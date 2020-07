Rebecca Horstmann und ihr Wallach Friend of mine wissen, woran sie noch arbeiten müssen. (Janina Rahn)

Bei den Bettenröder Dressurtagen sind Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee und ihr Wallach Friend of mine gleich in zwei Wertungsprüfungen für den U25-Piaff-Förderpreis angetreten. Für eine Platzierung hat es zwar nicht ganz gereicht, aber das Duo sammelte wertvolle Erfahrung und weiß, woran es nun arbeiten muss.

Das Programm der Bettenröder Dressurtage war in diesem Jahr prall gefüllt. An den fünf Turniertagen im südlichen Niedersachsen standen gleich vier hochrangige Qualifikationsprüfungen an: die Prüfung zum Bundeschampionat der fünf- und sechsjährigen Dressurpferde, die Qualifikation zum Finale des Nürnberger Burgpokals in Frankfurt und erstmals auch Qualifikationen zum Finale des Louisdor- sowie des Piaff-Förderpreises. Das sind zwei renommierte Turnierserien für Nachwuchspferde und -reiter.

Mit dabei sein durften auch Rebecca Horstmann und Friend of Mine (Fridolin). Die 21-jährige Dressurreiterin wurde im Februar für den Piaff-Förderpreis nominiert und trainiert trotz der widrigen Umstände in diesem Jahr seitdem fleißig, um den Sprung auf die großen Turnierbühnen des Spitzen-Dressursports zu schaffen. „Die Entwicklung vom Sichtungslehrgang im Februar bis heute macht mich stolz“, erklärte Horstmann, war sich aber auch bewusst, dass noch viel Arbeit auf sie zukommt: „Wir müssen noch mehr an Sicherheit in den Prüfungen gewinnen – vor allem ich.“

Genau diese fehlende Turniersicherheit zeigte sich auch bei der zweiten Station des U25-Förderpreises: In der Intermediaire-II-Einlaufprüfung verhaspelte sich Fridolin schon in der ersten Ecke direkt vor den Richtern und das Duo landete mit glatten 68 Prozentpunkten nur auf Rang acht. Auch bei der entscheidenden zweiten Wertungsprüfung, dem U25-Kurz-Grand-Prix, klappte es nicht besser. Die junge Ganderkeseerin erritt 66,791 Prozent und sicherte sich damit nur den neunten Rang. Damit schaffte es das Duo in beiden Prüfungen, wenn auch knapp, nicht, sich zu platzieren.

Dass das Gespann eigentlich mehr kann, zeigt Horstmann regelmäßig stolz auf ihren Social-Media-Kanälen. Auf dem Abreitplatz und im Training – unter anderem mit Bundestrainer Johnny Hilberath – gelingen fehlerfreie Passagen und Piaffen. Doch im Turnierviereck fehlen noch Gelassenheit und Routine, sowohl bei der jungen Reiterin als auch bei ihrem Wallach.

Ob die entscheidende Lockerheit sich bis zur nächsten Station des U25-Piaff-Förderpreises einstellt, wird sich in der ersten September-Woche auf Gut Ising am Chiemsee zeigen. Wenn es dort und auch bei der letzten der vier Qualifikationsprüfungen in Balve (17. bis 20. September) richtig gut läuft, könnte es vielleicht noch für das große Finale reichen. Das Abschlussturnier wird voraussichtlich vom 11. bis zum 15. November in der Stuttgarter Schelyerhalle vor großem Publikum stattfinden, sofern Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.

Auffarth in Strzegom auf Platz fünf

Beim internationalen Vielseitigkeitsturnier im polnischen Strzegom kamen am Wochenende Reiter aus der ganzen Welt zusammen, um sich in mehreren Prüfungen unterschiedlichen Niveaus zu messen. Insbesondere in der Vier-Sterne-S-Prüfung war die deutsche Beteiligung hoch: Von 61 gemeldeten Aktiven kamen 28 aus Deutschland. Mit am Start waren Sandra Auffarth und Pauline Knorr vom RV Ganderkesee.

„In Strzegom weiß man einfach, was einen erwartet. Alle Plätze liegen dicht beieinander, es sind alles Allwetterböden und auch das Geläuf im Gelände ist gut“, begründete Bundestrainer Hans Melzer im Interview mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, warum es so viele deutsche Reiter immer wieder nach Strzegom zieht. Außerdem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mehrere Prüfungen auf unterschiedlichem Niveau bei einem Turnier zu reiten. Diese Gelegenheit nutzte die Mannschaftsolympiasiegerin Sandra Auffarth, um mit Viamant du Matz (Mat) im CCI4*-S und mit Rosveel (Ros) im CCI3*-S ins Gelände zu gehen.

Auffarth legte bei der höchsten Prüfung des Turniers eine beeindruckende Aufholjagd mit Mat hin. In der Dressur gab es nach ein paar kleinen Fehlern 68,93 Prozentpunkte von den Richtern – Rang 21. Im Gelände legte sich Mat dafür richtig ins Zeug, das Gespann leistete sich keinen Fehler und bekam nur eine kleine Zeitstrafe. Nach dieser zweiten Prüfung lag Sandra Auffarth dementsprechend ein ganzes Stück weiter oben im Klassement, nämlich auf Rang neun. Nachdem Viamant du Matz im finalen Show Jumping ebenfalls fehlerfrei und nur einen Hauch zu langsam gewesen war, sprang das Duo schließlich auf den fünften Platz.

Die zweite Reiterin aus Ganderkesee, Pauline Knorr, trat gleich mit zwei Pferden im CCI4*-S-Wettbewerb an. Sie beendete die Vielseitigkeitsprüfung sowohl auf Rang 41 (mit Lucy Dynamik) als auch auf Rang 48 (mit Starlight 281). Zudem platzierte sie sich mit der Hannoveraner Stute auf Platz sieben der U25-Förderpreiswertung und mit dem Oldenburger Wallach auf Platz neun.

Sandra Auffarth ritt ihr zweites Pferd Rosveel im Gegensatz zu Knorr nicht ebenfalls in der Vier-Sterne-Prüfung, sondern im CCI3*. Im Starterfeld von insgesamt 74 Reitern lag das Gespann mit Rang 26 zum Schluss im soliden Mittelfeld.