Werder-Topspieler Milot Rashica erfüllte Autogrammwünsche der Schüler. (Sebi Berens)

Im Zeichen des Sports stand kürzlich ein gesamter Tag am Max-Planck-Gymnasium. 800 Schüler waren an diversen Stationen mit verschiedenen Sportarten beschäftigt. Mit dabei waren mit Milot Rashica und Ömer Toprak zwei Fußballprofis des SV Werder Bremen. Auch der ehemalige Zweitliga-Tischtennisspieler Gerrit Meyer (jetzt TV Hude) oder Heiko Fritsch, ehemaliger Judo-Nationaltrainer der Schweiz, präsentierten ihre Sportarten. Die Aktion „Profis in der Schule“ veranstaltete das Gymnasium zusammen mit dem Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV). Dieser stellte den Kontakt zu Werder her. „Für die Schüler war es ein toller Tag“, fasste der stellvertretende Schulleiter und Mitorganisator Andreas Langen zusammen.

Mit Rashica und Toprak kamen zwei Topspieler des Bundesligisten nach Delmenhorst. Zudem waren auch Schiedsrichter Daniel Riehl, der Drittliga-Spiele leitet und in der 2. Bundesliga an der Linie steht, sowie Anneke Borbe, Torhüterin des SV Werder in der 2. Bundesliga, dabei. „Die Spieler haben sich gerade für die jüngeren Schüler viel Zeit genommen. Das bleibt bei den Kindern hängen“, lobte Langen. Zudem nahmen die Sportler an einer Podiumsdiskussion teil. Hier stellten die Schüler einen bunten Fragenmix – vom Lieblingseis bis zu dem Gefühl, wie es ist, wenn man gefoult wird, oder was die Profis nach ihrer Karriere vorhaben.

Sportlich aktiv ging es auf dem Außengelände der Schule zu. Den einzelnen Jahrgängen wurden Sportarten zugeordnet, in denen sich die Schüler messen konnten. Beispielsweise gab es ein Basketball- und ein Fußballturnier. Auch Discgolf, Ultimate Frisbee, Torwandschießen und eine Geschwindigkeitsmessung beim Fußball gab es. „Der Fokus lag schon auf dem Fußball, aber wir als Schule wollten auch andere Sportarten mit reinnehmen“, erklärte Thilo Scholz, der die Veranstaltung hauptsächlich organisierte. Er ist zudem Fachkonferenzleiter Sport am Maxe und baute die Stationen selber mit auf. Dabei unterstützten ihn vor allem die Schüler aus den Sportleistungskursen, die auch die Wettkämpfe vor Ort betreuten. „Es geht dabei um die Persönlichkeitsentwicklung“, erklärte Schulleiterin Katrin Wutschke. Ziel der Veranstaltung, teilte Langen mit, war es, den Schülern die Freude an Bewegung und den Spaß am Fußball im Speziellen zu vermitteln.