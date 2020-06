Delmenhorst. Das Thema, welche Sporthallen die HSG Delmenhorst während der Sanierung der Stadionhalle für ihre Trainingseinheiten nutzen kann, ist um ein Kapitel reicher. Wie aus einer E-Mail, die dem DELMENHORSTER KURIER vorliegt, hervorgeht, hat die Stadtverwaltung den Handballern die Genehmigung zur Nutzung der Hallen an der Uhlandstraße, der Rosenstraße und am Stubbenweg erteilt. Allerdings stehe die Wehrhahnhalle nicht wie geplant ab kommendem Montag zur Verfügung, da dort am Montag nochmals eine Abschlussklausur geschrieben werde. Wann die Halle wieder genutzt werden kann, will die Verwaltung in der kommenden Woche mitteilen.

Den HSG-Vorsitzenden Jürgen Janßen bringt das in Rage. „Die Mitteilung, dass nun die Wehrhahnhalle für uns nicht nutzbar ist, ist nicht akzeptabel“, ereifert sich Janßen. Damit werde dem Verein eine zweite wichtige Halle zur Saisonvorbereitung entzogen. „Die Wehrhahnhalle ist immer schon unsere Haupttrainingshalle gewesen. Uns die Grundlage unserer Existenz zu nehmen, ist nicht nur fahrlässig, sondern zeugt von völliger Unwissenheit“, poltert Janßen. Man habe am 10. Juni ein „vernünftiges Gespräch zur Regelung unserer Einschränkung gehabt und nun das“. Die Trainingsutensilien inklusive der Reinigungsmaschinen habe man bereits in die Wehrhahnhalle und in die Halle an der Uhlandstraße transportiert.