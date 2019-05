Wildeshausen. Obwohl dem VfL Wildeshausen der Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga nicht mehr zu nehmen ist, hat er noch nicht in den Sommerpause-Modus geschaltet. Gegen den FC Rastede, der die fünftmeisten Punkte in der Rückrunde gesammelt hat, gewannen die Krandelkicker mit 3:2 (2:2). Wie VfL-Trainer Marcel Bragula im Vorfeld angekündigt hatte, gab er mit Elias Schröder einem Spieler Einsatzzeit, der sonst auf eher weniger Spielminuten kommt. Für den Youngster war es der erste Auftritt von Anfang an.

Die Partie ging gut los für die Gastgeber: Einen Freistoß aus etwa 20 Metern verwandelte Lukas Schneider direkt mithilfe der Latte (2.). Maximilian Seidel erhöhte in Minute 20 auf 2:0 – die Vorlage lieferte Schröder. Die Krandelkicker bestimmten die Partie, bis den Gästen in Minute 35 der Anschlusstreffer gelang. Einen Freistoß klärten die Wildeshauser nicht sauber, sodass der Ball bei David Skibba landete, der direkt abzog. Nur drei Zeigerumdrehungen später stellten die Rasteder die Uhren komplett auf Null: Nachdem der Wildeshauser Abwehrreihe eine Rettungstat misslungen war, lief Sergej Müller allein auf VfL-Schlussmann Sebastian Pundsack zu und umkurvte diesen – das 2:2. Durchgang zwei verlief recht ereignislos. Bis zur 86. Minute, als Seidel seinen Gegenspieler austanzte und mit einem Flachschuss ins linke Eck für das 3:2 sorgte.