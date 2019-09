Stenums Maximilian Klatte arbeitete, lief und meckerte viel – und holte den entscheidenden Elfmeter heraus. (INGO MÖLLERS)

Gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst 90 Minuten lang keine einzige größere Torchance zuzulassen, ist noch nicht vielen Teams in der Fußball-Bezirksliga gelungen. Der VfL Stenum hat das geschafft – und das sogar auswärts. Da die Mannen von Trainer Thomas Baake zumindest ein paar Möglichkeiten herausspielten und zudem einen Elfmeter versenkten, siegten sie gegen die Elf von Andree Höttges durchaus verdient mit 1:0 (0:0). „Das war von beiden Mannschaften sehr bescheidenes Bezirksliga-Niveau“, sagte der Abdin-Coach, „hätten wir nicht ordentlich mitgeholfen, wäre es 0:0 ausgegangen.“ Das Tor des Tages erzielte Tom Geerken vom Punkt (54.). Zuvor hatte Abdin den Ball zunächst am eigenen Strafraum verdaddelt. Dann foulte Torwart Jens Dekarski Maximilian Klatte und Schiedsrichter Marek Bremermann pfiff. Diskussionen gab es über diese unstrittige Entscheidung nicht.

Stenum holt erste Auswärtspunkte

Zu Beginn der Partie versuchten beide Mannschaften kontrolliert aufzubauen. Mit dem eher langsamen Spiel der Offensivreihen hatten die Defensiven jedoch wenig Probleme. Zudem erlaubten sich die Akteure viele Fehlpässe, sodass es kaum zu Chancen kam. Die besseren Möglichkeiten verzeichneten die Gäste. Die größte Chance – abgesehen vom Elfmeter – hatte Geerken bereits früh im Spiel. Klatte setzte den Teenager auf rechts ein, dieser überlupfte Lukas Mutlu und lief so frei auf den Abdin-Kasten zu. Seinen Abschluss lenkte Dekarski an die Latte (9.). Neun Minuten später wehrte er einen Distanzschuss von Dierk Fischer nach außen ab. Klatte staubte ab, doch der Linienrichter hatte seine Fahne gehoben – Abseits. Sowohl Klatte als auch Baake bezweifelten das. Das war es dann jedoch auch mit Torgefahr in Durchgang eins.

Abdin kam nur zu zwei harmlosen Abschlüssen (32./43.). „Es ist schon sehr bedenklich, dass wir es mit den offensiven Möglichkeiten, die wir haben, nicht geschafft haben, uns Chancen herauszuspielen“, monierte Höttges. Sein Team habe keinen Zug zum Tor entwickelt, sei nicht in den Strafraum eingedrungen. „Es hat einfach keiner erzwungen. Wenn man nur steht und sich nicht bewegt, klappt es nicht. Wir haben es heute und auch letzte Woche gegen Abbehausen defensiv gut gemacht, aber offensiv haben wir ganz, ganz viel Luft nach oben“, meinte er. Man müsse sich schon fragen, warum eine Mannschaft, die vergangene Saison 88-mal traf, bislang in fünf Partien nur sechs Treffer erzielte.

Dass die Delmenhorster offensiv nicht in Erscheinung traten – auch in Durchgang zwei gab es bis auf einen zur Ecke abgeblockten Schuss von Simon Matta (58.) keine echte Torchance –, lag vor allem an der konzentrierten Abwehrleistung der Stenumer. „Es ist das aufgegangen, was wir vorhatten: zu null spielen. Defensiv haben wir das gut gemacht. Ich freue mich, dass sich die Jungs dafür belohnt haben“, sagte Baake. Dabei betonte er, dass die ganze Mannschaft dabei mitgewirkt habe, besonders lobte er Klatte, der dieses Mal im Sturm spielte. „Er hat ein herausragendes Spiel gemacht, ist viele Wege gegangen, hat die Abwehr von Abdin beschäftigt und Druck gemacht“, sagte Baake. Auch Julian Dienstmaier als Rechtsverteidiger habe eine richtig gute Leistung gezeigt.

Dass seine Mannen spielerisch nicht überzeugten, war auch ihm klar. „Letzte Woche haben wir gegen den SV Brake ein viel besseres Spiel gemacht, aber 2:6 verloren. Da wurden wir für unsere Naivität bestraft. Das haben wir heute ganz anders gemacht. Wir wollten den Turnaround schaffen. Gerade weil wir jetzt 14 Tage Pause haben“, sagte Baake.

Bis auf den Elfmetertreffer und die Matta-Chance nach einer knappen Stunde passierte bis zur 87. Minute kaum noch etwas. Dann setzte Simon Matte einen Fallrückzieher klar daneben (87.), Klatte scheiterte an Dekarski aus spitzem Winkel (88.). Dennis Thüroff (89.) und Simon Matta (90.+1) gaben noch ungefährliche Schüsse ab, dann war das Spiel zu Ende. „Hintenraus war ich dann doch nervös, dass nicht noch ein Ball irgendwie reinfällt“, sagte Baake.

Der VfL Stenum steht nach den ersten Auswärtspunkten der Saison mit nun neun Zählern aus fünf Partien auf Platz fünf. Abdin hat drei Punkte weniger und ist aktuell Zehnter. Während der VfL kommendes Wochenende spielfrei ist, messen sich die Abdiner mit Aufsteiger SV Ofenerdiek.