Carsten Glander entschied das Spitzeneinzel gegen den TC Sommerbostel souverän für sich und leitete so den Gesamterfolg ein. (INGO MÖLLERS)

Einen Auftakt nach Maß verzeichneten die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst beim Saisonstart der Tennis-Landesliga. Mit 4:2 gewannen sie die Heimpartie gegen den TC Sommerbostel und machten damit einen ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt – mehr aber auch nicht, wie der Mannschaftsführer der Blau-Weißen Carsten Glander gleich einmal klarstellte: „Es gibt Spiele, die muss man gewinnen, um die gesteckten Ziele zu erreichen und das war eins davon. Meine Mannschaft ist in der Lage mit diesem enormen Druck umzugehen und darauf bin ich stolz.“ Ziel sei es, die nächsten schweren Aufgaben mit einer ähnlich geschlossenen Mannschaftsleistung anzugehen. „Dann könnten wir vielleicht dem einen oder anderen Favoriten, davon gibt es in dieser Saison noch einige, ein Bein stellen. Dann hätte sich unser enormer Trainingsaufwand gelohnt“, fügt Glander hinzu.

Das scheint eine durchaus realistische Einschätzung zu sein. Denn auch gegen die Gäste aus Sommerbostel, die mit wesentlich besseren Leistungsklassen angereist waren, hatten sich die Blau-Weißen im Vorfeld der Partie lediglich Außenseiterchancen ausgerechnet, da sie ihr eigenes Leistungsvermögen noch nicht so recht einschätzen konnten. Die Partien wurden auf hohem Niveau ausgetragen, die zahlreichen Zuschauer aus beiden Lagern belohnten die Ballwechsel mit viel Beifall.

Hohe Führung nach den Einzeln

Bereits das Eröffnungseinzel zwischen Lukas Strunk und Tom Schmieta bot alles, was diesen Sport so interessant macht. Das galt in erster Linie für den Gästeakteur, der mit seinem gekonnten Service und Volley, ausgehend von knallharten Aufschlägen, für Begeisterung sorgte und damit seinen Kontrahenten permanent in die Defensive zwang. Eigentlich ist es die Stärke der Nummer zwei der Delmenhorster zu kontern. Doch diesmal gelangen die sonst so erfolgreichen Passierschläge nur selten, sodass die 3:6, 4:6-Niederlage in Ordnung ging. Es sollte allerdings die einzige von den Gästefans zu feiernde Führung gewesen sein, denn parallel glich nur wenig später Torsten Spille mit einem souveränen 6:4, 6:2-Erfolg über Christopher Schomburg aus. Diesem Sieg folgten weitere beeindruckende Zweisatzsiege für die Gastgeber, mit denen sicherlich nicht zu rechnen war. Zunächst traf Glander im Spitzeneinzel gegen den extra eingeflogenen Kroaten Alexander Kondulukov. Lediglich in der Anfangsphase hatte der Delmenhorster Kapitän Schwierigkeiten, um zu seinem wahren Leistungsvermögen zu finden. Das lag in erster Linie an Glanders schwachen Aufschlägen. Der Delmenhorster hatte allerdings aber auch keine Schwierigkeiten mit dem Service seines Kontrahenten, sodass es zu Beginn der Auseinandersetzung zu einem wahren Break-Festival kam.

Als es Glander allerdings gelang, zum 3:3 erstmals seinen Aufschlag durchzubringen, war der Bann gebrochen und das 6:3, 6:0 gegen den konditionell stark abbauenden Gegner nur noch eine Formsache. Da auf dem Nebenplatz Felix Sonnberg sein bestes Tennis ausgepackt hatte, wurde dort schnell deutlich, wer der Sieger sein würde. Im Gegensatz zu Glander, der im Vorjahr gegen Alexander Kuhlmann in zwei Sätzen verloren hatte, beherrschte die Nummer drei der Delmenhorster ihren Kontrahenten nach Belieben und setzte sich souverän mit 6:2, 6:2 durch.

Nach der überraschend deutlichen Führung nach den Einzeln schien der Gesamtsieg nur noch Formsache zu sein. Doch in den Doppeln, sonst eine Domäne der Einheimischen, lief längst nicht alles nach Plan. So mussten sich Glander/Strunk der Gästekombination Schmieta/Kuhlmann, der jeweils ein Break zum 6:4, 6:4-Sieg genügte, geschlagen geben. Auch bei Sonnberg und seinem Partner Niklas Johannson lief es nicht optimal. Zwar entschieden die Blau-Weißen Durchgang eins im Tiebreak für sich, verpassten aber im zweiten Satz einen Matchball beim 6:5 im erneuten Tiebreak zu verwerten und verloren diesen anschließend. Damit war eine Verlängerung notwendig. Im Match-Tiebreak zeigten die Blau-Weißen Nervenstärke, sodass die Partie letztlich an das konzentrierte Delmenhorster Duo ging: 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 10:7 lautete das Endergebnis, das den 4:2-Auftaktsieg besiegelte.

Nächster Gegner für die Blau-Weißen ist in zwei Wochen die Spvg Haste. Die Delmenhorster treten auswärts an.