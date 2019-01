Für Dressurreiterin Rebecca Horstmann und ihren Wallach Friend of mine startet mit dem K+K-Cup in Münster die neue Saison. (Janina Rahn)

Münster/Ganderkesee. Man könnte meinen, dass Rebecca Horstmann auf das vergangene Jahr zumindest in sportlicher Hinsicht enttäuscht zurückblickt. Immerhin ist die Dressurreiterin auf dem Weg zur Europameisterschaft-Sichtung der Jungen Reiter recht früh ausgesiebt worden. Ein ungewohntes Gefühl, nachdem sie zuletzt zweimal die deutschen Farben bei diesen Titelkämpfen vertreten hatte. „Das letzte Jahr war turbulent und ich war im ersten Moment auch enttäuscht. Aber im Nachhinein bin ich sehr glücklich darüber“, sagt die 19-jahrige Reiterin vom RV Ganderkesee. Sie hat viel aus den vergangenen zwölf Monaten gelernt. Zum Beispiel, dass sie gelassener an die Sachen rangehen, Spaß reinbringen muss. Will sie dagegen zu viel, geht es nach hinten los, wie sich auf einigen Turnieren 2018 gezeigt hat.

Auch deshalb blickt sie dem ersten großen Hallenturnier, dem K+K-Cup, recht entspannt entgegen. Mit ihrem Wallach Friend of mine (Fridolin) startet sie diesen Freitag und Sonntag bei dem hochklassig besetzen „Preis der Zukunft“ in Münster. „Jetzt geht es dann richtig los. Nachdem ich das Goldene Reitabzeichen in Oldenburg überreicht bekommen habe (beim Agravis-Cup Anfang November in Oldenburg, Anm. d. Red.), haben wir tatsächlich eine richtige Winterpause eingelegt. Also einmal komplette Erholung mit einem Spaßprogramm, um auch den Kopf freizukriegen“, berichtet die Studentin. Mittlerweile hat das Erfolgsduo aber natürlich wieder mit dem Training angefangen, auch „wenn es über die Feiertage wieder etwas weniger war“. Nichtsdestotrotz ist Fridolin laut Horstmann sehr gut drauf. „Wir sind fit, jetzt müssen wir das nur noch in die Halle bringen. Ich habe ein gutes Gefühl“, betont die 19-Jährige.

Sollte das Turnier aber doch eher bescheiden verlaufen, dann sei das letztendlich auch kein Drama. Horstmann: „Niemand wäre uns dann böse.“ In diesem Jahr möchte sie sich einfach keinen Druck mehr machen und mögliche Rückschläge als Chance betrachten. Hätte sie es im vergangenen Jahr beispielsweise zur Europameisterschaft geschafft, dann hätte sie beim Oldenburger Landesturnier nicht ihren ersten S**-Sieg einfahren können. „Wir haben so andere Chancen bekommen und konnten besondere Turniere wahrnehmen. Außerdem habe ich mir meinen Kindheitstraum vom Goldenen Reitabzeichen erfüllt“, sagt Horstmann.

Ein konkretes Ziel für dieses Jahr hat sie deshalb auch nicht. Die 19-Jährige möchte schauen, wie es kommt. „Es muss nicht unbedingt der EM-Weg sein. Die Möglichkeit wäre schön, aber ich habe auch gelernt, dass es gut ist, sich mal anders zu orientieren. Wir gucken von Turnier zu Turnier und sehen wie das Training läuft“, erklärt die Studentin. Klar ist allerdings, dass sie sich auf die Reiterei weiter fokussieren will, weil „da steckt mein größtes Herzblut drin“. Doch sie müsse sich eben auch persönlich weiterentwickeln und nicht nur sportlich. „Wir gehen da einfach locker ran. Jetzt fahren wir Freitag nach Münster, Sonnabend haben wir frei und Sonntag fahren wir wieder hin. Meine ganze Familie ist auch wieder dabei“, freut sich die 19-Jährige auf das erste Highlight des Jahres.

Ebenfalls in Münster vertreten ist die Bergedorferin Sandra Auffarth. Die Doppelweltmeisterin in der Vielseitigkeit von 2014 hat für die Springtouren (Youth, Mittlere, Große) in Münster mit vier Pferden genannt. Unter anderem versucht sie ihr Glück mit Nupafeed’s La Vista. Im vergangenen Jahr überraschte das Duo beim Derby in Hamburg-Flottbek, als es zahlreiche erfahrene Springreiter in die Schranken verwies und auf dem dritten Rang landete.

Außerdem bringt die Bergedorferin den Wallach Landlord mit nach Münster. Und auch auf dem Oldenburger ist der Vielseitigkeitsreiterin viel zuzutrauen. Immerhin beendete das Duo das Weltranglisten-Springen beim Agravis-Cup Anfang November in Oldenburg auf dem vierten Rang. Bei den Deutschen Meisterschaften der Springreiterinnen 2018 reichte es für Auffarth auf dem Wallach zu Rang sechs, das Bundeschampionat der Berufsreiter gewann das Duo im vergangenen Jahr sogar. Des Weiteren startet Sandra Auffarth mit den beiden Stuten Nupafeed’s Coupe Dora und Con Cordia bei den Springprüfungen in Münster.