Ab in luftige Höhen: Karina Kunst verlässt sich darauf, dass Levi Ellmers (links) und Jesko Opitz sie kurz darauf wieder sicher zu Boden bringen. (INGO MÖLLERS)

Die B-Klassen-Paare des Rock’n’Roll-Club (RRC) Delmenhorst/TV Deichhorst blicken gemeinsam mit ihrer Trainerin Nicole Buck auf ein spannendes Jahr zurück. Vor knapp einem Monat erreichten Karina Kunst und Jesko Opitz beim international besetzten Nord-Cup-Turnier in Flensburg als bestes deutsches Paar den dritten Platz. Livia Maskow und Levi Ellmers, die erstmals gemeinsam in dieser Klasse antraten, durften sich über den siebten Platz freuen. „Der Start war für uns sehr erfolgreich. Beide Paare haben gezeigt, was sie können“, freut sich Buck.

Der Saisonbeginn war jedoch alles andere als einfach, da die Deichhorster krankheitsbedingt viel Zeit verloren. „Natürlich wären wir gerne eher gestartet. Leider konnten wir aber erst im November in das Turniergeschehen eingreifen. Uns fehlte noch die klare Linie und das Training, um bereits im Oktober an den Start zu gehen“, berichtet Buck. Die Winterpause werde sie nun nutzen, um den weiteren Trainingsplan auszuarbeiten. Die Paare befänden sich noch in einer Findungsphase und würden jetzt hochwertigere Akrobatikelemente einbauen, erklärt die Trainerin. „Wir werden viel ausprobieren und trainieren. Dafür haben wir bis Mitte Februar Zeit. Bis dahin sollten wir uns als Ziel gesetzt haben, was Priorität hat. Mitte März starten wir dann hoffentlich in die Qualifikationsturniere“, erzählt Buck mit Blick auf das kommende Jahr.

In dieses Ziel investieren die Trainerin, die im Bereich Akrobatik von Walter Buck unterstützt wird, und die beiden Tanzpaare gerne viel Zeit und Fleiß. Sowohl für die Tänzer als auch für die beiden Übungsleiter bringt der Leistungssport einen hohen Aufwand mit sich. Bereits die Entwicklung einer neuen Tanzfolge ist viel Arbeit: Gemeinsam legen die Deichhorster fest, welche Akrobatikelemente geturnt werden sollen. Nicole Buck entwickelt dazu eine passende Choreografie, wobei sie darauf achten muss, dass schwierige Akrobatikelemente möglichst früh getanzt werden und erst im Anschluss der Tanzpart folgt. Da sie ebenfalls lange Zeit aktive Tänzerin war, kann sie dabei auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Der Höhepunkt ihrer Karriere war der Gewinn der Deutschen Rock’n’Roll-Meisterschaft im Jahr 2008 gemeinsam mit ihrem Bruder André Buck. Diese Expertise hilft ihr als Trainerin sehr.

Ganzer Körper wird beansprucht

Zu Beginn geht es darum, den Tanz aufzubereiten und die neue Choreografie einzustudieren. Hiernach gestalte sich auch das Training, sagt Buck. „Bestimmte Elemente trainieren wir dann immer, zum Beispiel die Akrobatik und die Fußtechniken. Aber wir achten darauf, Dauerbelastungen zu vermeiden“, erzählt die Trainerin. Vor allem beim letzten Training vor einem Turnier wird darauf geachtet, dass es nicht zu intensiv wird und die Regenerationsphase lang genug ist. „Rock’n’Roll beansprucht den gesamten Körper“, weiß Buck aus eigener Erfahrung. „Es ist ja nicht einfach nur ein Tanz, sondern auch Akrobatik. Wir trainieren die Kondition mit Intervalleinheiten und natürlich auch Schnelligkeit, Ausdauer und vor allem den Kraftbereich“, berichtet sie vom Trainingsalltag. Dabei sei das Krafttraining für beide Tänzer gleichermaßen wichtig.

Die Deichhorster B-Klassen-Paare absolvieren pro Woche drei solcher Trainingseinheiten. Hinzu kommen dann die Turniere an den Wochenenden. Leistungsorientierter Rock’n’Roll ist ein sehr zeitintensiver Sport. „Ich arbeite nebenbei Vollzeit. Dann geht es dienstags zum Beispiel direkt zum Kindertraining und danach habe ich selber Training. Da kann so ein Tag schon lang werden“, berichtet die 20-jährige Karina Kunst und fügt lächelnd hinzu: „Natürlich habe ich auch mal keine Lust zum Training. Ich gehe dann trotzdem hin und danach fühlt man sich aber auch gut.“ Dass ihr Kalender sehr vom Tanzsport geprägt ist, störe sie nicht. „Der Sport hilft mir sehr, vom Alltag abzuschalten“, erzählt sie.

Ihr Tanzpartner Jesko Opitz kann ihr da nur zustimmen. Der 26-Jährige sieht im Rock’n’Roll einen tollen Ausgleich zu seinem Studium. „Das macht mir einfach am meisten Spaß. Ich hatte auch viele andere Hobbys, aber Rock’n’Roll hat sich dann doch sehr schnell herauskristallisiert“, meint er grinsend. Dass er als Mann beim Tanzen unterrepräsentiert ist, ist ihm bewusst. „Das war früher aber anders. Als mein Bruder Kai mich vor etwa 20 Jahren mit zum Training nahm, waren es in der Halle teilweise sogar mehr Jungs als Mädchen“, berichtet Opitz.

Auch Levi Ellmers wurde früher mit zum Tanzen genommen. „In der Grundschule hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mal mit zum Tanzen will. Eigentlich hatte ich keine Lust, habe mich dann aber überreden lassen. Sie hat dann zwar schnell wieder aufgehört, aber mir hat es Spaß gemacht und ich bin dabeigeblieben“, erinnert sich der 20-Jährige zurück. Auch für ihn sei der Sport wichtig, um den Kopf freizukriegen. „Ich habe dieses Jahr Abi gemacht. Da war das Training super, um auch mal rauszukommen und abzuschalten“, erzählt er.

Dass so eine Mehrfachbelastung aber auch Hürden mit sich bringen kann, weiß vor allem seine Tanzpartnerin Livia Maskow. „Ich habe dieses Jahr auch Abi gemacht, aber mein Training hat mehr darunter gelitten“, berichtet sie. Mit 18 Jahren ist sie die jüngste der vier Aktiven. „Für mich war es schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Es ist nicht leicht, die Konzentration nach der Schule und dem Lernen noch im Training aufrechtzuerhalten“, erzählt Maskow und fügt hinzu: „Die Klausurenphase war schwer, deshalb haben wir auch die Saison gecancelt.“ Jetzt habe sie aber wieder mehr Zeit für Tanzen.

Die beiden Tänzerinnen Kunst und Maskow lernten sich schon in jungen Jahren beim „Dance4Fans“ kennen. Die damalige Trainerin ließ auch einige Rock’n’Roll-Elemente tanzen, was den Mädchen sofort gefiel. Beide zog es dann zum RRC Delmenhorst. „Ich habe mir in Delmenhorst die Formation angeguckt und bin dann geblieben. Leistungsorientiert wollte ich anfangs gar nicht tanzen“, meint Maskow lächelnd. Trainerin Buck sei dann aber auf das junge Talent aufmerksam geworden. „Am Anfang war ich schon etwas skeptisch, aber die Auftritte haben Spaß gemacht und Levi brauchte eine Tanzpartnerin. Das hat dann gepasst“, erzählt Maskow.

Auch Kunst war zeitweise Teil der Formation. „Wenn man zwischendurch etwas Pause vom Turniersport braucht, kann man zum Glück in der Formation weitertanzen“, berichtet sie. Seit Mai dieses Jahres tanzt sie gemeinsam mit Opitz. „Zwei erfahrene Tänzer können schnell zusammenfinden, weil der Verein bestimmte Grundschritte hat, die alle beherrschen. Bei den beiden hat es direkt gut gepasst“, schildert Trainerin Buck.

Dass es gut passen muss, ist eine der Grundvoraussetzungen für den Sport: Vor allem bei den Akrobatikelementen ist ein gegenseitiges Vertrauen enorm wichtig. Da diese Übungen besonders anspruchsvoll sind, werden die Paare anfangs von Walter Buck als dritte Kraft unterstützt. „Und zwar so lange, bis der Herr weiß, was er tut, und bis der Herr auch weiß, was die Dame tut“, erzählt Buck augenzwinkernd. „Die Sicherheit hat höchste Priorität. Deswegen tanzen wir auf Turnieren auch nur Elemente, die wir wirklich können. Natürlich gibt es nie eine hundertprozentige Garantie, aber wichtig ist, dass sich das Paar vertraut und gut miteinander auskommt.“ Das bestätigen auch die beiden Tänzerinnen. „Ich gehe einfach mal davon aus, dass Jesko mich nicht fallen lässt“, meint Kunst und lacht. Respekt habe sie natürlich schon, aber keine Angst.

Deutlich weniger Nachwuchs

Nicole Bucks Ziel ist es jetzt, beide Paare bis März so weit fit zu kriegen, dass sie bei den Wettbewerben einen Treppchenplatz erreichen können. Bei den Nord-Cup-Turnieren können die Paare Punkte sammeln, um über die Rangliste für die Qualifikationsturniere zur Deutschen Meisterschaft zugelassen zu werden. „Karina und Jesko stehen derzeit auf Platz zwei. Und auch Livia und Levi haben noch gute Chancen, wenn die restlichen Turniere gut laufen“, blickt die Trainerin optimistisch auf das kommende Jahr.

So zuversichtlich Buck auf die nächsten Monate schaut, so nachdenklich wird sie bei dem Thema Nachwuchs. Dass viele Kinder und Jugendliche inzwischen andere Hobbys und Interessen als Sport haben, merkt auch der RRC deutlich. „Früher waren die Hallen voll mit Kindern. Heute müssen wir um jeden neuen Tänzer kämpfen“, erzählt sie. Aus diesem Grund initiiert sie viele Aktionen in Schulen und Kindergärten und leitet eine eigene Kindertanzgruppe, in der bereits Drei- bis Fünfjährige mitmachen können. Ab sechs Jahren baue sie dann schon leichte Rock’n’Roll-Elemente ein. „Aber das ist schwierig, weil nur noch wenige Jungs zum Tanzen kommen“, fügt sie hinzu.

In einigen seltenen Fällen habe der Verein noch Glück. In der Schülerklasse kann sich der RRC mit Charlotta Meyer und Henry Adler sowie Paulina Krolikowski und Janosch Ahlers derzeit über zwei vielversprechende Tanzpaare freuen. Auch ihre eigene Tochter Malo (7) durfte vor Kurzem bereits mit ihrem Partner Elias (7) ihr erstes Turnier tanzen. „Die Regeln wurden etwas geändert, sodass die Kleinen inzwischen schon bei den Großen mittanzen dürfen. Das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, um sich an so was zu gewöhnen“, freut sich Buck.

Damit der RRC auch künftig bei solchen Turnieren vertreten sein kann, würde sich der Club sehr über weiteren Zuwachs freuen. „Es wäre toll, wenn wieder mehr Kinder und Jugendliche den Weg zu uns finden“, hofft Buck. Interessierte können jederzeit im Internet unter www.rrc-delmenhorst.de Kontakt aufnehmen. „Rock’n’Roll ist einfach ein außergewöhnlicher Sport, der unglaublich viel Spaß macht“, findet Buck.