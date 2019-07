Isabell Werth auf Weihegold: Den ersten großen Erfolg hatte die Stute in Rastede. (Friso Gentsch/DPA)

Keine andere Reiterin dominiert den Dressursport seit unzähligen Jahren so sehr wie Isabell Werth. Die 50-Jährige hat sich am vergangenen Sonntag zum 13. Mal den Sieg beim weltberühmten Aachener Chio im Grand-Prix geschnappt. Sie hat Olympia-Gold, Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie diverse Auszeichnungen von Weltcups in der Vitrine stehen. In der Weltrangliste belegt sie aktuell nicht nur den ersten Platz, sondern auch gleich den zweiten. Was all das nun genau mit dem 71. Oldenburger Landesturnier in Rastede zu tun hat? Platz eins in der Weltrangliste hält sie mit Weihegold OLD. Und den ersten großen Erfolg hatte die Stute tatsächlich im Schlosspark von Rastede.

Ein kleiner Rückblick: Im Jahr 2008 gewann Weihegold die Elite-Stutenschau beim Oldenburger Landesturnier – der Beginn einer mit Medaillen gespickten Ausnahme-Laufbahn. „Zahlreiche Stutenköniginnen schafften von Rastede aus den Sprung in den internationalen Spitzensport. Weihegold ist nur ein Beispiel dafür“, sagt Katharina Teutsch, die beim Oldenburger Pferdezuchtverband für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Gut möglich also, dass die Zuschauer an diesem Donnerstag wieder eine zukünftige Weltmeister- oder Olympia-Stute begutachten dürfen. Ganz traditionell steht der Donnerstag beim Oldenburger Landesturnier nämlich im Zeichen der Zucht. Das Highlight bildet dabei wie immer der Brilliantring, der ungefähr um 18.30 Uhr auf dem Springplatz starten wird.

400 Stuten sind im Vorfeld bei Stutenleistungsprüfungen genauer unter die Lupe genommen worden. Die 50 vielversprechendsten der drei- und vierjährigen Stuten haben den Titel Oldenburger Hauptprämienanwärterin oder Hauptprämienanwärterin Oldenburg-International erhalten. „Für den begehrten Brilliantring werden 15 dieser Stuten ausgewählt und dort rangiert“, berichtet Teutsch. Tatsächlich gibt es bei diesem dann zwei Gewinner. Zum einen kürt der Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes (OL) und zum anderen der Springpferdezuchtverband Oldenburg-International (OS) eine Siegerstute. Warum es zwei unterschiedliche Sieger gibt? Teutsch erklärt: „Es wird, natürlich neben Exterieur und Typ, bei den OL-Stuten besonders auf ihre Dressurveranlagung geachtet. Bei den OS-Stuten steht dagegen das Freispringen im Fokus. In Rastede wird das Freispringen der OS-Stuten eindrucksvoll für die Zuschauer auf einer Großbildleinwand übertragen.“

Schon vor dem großen Auftritt auf dem Springplatz können die für die Elite-Stutenschau zugelassenen Pferde genauer in Augenschein genommen werden. Sie präsentieren sich dem Publikum und dem Richtergremium zunächst an der Hand im Stand, Schritt und Trab auf der Dreiecksbahn. Ab etwa 15.30 Uhr werden die OS-Stuten prämiert, eine halbe Stunde später die OL-Stuten.

„Nachdem sich alle Pferde vorgestellt haben, wählt das Richtergremium die besten von ihnen aus und nominiert sie für den begehrten Brilliantring auf dem Hauptplatz. Dort beweisen die Stuten ein zweites Mal ihre Klasse, bevor sie alle gemeinsam einen Schrittring in der großen Rasteder Arena bilden“, sagt Teutsch und erklärt weiter: „Hier proklamiert die Bewertungskommission nun die Siegerstute und rangiert alle Topmodels. In einer feierlichen Siegerehrung werden Stuten, Besitzer und natürlich ihre Züchter gebührend gefeiert.“