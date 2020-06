Erik Holzer vom TC Blau-Weiß Delmenhorst konnte seine Partie gegen den TC Edewecht nicht gewinnen. (TAMMO ERNST)

Delmenhorst. Auch im zweiten Anlauf haben es die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst nicht geschafft, Punkte auf der Habenseite zu buchen. Knapp mit 2:4 ging die Bezirksklassen-Heimpartie gegen den Oldenburger Turnerbund verloren. „Ich habe es vermasselt. Das Spiel musste ich einfach gewinnen“, gab sich Eric Holzer äußerst selbstkritisch.

Der Mannschaftsführer der Gastgeber, der sich mit dem Oldenburger Jakob Zindler ein tolles Match geliefert hatte, lag im Tiebreak des ersten Satzes mit 5:2 und im zweiten Durchgang der Verlängerung mit 4:0 in Führung. Den Sieg jeweils bereits vor Augen ging in den entscheidenden Phasen jedoch so gut wie nichts mehr. Holzer vergab gute Chancen leichtfertig, sodass es seinem Kontrahenten genügte, die Filzkugel einfach nur im Spiel zu halten und auf die Fehler des mit sich immer mehr hadernden Blau-Weißen zu warten, um als 7:6, 7:6-Sieger vom Platz zu gehen.

Nervenstärke zeigte dagegen die Nummer drei der Delmenhorster. Zwar wechselten auch bei Thorben Hitz im Spiel gegen den Syrer Aws Hwajeh Licht und Schatten in rascher Folge, doch als es in der Verlängerung darauf ankam, packte er sein bestes Tennis aus. Jetzt traf der TC-Youngster praktisch aus allen Lagen, drängte seinen Kontrahenten permanent in die Defensive und und ging als 6:4, 4:6, 6:1-Sieger vom Platz. Ohne diesen Erfolg wäre die Partie bereits nach den Einzeln zu Gunsten der Bezirkshauptstädter entschieden gewesen. Zuvor hatten bereits Lev Tarasyuk mit 2:6, 1:6 gegen Till Beckmann sowie Ben Luca Petri mit 0:6, 4:6 gegen Tobias Körbe deutliche Zweisatzniederlagen hinnehmen müssen.

Hoffnung auf ein vielleicht noch mögliches Unentschieden kam kurzfristig bei den Gastgebern auf, als die Doppelkombination Holzer/Hitz im Schnelldurchgang deutlich mit 6:2, 6:1 über das Oldenburger Duo Beckmann/Hwajeh triumphiert hatte und auch Tarasyuk/Petri gut aus den Startlöchern gekommen waren. Doch letztendlich war es die größere spielerische Reife des OTB-Doppels Zindler/Körbe, das sich mit 7:5, 6:2 durchsetzte und den Gesamtsieg einfuhr.