Ole Goyert und Co. beherrschten den VfL Edewecht, sodass die HSG Delmenhorst der vierten Sieg in Folge feiern konnte. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Mit einer überzeugenden Leistung hat die HSG Delmenhorst ihr vorletztes Heimspiel gewonnen: Den VfL Edewecht bezwang der Handball-Oberligist mit 28:20 (15:10). Dank des nunmehr vierten Erfolges in Serie hat sich die HSG Delmenhorst zwei Spiele vor der Weihnachtspause ein Polster auf die Abstiegsränge verschafft: Der Abstand auf den 13. TSV Bremervörde beträgt nun sieben Punkte.

In den nächsten zwei äußerst schwierigen Partien kann die HSG somit völlig befreit aufspielen. Zähler gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter OHV Aurich und TV Cloppenburg fallen ohnehin in die Kategorie Bonuspunkte. „Mal gucken, was nächsten Sonnabend hier gegen Aurich passiert. Wir sind krasser Außenseiter, werden das Spiel aber sicher auch nicht herschenken. Wir freuen uns einfach, dass wir ohne Druck aufspielen können“, sagte Rademacher.

Denn dank der jüngsten Erfolgsserie würde selbst eine Niederlage die HSG nicht wieder in den Abstiegsstrudel reißen. Eine komfortable Ausgangslage für die HSG. Vor einigen Wochen schien diese allerdings noch ganz weit weg. Schließlich haperte es in allen Mannschaftsbereichen, sodass die Rademacher-Sieben mit lediglich zwei Siegen im Tabellenkeller herumdümpelte. Doch seitdem die Verletzten wieder zurückgekehrt sind und angeschlagene Spieler ihren Fitness-Rückstand aufgeholt haben, entfaltet das Team immer öfter sein ganzes Potenzial. „Je mehr Siege man einfährt, desto mehr Spieler sind beim Training, die Beine werden leichter, das Selbstbewusstsein steigt. Ich bin wirklich stolz auf das Team“, betonte der HSG-Coach. Was ihn zusätzlich freute, war, dass er wechseln konnte, ohne dass ein Leistungsabfall sichtbar wurde. So kassierte Kreisläufer Michael Schröder früh seine zweite Zeitstrafe, Marcian Markowski sprang ein und erledigte seinen Job äußerst gut.

Starke Defensive

Dass mittlerweile mehr Spieler beim Training sind und Rademacher dementsprechend intensiver an bestimmten Feinheiten feilen kann, hat sich gegen den VfL Edewecht wie auch schon in den Spielen zuvor im Deckungsverbund bemerkbar gemacht. Laut des Trainers arbeiten die Akteure gut zusammen und bewegen sich auch mehr als ordentlich. Tatsächlich stellte die HSG-Abwehr die Gäste vor immense Probleme. Aus dem Rückraum kam der VfL kaum zu guten Würfen, weil die Delmestädter wachsam agierten und immer wieder aggressiv rausrückten. „Insgesamt war das zu wenig. Wir hatten keine erste oder zweite Welle und mussten so immer wieder gegen die 6:0-Abwehr ackern“, sagte VfL-Coach Tobias Weihrauch.

Was den Edewechter Übungsleiter ärgerte, freute Rademacher selbstverständlich. Er sprach von einer bärenstarken Abwehr, die er so noch nicht gesehen habe. Es sei jedenfalls ein Statement, gegen den starken Rückraum der Edewechter nur 20 Gegentore zu kassieren. Rademacher: „Die Abwehr arbeitet schön, das macht es auch für die Torhüter einfacher. Sie können sich auf ihre Ecke konzentrieren.“ Wie schon in den vergangenen Wochen zeigte HSG-Torhüter Sönke Schröder einige starke Paraden – kurz vor dem Pausenpfiff parierte er beispielsweise einen Siebenmeter.

Während es an der Defensivleistung nichts, also wirklich gar nichts auszusetzen gab, überzeugte die Offensive nicht zu 100 Prozent – eher zu 90. „Ich glaube, dass wir vorne etwas überhastet manchmal abgeschlossen haben“, sagte Rademacher und erklärte: „Wir spielen uns gute Sachen heraus, lassen den Wurf dann aber weg. Wenn wir da mehr machen, dann erzielen wir auch 30 Tore.“ Aber auch mit „nur“ 28 Treffern reichte es zum Heimsieg gegen den VfL Edewecht. Schon kurz nach Wiederanpfiff war die Partie entschieden, der VfL ergab sich seinem Schicksal und die HSG spielte ihren Stiefel souverän runter. Rademacher: „Der Sieg ist verdient, auch so in der Höhe. Diese Tore waren wir auch wirklich besser. Das war Werbung für den Handball in Delmenhorst.“

Nun hofft der Übungsleiter, dass die Stadionhalle nach dieser überzeugenden Leistung diesen Sonnabend gegen den Spitzenreiter OHV Aurich voll wird – 280 Zuschauer verfolgten die Partie gegen den VfL Edewecht. Die Spieler haben sich laut Rademacher jedenfalls eine große Kulisse beim finalen Heimspiel des Jahres verdient.