Der KSV Hicretspor (grün-schwarze Trikots) möchte in der neuen Saison den Aufstieg in die Kreisliga bejubeln. (Ingo Möllers)

Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. Mit Runde eins im Kreispokal haben die Mannschaften aus der 1. Fußball-Kreisklasse ihr erstes Pflichtspiel bereits Mitte dieser Woche hinter sich gebracht, weitere Zeit zur Vorbereitung bekommen die Teams aber nicht. Denn diesen Freitag eröffnen die Sportfreunde Wüsting und die Reserve des TuS Heidkrug die neue Saison (Anpfiff: 19.30 Uhr).

Apropos Reserve: Die 1. Kreisklasse könnte in dieser Saison auch gut und gerne „Reserve-Liga“ heißen. Schließlich sind neun von 15 Mannschaften Zweitvertretungen, der FC Hude wird sogar durch eine Dritte vertreten. Zwangsläufig stellt sich daher auch die Frage: Welche Teams dürfen überhaupt aufsteigen? Stand jetzt wären von den neun Reserve-Mannschaften nur die des VfL Wildeshausen, FC Hude und VfL Stenum aufstiegsberechtigt. Gerade Wildeshausen und Stenum könnten gute Chancen haben. Die anderen Zweiten müssten – sofern sie in die Kreisliga wollen – darauf hoffen, dass ihre jeweilige Erste den Aufstieg in die Bezirksliga schafft.

Ins Aufstiegsrennen dürfte in dieser Spielzeit wohl der KSV Hicretspor eingreifen. Schon in der abgelaufenen Saison wurde der Elf von Timur Cakmak eine gute Rolle zugetraut, der KSV stand sich jedoch häufig selbst im Weg. Letztendlich landete er aufgrund von mangelnder Konstanz auf dem zehnten Rang. Der Verein hat sich in der Pause auf mehreren Positionen verstärkt, der Konkurrenzkampf soll mit den Neuzugängen angeheizt werden. Ansonsten sucht man einen wirklichen Favoriten auf den Titel vergebens, die Liga erscheint recht ausgeglichen. Entscheidend wird sicherlich sein, in welchem Gewand die Reserve-Teams auflaufen – müssen sie oft Spieler abtreten oder können sie mit voller Kapelle antreten?

Wie sich der Delmenhorster BV und Borussia Delmenhorst, zwei von insgesamt vier Aufsteigern, präsentieren werden, wird sicherlich spannend zu sehen sein. Vor allem nachdem beide Teams in der ersten Runde des Kreispokals empfindliche Klatschen kassiert haben: Der DBV verlor mit 1:9 gegen den Harpstedter TB (siehe Bericht oben), Borussia unterlag dem TV Munderloh mit 0:11. Die beiden Gegner spielen zwar in der Kreisliga, sich kurz vor dem Saisonstart so abschlachten zu lassen, verheißt aber nicht unbedingt etwas Gutes – sicherlich wird ihr Ziel nun erst einmal Klassenerhalt lauten. Allerdings wäre sogar ein Durchmarsch eines Aufsteigers denkbar, sofern er sich gut verstärkt hat und schnell ankommt. Denn nachdem kein Team aus der Kreisliga in die 1. Kreisklasse abgestiegen ist, trifft der Spruch aus der vergangenen Saison womöglich auf die neue ebenso zu: Noch nie war der Aufstieg so leicht.