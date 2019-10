Ausgeglichene Bilanz: Ole Hahn gewann und verlor je eine Partie. (MÖLLERS)

Der Delmenhorster Federball Club hat sich am Doppelspieltag in Buxtehude drei Punkte gesichert. Damit knüpfte der DFC an die Erfolge des ersten Spieltages an. Nach zwei Runden steht der DFC auf Position zwei in der Landesliga Nord.

In der ersten Partie des Tages trat das Team um Mannschaftsführer Frank Eilers gegen den Heimverein SG Buxtehude/Immenbeck an. Torben Wachholz und Simon Wepner mussten sich im ersten Herrendoppel gegen die Buxtehuder Jakob und Neumann deutlich geschlagen geben. Alexander Harms und Frank Eilers entschieden das zweite Herrendoppel hingegen klar in zwei Sätzen für sich. Auch die Damen Nadine Cernohous und Anja Eilers holten den Sieg im Doppel. Somit ging der DFC mit einer 2:1-Führung in die Einzel.

Wachholz und Ole Hahn hatten in ihren Spielen beide das Nachsehen. Dafür konnten Ilaria Greco im Dameneinzel und Alexander Harms im dritten Herreneinzel punkten. Die Entscheidung über Sieg oder Unentschieden fiel somit im noch ausstehenden Mixed um die DFCer Greco/Wepner, die bisher noch nie zusammenspielten.

Knapp ging der erste Satz 19:21 verloren. In einem packenden Spiel zeigten die DFCer eine starke Leistung, behielten am Ende die Nerven und gewannen den zweiten und dritten Satz. In der Gesamtbilanz bedeutete das den 5:3-Sieg für Delmenhorst.

Auf den unerwarteten Sieg gegen Buxtehude folgte in der zweite Partie gegen die SG Maschen/Lüneburg ein Fehlstart für den DFC. Hier hatten sowohl die beiden Herren- als auch das Damendoppel in ihren Spielen das Nachsehen, sodass die Mannschaft mit einem 0:3-Rückstand startete.

Nadine Cernohous holte in ihrem Dameneinzel, welches sie in drei Sätzen gewann, den ersten Zähler und brachte das Team damit wieder auf Kurs. Auch Ole Hahn und Alexander Harms konnten in ihren Einzeln punkten und erspielten so den Zwischenstand von 3:3. Im ersten Herreneinzel musste sich Torben Wachholz jedoch knapp in drei Sätzen geschlagen gegeben.

Im Mixed spielten dieses Mal Ilaria Greco und Frank Eilers zusammen. In drei Sätzen verbuchten sie den vierten Sieg gegen die Spielgemeinschaft. Damit endete dieses Gesamtmatch mit einem 4:4-Unentschieden. Nach dem 0:3-Rückstand zeigte sich die Mannschaft damit mehr als zufrieden, berichtete Kapitän Frank Eilers. „Jedes Teammitglied zeigte in den Spielen Kampfgeist und es wurde eine geschlossen starke Leistung gezeigt“, lobte er.

⇒

Weitere Informationen

DFC I - SG Buxtehude/Immenbeck 5:3

1. HD: Wachholz/Wepner - Jakob/Neumann 9:21, 12:21; 2. HD: Eilers/Harms - Harnisch/Spiering 21:10, 21:15; DD: Eilers/Cernohous - Assmus/Battefeld 21:19, 21:13; DE: Greco - Assmus 19:21, 21:13, 21:6; Mixed: Greco/Wepner - Neumann/Battefeld 19:21, 21:17, 21:19; 1. HE: Wachholz - Jakob 25:27, 11:21; 2. HE: Hahn - Spiering 8:21, 14:21; 3. HE: Harms - Leupold 21:15, 21:10

SG Maschen/Lüneburg - DFC I 4:4

1. HD: Tietz/Brandt - Wepner/Wachholz 21:15, 21:14; 2. HD: Andrejowski/Pohl - Eilers/Harms 21:17, 15:21, 21:16; DD: Schieck/Tietz - Eilers/Cernohous 21:17, 21:14; DE: Tietz - Cernohous 21:17, 20:22, 14:21; 1. HE: Gomell - Wachholz 10:21, 22:20, 21:17; 2. HE: Tietz - Hahn 20:22, 13:21; 3. HE: Brandt - Harms 21:23, 21:17, 14:21; Mixed: Pohl/Schieck - Greco/Eilers 12:21, 21:11, 18:21 MKE