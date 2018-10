Vivien Endemann erzielte auf herausragende Weise das 1:1 für den TV Jahn Delmenhorst, vergab jedoch auch die große Chance zum Sieg kurz vor Schluss. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst kommen in der Regionalliga Nord nicht von der Stelle und stecken weiterhin im Tabellenkeller. Zu Hause reichte es gegen den SV Meppen II lediglich zu einem 1:1 (0:0). Mit diesem Punkt sind die Violetten noch gut bedient, da die Emsländerinnen mehrfach die Vorentscheidung verpassten. Gegen Ende der Partie hatte Vivien Endemann allerdings das 2:1 auf dem Fuß. Die 17-Jährigen scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins an Torfrau Louisa-Marie Schnieders.

Nach einer ziemlich ereignislosen ersten Hälfte dauerte es im zweiten Durchgang nur sechs Minuten, bis das erste Tor fiel, wenn auch überraschend. Nina Kossen hielt aus gut 20 Metern drauf, rutsche bei diesem Versuch allerdings auf dem feuchten Rasen aus. Der Ball segelte einigermaßen mittig und auch nicht all zu hoch auf den Jahnkasten zu, Magdalena Flug erwischte der Schuss jedoch auf dem falschen Fuß, sodass sie nicht mehr ans Leder gelangte – 0:1 (51.).

Nur drei Minuten war sie dann aufmerksam zur Stelle und machte sich gegen Celina Kocks groß und verhinderte so die Vorentscheidung. Die Jahnerinnen brachten hingegen kaum gefährliche Aktionen zu Stande. Immer wieder kamen Pässe von Julia Hechtenberg und Stefanie Herzberg nicht an. Allerdings hatten sie auch nicht gerade eine üppige Auswahl an Anspieloptionen. Einer dieser Ballverluste von Hechtenberg mündete beinahe im 0:2. Anja Korte brach auf links durch und spielte mustergültig in die Mitte, wo Ayleen Seyen freistehend aus fünf Metern am Tor vorbeischoss. Drei Minuten später verpassten die Meppenerinnen erneut den zweiten Treffer, da Korte das Leder zwar an der aus ihrem Strafraum herausgeeilten Flug jedoch auch am Kasten vorbeilegte.

Diese Fahrlässigkeit bei der Chancenverwertung bestraften die Delmenhorsterinnen. Hechtenberg spielte aus der Mitte einen Flugball auf links, wo eine Verteidigerin das Spielgerät unterlief, sodass Endemann nach einer sauberen Ballannahme alleine vor Schnieders stand. Sie ging links an der Torfrau vorbei, legte sich das Leder auf den rechten Fuß und schlenzte es aus spitzem Winkel an den Verteidigerinnen vorbei zum 1:1 ins Netz (73.). „Das war ein wunderbares Tor. Gerade für eine 17-Jährige hat sie das klasse gemacht“, lobte Trainer Claus-Dieter Meier.

Insgesamt zeigte sich der Coach mit dem Punkt zufrieden. „Ich denke, es war ein Spiel auf Augenhöhe“, meinte er. Natürlich habe Meppen große Chancen auf das 2:0 gehabt, dennoch hätte auch sein Team in der Schlussphase gewinnen können.