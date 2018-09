Volle Konzentration und einen fokussierten Auftritt verlangt Atlas-Trainer Jürgen Hahn von seinen Spielern. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Es ist angerichtet: Am siebten Spieltag der Fußball-Oberliga Niedersachsen empfängt der Tabellenzweite den Spitzenreiter und kann nach Punkten und Toren gleichziehen. Zweifelsohne bekommen die Zuschauer ein Topspiel zu sehen, wenn der SV Atlas Delmenhorst den HSC Hannover empfängt (Anpfiff: Sonnabend, 15 Uhr, Düsternortstraße). Die Blau-Gelben hoffen auf viele Zuschauer, an vollen Rängen beteiligen sich die Gäste auf jeden Fall: Sie bringen rund 100 Anhänger mit, kündigt HSC-Trainer Martin Polomka an. „Wir freuen uns total auf das Spiel. Wir wissen, dass die Kulisse und die Atmosphäre super sein werden“, blickt er voraus. Auf das Publikum baut natürlich Atlas-Coach Jürgen Hahn. „Das ist immer ein Faktor. Wir wollen unsere in dieser Saison zurückgewonnene Heimstärke zeigen“, sagt er.

Die Blau-Gelben haben zwei ihrer drei Partien im Düsternortstadion gewonnen und gegen Eintracht Northeim die Punkte geteilt. Der HSC Hannover hat noch kein Spiel verloren, stellt mit sieben Punkten aus drei Auswärtsbegegnungen derzeit das beste Auswärtsteam. Doch nach insgesamt erst sieben Spieltagen sind das natürlich nur Momentaufnahmen. „Es ist ein positiver Nebeneffekt, dass der Erste gegen den Zweiten spielt, wir werden da auch oft drauf angesprochen, dass Atlas seit 23 Jahren nicht mehr so weit oben in der Oberligatabelle stand“, berichtet Hahn. Aber es seien eben auch erst sieben Matches absolviert.

Der HSC ist sicherlich kein normaler Aufsteiger. Das zeigt schon der mit oberliga- und regionalligaerfahrenen Akteuren gespickte Kader. Unter anderem läuft Ferhat Bikmaz für die Hannoveraner auf. Der 30-jährige Deutsch-Türke stand einmal für Hannover 96 in der Bundesliga auf dem Feld und absolvierte 13 Partien für Sivaspor in der türkischen Süperlig. Zudem schlossen sich einige Fußballer von SV Armina Hannover vor Saisonbeginn dem Lokalkonkurrenten an. „Das ist ein ambitionierter Aufsteiger. Sie haben viel spielerische Qualität. Wenn wir sie spielen lassen, wird es richtig schwer für uns“, sagt Hahn. Er habe den Gegner vor Ort beobachten lassen und selbst Aufzeichnungen der Spiele gesehen. „Wir haben auch Schwächen beim HSC ausgemacht, aber viele sind das nicht“, erzählt der Atlas-Trainer. Welche das sind, behält er freilich für sich. Die Stärke liegt offensichtlich in der Offensive: 21 Tore erzielte der HSC bisher und damit mit Abstand am meisten aller Oberliga-Teams.

Die Hannoveraner bereiteten sich ebenfalls akribisch vor. „Wir haben Atlas live und im Video intensiv beobachtet. Die Mannschaft hat eine sehr gute Grundordnung und ein gutes Umschaltspiel. Man erkennt klar die Handschrift des Trainers. Das ist ein sehr unbequemer Gegner“, blickt Polomka voraus. Dennoch wolle er auch nach dieser Runde ungeschlagen und damit Tabellenführer bleiben. „Wir sind mit unserem Start mehr als zufrieden und genießen die aktuelle Situation. Wir wollten schnell in der Liga ankommen und möglichst wenig Lehrgeld zahlen. Das ist uns gelungen. Wir wissen aber, dass auch schlechtere Phasen kommen“, sagt Palomka. Zu den Stärken seines Teams zählt er neben der Offensive auch die Kraft und Leidenschaft seiner Mannen. Der HSC-Trainer legt Wert auf die spielerische Komponente. „Wir wollen es fußballerisch lösen. Es ist eine Philosophie-Frage. Ich bin der Meinung, dass es weder im Aufstiegs- noch im Abstiegskampf alleine über den Kampf geht“, erklärt der HSC-Trainer.

Sicherlich nicht nur, aber auch über den Kampf, wird Atlas kommen. Personell kann Jürgen Hahn dabei aus dem Vollen schöpfen. „Es sind eigentlich alle Mann an Bord. Daraus ergibt sich natürlich ein Luxusproblem. Es können nun mal nur elf Spieler anfangen und drei eingewechselt werden. Einige schaffen es nicht in den Kader. Aber die Jungs nehmen das an“, berichtet Hahn. Der Teamgedanke stehe über allem, jeder trage diesen mit.