Jörn Janßen (rotes Trikot) lieferte eine starke Leistung im Dress der HSG Delmenhorst ab. Mit zehn Toren war er der erfolgreichste Schütze. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Jörg Rademacher schnaufte erst mal tief durch. Der Trainer der HSG Delmenhorst hatte selbst noch nicht so ganz begriffen, was in den 60 Minuten zuvor passiert war – er brauchte einige Sekunden, um sich zu sammeln. „Es gibt einfach so Sachen im Sport“, suchte der Coach des Handball-Oberligisten nach den passenden Worten für den Erfolg seines Teams: Mit 37:32 (19:16) schlug die HSG den bis dato verlustpunktfreien Tabellenzweiten VfL Fredenbeck. Rademacher: „Darüber muss ich jetzt erst mal eine Nacht schlafen.“

Ein wirklich sensationeller Sieg – anders lässt sich das kaum ausdrücken. Schließlich sprach vor der Partie eigentlich alles gegen die Delmenhorster: die Form, die Tabelle, die Kadersituation. Denn nach drei Niederlagen in Folge startete die weiterhin vom Verletzungspech verfolgte HSG als Schlusslicht in das ungleiche Duell und plante selbst nicht mit etwas Zählbarem. „Niemand hat damit gerechnet, dass wir hier heute gewinnen würden. Ich habe die ganze Woche gepredigt, dass wir an unsere Chance glauben müssen. Egal, wie klein sie auch sein mag“, erzählte Jörg Rademacher. Der HSG-Coach hatte vor der Begegnung auch ein gutes Gefühl, denn seit Langem habe die Mannschaft unter der Woche mal wieder so trainiert, wie er sich das vorstellt.

Nichtsdestotrotz vermasselten die Gastgeber den Start in die Partie. Es waren noch keine sechs Minuten gespielt, da fand sich die HSG schon mit 1:5 im Hintertreffen – alles deutete auf den erwarteten klaren Spielverlauf zugunsten des Drittliga-Absteigers hin. Wie schon in den vorherigen Partien nutzten die Gastgeber in dieser Phase ihre Chancen einfach nicht, so verzeichneten sie allein schon zu Beginn vier Fehlwürfe. Dementsprechend sorgenvoll blickte Rademacher auch erst mal drein. „Ich habe den Jungs aber gesagt, dass sie die Köpfe oben behalten müssen. Egal, wie die Partie auch verläuft. Aber das gibt jetzt Selbstvertrauen“, sagte der Coach.

Tatsächlich zog der verkorkste Start die Delmestädter nicht nach unten. Ganz im Gegenteil. Sie kämpften sich in das Spiel. Nach zwei guten Aktionen verbunden mit Ballgewinnen in der Defensive verkürzte die Rademacher-Sieben auf 4:5 (8.). Keine 60 Sekunden später sorgte Torben Sudau für den Ausgleich. Rademacher: „Es ist aller Ehren wert, einen solchen Rückstand gegen Fredenbeck zu drehen. Man hat gemerkt, dass die Spieler ab dem Remis immer selbstbewusster geworden sind.“ So selbstbewusst, dass sie plötzlich sogar das Geschehen auf der Platte kontrollierten. In der Deckung agierte die HSG aggressiv, gleichzeitig aber auch klug. Auf die Kreuzbewegungen des VfL waren die Delmenhorster gut vorbereitet, zudem ließen sie nur wenig über den Kreis zu. „32 Gegentore hören sich nach viel an, aber den Grundstock zum Sieg haben wir in der Abwehr gelegt“, meinte Rademacher. Er sprach außerdem Torhüter Deni Prvonozac ein Kompliment aus. Besonders in Durchgang zwei entnervte er die VfL-Angreifer zusehends und entwickelte sich so zu einem spielentscheidenden Faktor.

Nachdem der auffällige Jörn Janßen (zehn Tore) die HSG in Minute elf erstmals in Führung gebracht hatte, gerieten die Delmenhorster die komplette Partie über kein einziges Mal mehr in Rückstand. Zur Pause leuchtete gar ein völlig unerwarteter Drei-Tore-Vorsprung von der Anzeigetafel – 19:16. Denn wie aus dem Nichts kehrte bei den Delmenhorstern die Wurfstärke und das Glück zurück, beides war ihnen zuletzt abhandengekommen. So nagelte beispielsweise Sudau den Ball am Torhüter vorbei ins kurze Eck, in den Spielen zuvor knallten solche Versuche noch regelmäßig an den Pfosten.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte es den Anschein, als ob Fredenbeck das Spiel drehen würde. Denn der Drei-Tore-Vorsprung der HSG schmolz recht schnell dahin. Nach etwas mehr als drei gespielten Minuten stand es 20:19. Das Problem: In der Offensive kam die HSG nicht in ihre Systeme, bewegte sich zu wenig und war regelmäßig dazu gezwungen, aus ungünstigen Positionen abzuschließen. Plötzlich läutete dann aber die Stunde des Deni Prvonozac. Zwar unterliefen dem Neuzugang der HSG hier und da auch einige Fehler, doch er erwies sich als extrem sicherer Rückhalt. Oder wie es Rademacher formulierte: „Er hat die entscheidenden Bälle für uns gehalten, sodass Fredenbeck nicht ausgleichen konnte.“ Angestachelt von den starken Paraden ihres Torhüters klappte es auch in der Offensive wieder besser – gerade aus dem Rückraum erzielten die Delmenhorster viele Treffer. In den finalen zehn Minuten zog die HSG dann davon. Fredenbeck war die Verunsicherung anzumerken, einigen Spielern fehlte schlussendlich sogar der Mut vor dem Tor. „Die Jungs können stolz auf sich sein, das war unser bestes Spiel“, meinte Rademacher und ergänzte: „Wir haben heute hier vier Punkte geholt, denn viele Teams werden nicht mehr gegen Fredenbeck gewinnen. Der VfL bleibt für mich Titelanwärter.“