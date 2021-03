Die Halle am Huder Bach gehört zu den wichtigsten Sportstätten der Gemeinde. In einem ersten Schritt soll der Bestand von Hallen, Plätzen und weiteren Sportanlagen ermittelt werden. (INGO MÖLLERS)

Der Sportstättenentwicklungsplan der Gemeinde Hude stammt aus dem Jahr 2008. Dieser ist laut den Fraktionen der CDU, FDP und der Freien Wähler (FW) nicht mehr aktuell und deckt den Bedarf nicht mehr ab. Daher haben sie am 1. Dezember vergangenen Jahres einen gemeinsamen Antrag zur Überarbeitung des Sportstättenentwicklungsplanes gestellt. Dieser wird an diesem Montag öffentlich im Ausschuss für Jugend, Gesellschaft und Soziales diskutiert. An der Hybridsitzung können Interessierte ab 17 Uhr in der Mensa der Peter-Ustinov-Schule, Vielstedter Kirchweg 15, teilnehmen.

Wer treibt in Hude eigentlich welchen Sport und welchen Bedarf an Hallen, Plätzen und sonstiger Infrastruktur gibt es? Das wollen die Fraktionen der CDU, FDP und Freien Wähler feststellen lassen. Die Verwaltung hält den Ansatz für richtig. „Die Verwaltung wird beauftragt, die Sportentwicklungsplanung aus dem Jahr 2008 fortzuführen und einen Abstimmungs- und Beteiligungsprozess für einen ,Masterplan Sport 2030' einzuleiten“, schlägt sie in der Beschlussvorlage vor. Die Antragsteller gehen davon aus, dass ein externer Planer notwendig ist und dass dieser etwa 30.000 bis 35.000 Euro kosten würde. Dazu empfiehlt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage, dass sie selbst „zunächst eine Bestandsaufnahme mit Beteiligung der Sportvereine in der Gemeinde Hude durchführt“. Das Ergebnis werde den Gremien zur Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise bis zu den Haushaltsberatungen 2022 vorgelegt.

Externe Berater vonnöten?

Mehrere Sportvereine in der Gemeinde Hude planen Investitionen in erheblichen Größenordnungen zur Erweiterung, Modernisierung, zum Umbau und zur Sanierung von vorhandenen Sportstätten. „Die Sportstättenentwicklungsplanung von 2008 ist veraltet und wird den Veränderungen im Sportverhalten nicht mehr gerecht. Daher ist eine Weiterentwicklung notwendig“, heißt es in dem Antrag der Fraktionen.

Mit den Veränderungen im Sportverhalten falle es immer schwerer, den exakten Bedarf an Sportanlagen (Sporthallen, Gymnastikräume, Fitnessräume, Sportplätze, Bäder, Tennisanlagen) zu bestimmen. „Politische Entscheidungen, die Gelder oftmals für Jahre binden, sollten sich auf objektiv ermittelte Bedarfe stützen. Eine einfache mathematische Formel, basierend auf Richtwerten und Kenngrößen, hat schon lange ihre Gültigkeit verloren“, meinen die Antragsteller und beziehen sich dabei auf den sogenannten Bisp-Leitfaden.

Dieser Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung wird vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft herausgegeben und stellt aktuell die gängigste Methode zur Bedarfsermittlung dar, heißt es im Antrag. Der Leitfaden basiert auf einer Befragung der Bevölkerung zum Sportverhalten und einem rechnerischen Abgleich des Bestands mit dem aus der Befragung ermittelten Bedarf. „Aufgrund der speziellen Voraussetzungen des Leitfadens eignet sich dieses Instrument vor allem für größere Kommunen. Gerade in kleineren Gemeinden ist es oftmals nicht sinnvoll, eine Bevölkerungsbefragung sowie darauf aufbauend eine Bilanzierung nach dem Leitfaden für die Sportstättenentwicklung vorzunehmen. Aufwand und Ertrag stehen dort in einem ungünstigen Verhältnis“, erklären die Antragsteller, warum sie einen externen Planer beauftragen wollen.

Eine Abarbeitung des Bisp-Leitfadens für eine kleine Kommune sei nicht möglich, weil nicht zielführend. „Es wird voraussichtlich notwendig werden, für die Entwicklung eines Masterplanes einen externen Partner für eine ,kooperative Planung' hinzuzuziehen. Gemeinsam mit den lokalen Expertinnen und Experten aus dem Sportbereich in der Gemeinde Hude können die Bedarfe gesammelt, hierarchisiert und in ein systematisches Gesamtkonzept überführt werden“, heißt es weiter. Dabei solle von Beginn an im Auge behalten werden, was machbar ist und umgesetzt werden kann.

Die Ergebnisse könnten in der Folge mit der rechnerischen Bedarfsermittlung des Bisp-Leitfadens kombiniert werden. „Spätestens nach der Bestandserhebung mit den Sportvereinen wird für die Strukturierung und die Zusammenführung einer rechnerischen Bedarfsermittlung voraussichtlich eine externe Unterstützung von Fachleuten notwendig. Ausreichende eigene Ressourcen für die im Antrag der Fraktionen gewünschten strategischen Entwicklungsplanungen stehen der Verwaltung derzeit nicht zur Verfügung“, berichten die Antragsteller.

Nach den Beratungen geht die gefasste Beschlussvorlage in den nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss, der am 18. März tagt. Letztlich entschieden wird im Rat am 25. März.