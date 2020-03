Atlas-Kapitän Nick Köster betont, dass die momentane Zwangspause im Sport vollkommen richtig sei. Er appelliert zudem an die Vernunft aller. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Corona-Krise macht vor keinem Teil des gesellschaftlichen Lebens Halt. Entsprechend auch nicht vor der Sportszene in Delmenhorst und umzu. Ob nun Fußball, Handball, Tischtennis oder alle möglichen anderen Sportarten – überall ist der Betrieb lahmgelegt. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat bekanntlich entschieden, dass die Pause mindestens bis zum 19. April andauern wird. Davon betroffen sind alle Amateurspieler, von den Kickern aus der 5. Kreisklasse bis zu den ambitionierten Oberliga-Fußballern des SV Atlas Delmenhorst. Und für Letztere ist die Zwangspause, so notwendig sie auch ist, aus sportlicher Sicht besonders bitter.

Schließlich befinden sich die Blau-Gelben im Aufstiegsrennen in einer aussichtsreichen Position. Sie belegen Platz zwei und damit den Relegationsrang, sind mit zehn Punkten aus vier Partien eindrucksvoll aus der Winterpause gekommen. Im vorerst letzten Pflichtspiel feierte Atlas gegen Kickers Emden einen ebenso deutlichen wie verdienten 3:0-Erfolg und tankte so nochmals ordentlich Selbstvertrauen. Fünf Tage später sollte es mit der wichtigen Begegnung beim SC Spelle-Venhaus weitergehen. Hier hätte der SVA einen Konkurrenten vermutlich entscheidend distanzieren können. Doch dann kam Corona dazwischen.

Die Oberliga-Tabelle ist sozusagen eingefroren. Wann und wie es weitergeht, steht in den Sternen. Dass an der Entscheidung, den Spielbetrieb vorerst ruhen zu lassen, jedoch kein Weg vorbeiführte, betonen auch die Atlas-Spieler ohne Wenn und Aber. „Ich denke, dass die Zwangspause vollkommen richtig ist. Da ist Fußball zweitrangig“, sagt Kapitän Nick Köster. Sein Stellvertreter Musa Karli stimmt ihm voll und ganz zu. „Klar ist Fußball die schönste Nebensache der Welt. Aber da sieht man, dass es Wichtigeres gibt“, sagt der Mittelfeldakteur und verweist auf die Gesundheit. Er wünscht sich, dass es im Kampf gegen das Virus schnell vorangeht, möglichst ein Impfstoff gefunden wird. Nick Köster appelliert zudem an die Vernunft aller. „Man kann nur hoffen, dass sich jeder an die Regeln hält“, meint er mit Blick auf die von der Bundesregierung festgelegten Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung des Virus.

Auch den Fußballern bleibt derzeit nichts anderes übrig, als der Dinge zu harren. Wobei das nicht bedeutet, dass sie untätig bleiben. Es gilt, sich individuell fit zu halten. Sie haben Pläne für das Training in den eigenen vier Wänden mitbekommen. Diese sehen etwa Kraft- und Stabilisationsübungen vor, wie Nick Köster erklärt. „Das ist ein gutes Programm, das wir absolvieren müssen“, bemerkt der Kapitän. Hinzu kämen, soweit das möglich ist, individuelle Laufeinheiten an der frischen Luft, berichtet Musa Karli. Letztlich lässt sich das alles mit den normalen Einheiten mit der gesamten Mannschaft aber natürlich nicht vergleichen.

Dass die beiden momentan nicht mit ihren Teamkollegen auf dem Platz stehen können, um die bis dato erfolgreiche Saison fortzusetzen, gefällt ihnen naturgemäß nicht. Doch sie wissen eben, dass es aktuell nicht anders geht. „Klar ist das in so einer Situation besonders schade, aber da kann keiner was für. Was soll man sich darüber aufregen?“, sieht es Köster pragmatisch. „Wir können nur geduldig sein, auch wenn es schwerfällt, dass wir unserem Hobby nicht nachgehen können“, sagt Karli.

Wenn die Spielzeit nicht abgebrochen wird, ist eine Verlängerung der Saison wohl unumgänglich. Eigentlich soll der letzte Oberliga-Spieltag am 17. Mai über die Bühne gehen. Doch das ist unrealistisch. Selbst wenn nach dem 19. April bereits wieder der Ball rollen sollte, müssten nicht nur die ab dann angesetzten Partien ausgetragen, sondern auch noch mehrere Spieltage nachgeholt werden. Ganz zu schweigen davon, dass im Februar und Anfang März diverse Begegnungen buchstäblich ins Wasser fielen und auch noch nachträglich auf dem Programm stehen. Die Saison könnte sich bis Ende Juni ziehen. Viele Mannschaften müssten dann improvisieren, da diverse Spieler wohl im Urlaub wären, mutmaßt Karli – vorausgesetzt, dass Verreisen bis dahin wieder möglich ist. In Bezug auf den weiteren Saisonverlauf seien das aber alles Theorien, merkt Karli an. Die Entscheidungen würden die Verbände treffen.

Diese Entscheidungen werden hart, vermutet Nick Köster. Er wolle daher nicht in der Haut der Verbandsfunktionäre stecken, die festlegen müssen, wie es mit der Saison weitergeht. Wenn der Ball irgendwann wieder rollt, hat der Atlas-Kapitän aber eine große Hoffnung – „dass man mit voller Motivation weiterspielen kann.“