten sogar Patrick Klenke aus der Zweitvertretung einwechseln. Dazu verschoss Dominik Entelmann einen Elfmeter. „Wir hatten eine Siegchance, haben sie aber nicht genutzt. Auch dieses Mal wird es eine Partie auf Augenhöhe“, blickt Hahn voraus. Kleinigkeiten würden entscheiden, wie so oft in der Oberliga. „Aber natürlich würde ein Sieg helfen, weil wir dann sieben Punkte Vorsprung auf Gifhorn hätten“, sagt Hahn.

Aufpassen auf Torjäger Hallmann

Über die Schwächen des kommenden Gegners will der Atlas-Coach nicht öffentlich reden: „Wir kennen sie aber und weisen die Spieler in der Mannschaftsbesprechung auf diese hin.“ Der MTV zeigte nach der Winterpause sehr wechselhafte Leistungen. Zwei derbe Pleiten gegen Lupo Martini Wolfsburg (1:5) und Arminia Hannover (1:7) steht ein deutlicher 4:1-Sieg gegen den Tabellenführer SC Spelle-Venhaus gegenüber. Zuletzt siegte Gifhorn in Sulingen 1:0 und teilte mit Heeslingen die Punkte. „Sie haben sich stabilisiert. Ich finde es total positiv, dass Gifhorn Fußball spielen will, andere Mannschaften im Abstiegskampf machen das anders. Das birgt natürlich ein Risiko, wie man gegen Hannover gesehen hat, aber auch Chancen, siehe Spelle“, meint Hahn. Klar sei, dass Gifhorn mehr Druck habe als Atlas. „Die müssen gewinnen, um unten rauszukommen. Wir haben den Druck, das Heimspiel gewinnen zu wollen“, erklärt Hahn. Besonders warnt er vor Gifhorns Torjäger Timon Hallmann, der für elf der 25 Treffer seines Teams verantwortlich zeichnet. „Er ist sehr gefährlich im Strafraum, aber wir kennen seine Spielweise. Im Hinspiel hat er lange Phasen nichts gemacht, war aber auf einmal da und hat das 1:1 erzielt“, erinnert sich Hahn. Zudem habe Gifhorn viele große, kopfballstarke Spieler in seinen Reihen.

Atlas wird voraussichtlich mit Hanno Hartmann und Mark Spohler in der Innenverteidigung agieren, auch wenn Marlo Siech nach Muskelfaserriss zurück im Training ist und im Kader steht. Kapitän Stefan Bruns rückt dadurch auf die Sechs vor. Kevin Radke ist nach Rot-Sperre wieder spielberechtigt, dürfte aber Thomas Mutlu als Rechtsverteidiger nicht verdrängen. Im Sturm muss Hahn einen Ersatz für den gelbgesperrten Marco Prießner finden. „Wir haben viele Optionen, auf jeden Fall mehr als im Hinspiel“, berichtet Hahn. Routinier Dominik Entelmann oder Steven Müller-Rautenberg könnten in der Spitze auflaufen, Lars Scholz wird voraussichtlich in den Kader rücken, dem er gegen Vorsfelde nicht angehörte.