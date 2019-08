Key Riebau ist mit dem SV Atlas Delmenhorst gut in die Oberligasaison gestartet. Nach zwei Partien haben die Blau-Gelben vier Punkte auf dem Konto und noch kein Gegentor kassiert. (nordphoto / Ewert)

Oberliga Niedersachsen: Beim SV Atlas Delmenhorst haben unter der Woche Thomas Mutlu, Dennis Mooy und Steven Müller-Rautenberg den Verein verlassen. Sportlich hatten sie unter dem neuen Trainer Key Riebau nur Nebenrollen gespielt. „Vom Menschlichen her werden sie fehlen“, sagt Riebau. Verein, Verantwortliche und Spieler sind im Guten auseinandergegangen. Atlas hat mit 24 Akteuren immer noch einen großen Kader. „Es war klar, dass es unzufriedene Spieler gibt, wenn man mit so einem großen Kader in die Saison geht. Es ist für mich als Trainer schwierig, jedem gerecht zu werden und ihm die Spielzeit zu geben, die er gerne hätte. Es tut mir um die Spieler leid, aber wir sind in einem semiprofessionellen Bereich“, sagt Riebau. Die drei Akteure hätten sich vernünftig und positiv verabschiedet und dabei Größe gezeigt. „Und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Sportliche“, blickt der Coach voraus.

Es steht das Duell mit dem Regionalliga-Absteiger 1.FC Germania Egestorf-Langreder an. Dort ist ein Umbruch im Gange, unter anderem wechselten Niklas Teichgräber und Torben Engelking nach dem Abstieg zum TSV Havelse. „Bei denen ist es schon so, dass da Spieler mit gutem Regionalliganiveau aus der vergangenen Saison nicht mehr da sind“, berichtet Riebau. Bei der Germania liege der Fokus nun mehr auf Ballbesitzfußball. „Sie sind gewillt, Fußball zu spielen und können den Ball vernünftig in den eigenen Reihen laufen lassen. Sie machen fußballerisch einen guten Job. Da müssen wir genauso gut und kompakt verteidigen wie in den ersten beiden Spielen“, blickt Riebau voraus. Atlas hat nach zwei Partien noch kein Tor kassiert und vier Punkte auf dem Konto. Egestorf ist durchwachsen gestartet. Einem 2:0-Auftaktsieg beim Heeslinger SC folgte eine 0:4-Klatsche bei Borussia Hildesheim.

Vergangenen Spieltag verspielte der 1.FC eine 3:0-Führung gegen den MTV Gifhorn und holte nur einen Punkt. Der Anpfiff der Partie erfolgt diesen Sonnabend um 16 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße.

Luft nach oben ist beim SVA noch in der Offensive: „Es ist immer noch ein Prozess im Gange. Die Spieler müssen sich gerade in der Offensive noch besser finden, ihre Positionen besser interpretieren. Wir hatten lange Zeit in der Vorbereitung nicht den kompletten Kader beisammen. Wir machen Fortschritte, müssen dabei gleichzeitig geduldig und zielstrebig bleiben. Beispielsweise müssen wir den Ball länger in den eigenen Reihen halten und auf Lücken warten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir uns künftig mehr Torchancen erspielen werden“, sagt Riebau.

Verzichten muss der SVA auf Linksverteidiger Julian Harings, der an der Leiste verletzt ist. Zudem ist Devin Isik aufgrund von Wadenproblemen nicht dabei. „Devin hat zuletzt sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Ich wollte ihn in den Kader nehmen, aber aufgrund seiner Wade bekommt er jetzt am Wochenende eine Pause“, sagt Riebau.