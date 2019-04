Bookholzberg. Die Handball-Damen der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg warten in der Landesliga Weser-Ems weiterhin auf ihren ersten Sieg im Jahr 2019. Auch beim Elsflether TB konnten die Schützlinge von Trainer Sebastian Weete im Sonntagabendspiel ihre Niederlagenserie nicht beenden und verloren mit 26:31 (14:16).

Obwohl kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt vorhanden sind, wollten die Weete-Damen in Elsfleth ein positives Zeichen setzen. Die Vorgaben ihres Trainers setzten sie sowohl im spielerischen als auch im kämpferischen Bereich recht gut um. Lediglich im Abschluss haperte es. „Da ließen die Mädels zu viele gute Möglichkeiten aus“, meinte Weete. Nach dem 4:4 durch Sonja Gode gerieten die Gäste anschließend zwar mit 4:8 in Rückstand, wenig später war durch Gode beim 8:9 aber wieder der Anschluss hergestellt.

Doch Unaufmerksamkeiten in der Abwehr und erneut ungenaue Würfe auf das Tor waren ausschlaggebend, dass Elsfleth nach 26 Minuten mit 16:11 in Führung lag. Aber die Moral bei den Weete-Schützlingen stimmte. Drei Tore in Folge zum 14:16-Halbzeitstand ließen die Hoffnungen wieder aufkeimen.

Doch die zweite Hälfte lief dann nicht mehr so wie gewünscht. Der Angriff agierte zusehends druckloser und hatte auch keine gute Möglichkeiten mehr. Zudem wurde die Abwehr immer bröckeliger. So zog der Gastgeber über 18:14 und 20:16 vorentscheidend auf 28:20 davon. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und konnten zum Ende wenigstens noch Ergebniskosmetik betreiben.