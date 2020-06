Als Emden zu Gast war, baute Atlas einen provisorischen Gästebereich auf. In der Regionalliga wird dieser verpflichtend sein. (INGO MÖLLERS)

Der Rat der Stadt Delmenhorst stellt dem SV Atlas Delmenhorst für den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga zweckgebundene 250 000 Euro zur Verfügung, um die Mindestvoraussetzungen zur Zulassung erledigen zu können. Dabei geht es um einen abgetrennten Gästebereich und eine Spielfeldsicherung. Darüber hinaus muss eine neue Lautsprecheranlage installiert werden. Diese muss die Stadt jedoch unabhängig von der Viertelmillion für Atlas beschaffen. Lediglich Yakup Seven (AfD) stimmte dagegen, Kathrin Seidel (Bürgerforum) enthielt sich.

Vorweg gab es im Rat der Stadt am Donnerstagabend einige Diskussionen, die teilweise abschweiften und sich um anderen Themen wie die Rollschuhbahn drehten. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir hierüber noch so lange diskutieren werden. Ich wünsche dem SV Atlas und allen anderen Vereinen in der Stadt alles Gute für die Zukunft“, sagte der scheidende Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD).

Die Blau-Gelben haben damit die nächste Hürde auf dem Weg zur Regionalliga genommen. Formal muss der Aufstieg auf den außerordentlichen Verbandstagen des Norddeutschen (25. Juni) und Niedersächsischen Fußballverbandes (27. Juni) noch beschlossen werden – das gilt jedoch als sicher.

In Delmenhorst oder gar nicht

Sollten die Teilnehmer das wie erwartet machen, dürfte der SV Atlas in der vierten Liga an den Start gehen, sofern er die Auflagen erfüllt, die mit der erteilten Lizenz verbunden sind. Sprich: Atlas muss bis zum 22. August ein regionalligataugliches Stadion vorweisen. „Die Alternativen sind, dass wir die Qualifikation zur Regionalliga herschenken oder dass wir in Bremen oder Oldenburg spielen. Das sind für mich absolute No-Gos. Wenn das passiert, trete ich innerhalb von einer Sekunden zurück“, sagte Atlas-Präsident Manfred Engelbart.

Es bleibe nur die Option, um das Delmenhorster Stadion zu kämpfen. „Ich bin sicher, dass wir das hinbekommen. Wir werden zusammen mit Block H den Pinsel in die Hand nehmen und werden auch über die verpflichtenden Sachen hinaus viele Dinge machen. Das geschieht alles ehrenamtlich, das sind Hunderte Arbeitsstunden“, teilte Engelbart mit. Zudem gebe der Verband den Delmenhorstern etwas Spielraum, beispielsweise beim Flutlicht, dass der SV Atlas nun erst in ein oder zwei Jahren vorweisen muss, sollte er dann noch in der Regionalliga spielen.

Dazu hat Engelbart einen Appell in Bezug auf die anstehende Saison: „Wir brauchen die Unterstützung vom Rat, von der ganzen Stadt und auch von den anderen Vereinen. Alleine schaffen wir es nicht“, meinte er. Dabei gehe es nicht nur um das Stadion, sondern beispielsweise auch um Trainingszeiten. „Es ist enttäuschend, dass immer wieder Neid und Missgunst aufkommen, wenn es um den SV Atlas geht. Es gibt Leute, die denken, dass wir eine Viertelmillion geschenkt bekommen und damit machen können, was wir wollen. Aber wir korrigieren nur Dinge, die vor 20 Jahren schon hätten gemacht werden müssen. Wir müssen uns fast für den Aufstieg entschuldigen. Das stört mich immer wieder“, betonte der Atlas-Präsident. Die Bedingungen seien im Vergleich zu den meisten anderen Regionalligateams schlechter. „Viele Vereine arbeiten unter Profibedingungen, haben GmbHs gegründet und beschäftigen beispielsweise hauptberufliche Geschäftsführer. Wir haben keinen Profi im Kader und die Offiziellen arbeiten ehrenamtlich“, berichtete Engelbart. Als Beispiel für einen großen Unterschied nennt er, dass sich Atlas das Stadion mit fünf Vereinen teilt. „Das gibt es an keinem anderen Regionalligastandort“, sagte er.

Rat unterstützt Atlas

In der Beschlussvorlage, die der Rat nahezu einstimmig beschloss, steht, dass das Stadion auch anderen Sportvereinen zur Nutzung für Spiel- oder Trainingszwecke offensteht, die mit der Stadt einen Nutzungsvertrag abschließen sollen. Bauliche Veränderungen oder sonstige Maßnahmen wie Renovierungen oder die Schaffung neuer Räumlichkeiten, die von den Vereinen im städtischen Stadion vorgenommen werden, gehen in das Eigentum der Stadt Delmenhorst über. „Wir waren uns im Verwaltungsausschuss alle ziemlich einig, dass wir dem SV Atlas helfen wollen“, sagte Bettina Oestermann (SPD). Ratsherr Murat Kalmis (FDP) fügte hinzu, dass „wir diesen Monat für den Sport wirklich eine ganze Menge getan haben – parteiübergreifend.“ Kritik gab es am Zustandekommen der Entscheidung: „Wenn es um den SV Atlas geht, dann behandelt der Rat jede Vorlage nur mit großer Sensibilität, es ist immer eine ziemliche Würgerei. Der SV Atlas betreibt Leistungssport, klar. Aber wir müssen auch den Leistungssport stützen und dürfen nicht immer, sobald es um den SV Atlas geht, Scheuklappen aufsetzen und befürchten, dass alles, was dem SV Atlas zugute kommt, gleichzeitig zu Lasten der anderen Sportvereine geht. Der SV Atlas übernimmt nun für uns die Arbeit, die nötig ist, dass der Verein in der Regionalliga spielen kann. Wir als Stadt hätten das in der gebotenen Kurzfristigkeit niemals geschafft“, sagte Bastian Ernst (CDU).

Atlas hat dabei unlängst mit den Planungen begonnen. „Gespräche mit hiesigen Unternehmen laufen. Auch wenn die Handwerker eigentlich bis unters Dach voll mit Aufträgen sind, haben sie ihre Unterstützung zugesagt. Das ist ganz große Loyalität und Solidarität“, sagte Engelbart.