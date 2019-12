Matthias Sanders (rechts) und die VG Delmenhorst-Stenum setzten sich im Tiebreak gegen den VfL Wildeshausen mit Van-Linh Nguyen (links) und Frederik Bartelt durch. (INGO MöLLERS)

Einen versöhnlichen Jahresabschluss vor heimischem Publikum gab es für die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum beim letzten Heimspieltag 2019 in der Oberliga. Zwar unterlag das Team von Trainerin Susanne Schalk im ersten Spiel Bremen 1860 mit 1:3, fuhr im Prestigeduell mit dem VfL Wildeshausen jedoch ein umkämpftes 3:2 und somit einen ganz wichtigen Sieg ein. Die VG steht nun auf dem Relegationsrang sieben hinter den Tecklenburger Land Volleys II und vor dem TV Baden II. Diese drei Teams haben jeweils zehn Punkte auf dem Konto. Wildeshausen ist Dritter.

VG Delmenhorst-Stenum – Bremen 1860 1:3 (26:24, 19:25, 15:25, 21:25). Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Florian Süßmuth musste VG-Trainerin Susanne Schalk ihr taktisches Konzept in Bezug auf die Annahme umstellen, was zunächst noch keine negativen Auswirkungen hatte. Ein guter Beginn ließ ihr Team auf 6:3 in Front gehen, ehe individuelle Fehler dem Gast in die Karten spielten. Die 1860er zeigten sich abgezockt und eiskalt, nutzten die gebotenen Gelegenheiten und machten fünf Punkte in Folge. Vor allem in der Abwehr waren die Gäste sehr aufmerksam und entschärften immer wieder die Angriffe der Hausherren. Diese berappelten sich aber wieder, glichen aus und hielten den Satz bis 23:23 völlig offen. Den ersten Satzball wehrten sie danach ab, nutzten dann eine schwache Annahme der Gäste und holten sich den ersten Satz.

Wer jetzt dachte, die Hausherren würden weiter aktiv das Spiel bestimmen, der sah sich schnell eines Besseren belehrt, denn die Gäste von Trainerin Maike Uller-Fürst hatten fortan das Duell im Griff. Sie agierten nach Belieben und ließen die Gastgeber immer wieder ins Leere laufen. Vor allem die längeren Ballwechsel wurden oft Beute der Bremer, was auch am Selbstvertrauen der Hausherren nagte. Lediglich Sören Riewe und Marcel Marks wussten mit ihren Aktionen zu überzeugen, insgesamt aber war das deutlich zu wenig, um den Regionalligaabsteiger aus Bremen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. „Das war insgesamt eine blutleere Vorstellung meiner Mannschaft ohne große Gegenwehr“, zeigte sich Trainerin Susanne Schalk dann auch ziemlich enttäuscht über die gezeigte Leistung ihres Teams.

VG Delmenhorst-Stenum – VfL Wildeshausen 3:2 (20:25, 19:25, 25:21, 25:17, 15:6). In einer sehr deutlichen Ansprache forderte Schalk vor dem Spiel gegen den Rivalen aus Wildeshausen vor allem mehr Aggressivität und Teamspirit. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Der bis dahin Tabellenzweite beherrschte zunächst Ball und Gegner, erspielte sich sofort einen größeren Vorsprung und war bis zum Ende der ersten beiden Sätze das dominierende Team. „Das war umso bitterer, weil ich eigentlich eine klare taktische Maßgabe ausgegeben hatte“, ärgerte sich Schalk. Als dann aber im Verlauf des dritten Durchgangs genau diese taktische Maßgabe griff, nämlich durch eigene Angaben den gegnerischen Mittelblocker, der bis dahin sehr effektiv seine Angriffe in Punkte ummünzen konnte, aus dem Spiel zu nehmen, kippte das Spiel. Durch den etwas kleinlich pfeifenden Schiedsrichter fühlten sich die Gäste dann zusätzlich benachteiligt, was an ihrem Nervenkostüm nagte. Für Schalk war das aber kein Problem. „Ich finde es gut, wenn unsaubere Bälle endlich mal abgepfiffen werden, außerdem wurde das auf beiden Seiten gemacht“, widerlegte sie die These der Benachteiligung.

Ihr Team spielte jetzt deutlich verbessert und baute aus einer stabilen Annahme heraus ein variables Angriffsspiel auf. Im Gegenzug dazu bauten die Gäste immer mehr ab und mussten in den Tiebreak gehen. Dort agierten eigentlich nur noch die Hausherren, die jetzt endgültig Ball und Gegner nach Belieben beherrschten. Am Ende ließen sie lediglich sechs Punkte des VfL zu und beendeten mit einer Aufschlagserie von Matthias Sanders das Spiel zu ihren Gunsten.

Bereits nächsten Sonnabend steht der erste Spieltag der Rückserie an. Während der VfL Wildeshausen zu Hause gegen die Teams aus Bersenbrück und Ammerland wieder Boden gutmachen muss, tritt die Schalk-Truppe bei DJK Füchtel Vechta an, wo man sich für die deutliche Hinspielniederlage revanchieren möchte.

VG Delmenhorst-Stenum: Sanders, Bode, Förstermann, Marks, Riewe, Hoffmann, Pröbe, Döring, Schwan, Doig.

VfL Wildeshausen: Frank Gravel, Leon Gravel, Maik Backhus, Marco Backhus, Dannemann, Schütte, Bartelt, Nguyen, Meyer, Mildes, Kramer.