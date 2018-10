Ulli Hader (rechts), der gerne den Finger in die Wunde legt, beschreibt eine positive Entwicklung beim Hockey-Club Delmenhorst. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. Rene Pawelski ist entlastet: Das Vorstandsmitglied vom Erwachsenenhockey des Hockey-Club Delmenhorst (HCD) muss zukünftig nicht mehr die Betreuung bei den Spielen der ersten Herrenmannschaft übernehmen. Mit Henning Bremer hat der Verein einen neuen Haupttrainer gefunden, wodurch das größte Problem aus der Welt geschafft wurde. Die Variante mit dem nicht verwandten Christian Bremer, der das Team durch seine Tätigkeit beim Bremer Hockey-Club nur unter der Woche trainieren konnte und Pawelski, der dann die Leitung am Wochenende bei den Spielen übernahm, taugte nicht für die Zukunft. Durch die nun erfolgte Veränderung zieht frischer Wind in den Klub ein.

„Für den HCD ist Henning ein Glücksfall. Die Jungs sind alle begeistert von ihm und man merkt, dass die Stimmung nach oben geht. Wie die Jungfrau sind wir zum Kinde gekommen“, jubelt Pawelski. Er tütete die Verpflichtung ein und überzeugte den Neuen von einem Engagement als HCD-Coach: „Das mit Christian war nur eine Notlösung und er ist eingesprungen, weil wir ein Loch hatten. Dafür sind wir ihm dankbar. Zu Henning sind wir gekommen, weil er aus Hamburg hierher gezogen ist und sein Sohn in der Jugend bei uns spielt. Er hat dort als Schiedsrichter in der Bundesliga (von 2006 bis 2018, 187 Spiele, Anmerkung der Redaktion) gepfiffen. Damit ist auch klar, dass er Ahnung hat, wo es im Hockey langgeht. Dann habe ich ihn angesprochen und er hat schnell zugesagt.“ Gleichzeitig betont Pawelski, dass Bremer langfristig denkt und ihm die Lust an der Aufgabe anzumerken ist. Insgesamt führt seine Personalie auch zu einem „optimistischen Ruck“, der durch den Klub geht. „Wir hoffen, jetzt in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen“, berichtet Pawelski.

Der Anfang vom neuen Coach verspricht jedenfalls schon einmal eine rosigere Zukunft: Mit zwei Siegen und einem Unentschieden ist der Start in der Feldsaison geglückt. In der nun anstehenden Hallensaison, die Mitte November beginnt, hoffen die Hockey-Herren vom HCD, den Aufstieg in der Verbandsliga zu schaffen. Zur Vorbereitung reist der HCD nach Hamburg-Ahrensburg, um dort ein Trainingslager zu absolvieren.

Keine Zeit zum Ausruhen

Der Niedergang nach den Oberliga-Abstiegen der ersten Herren- und Damenmannschaft wurde somit erst einmal gestoppt, nichtsdestotrotz muss der Verein natürlich weitere Fortschritte erzielen. Anhand der Personalie Pawelski ist zu erkennen, dass sich die Delmenhorster in einigen Bereichen weiter verbessern müssen. Er muss sich mit seinen 40 Jahren immer noch öfters ins Tor vom HCD stellen. „Das muss nicht sein. Unsere Personaldecke ist aber noch zu schwach besetzt. Wir müssen schauen, dass wir sowohl bei den Herren als auch bei den Damen noch fünf bis sieben Spieler dazubekommen. Das ist für das Feld wichtig, da das sonst von der Kondition kaum auszuhalten ist. Außerdem wollen wir uns im Jugendbereich noch breiter aufstellen“, beschreibt Pawelski. Ziel ist es, sich nach und nach in Feld- und Hallensaison wieder in die Oberliga zu spielen. Das ist Maßgabe für die Herren, aber auch die Damen. Diese werden von Ulli Hader trainiert, der ebenso eine positive Entwicklung beschreibt.

„Es geht in die richtige Richtung. Vorher hatten in der Spielgemeinschaft mit dem SC Weyhe sechs von 16 Spielerinnen einen Pass bei Delmenhorst. Jetzt besitzen nur noch drei Spielerinnen einen Pass auf Weyhe, weshalb wir damit im Grunde genommen eine eigenständige Delmenhorster Mannschaft stellen – auch, wenn auf dem Papier die Spielgemeinschaft mit Weyhe weiterhin besteht“, sagt Hader. Trotz der sportlich schlechten Bilanz von einem Sieg und fünf Niederlagen im ersten Teil der Feldsaison ist der Coach auch mit den Leistungen zufrieden. „Es stand im Vordergrund, wieder spielfähig zu sein. Das haben wir geschafft und es waren viele knappe Niederlagen dabei. Wir wurden nicht abgeschlachtet“, meint Hader, der in der Hallensaison auf einen der ersten Plätze hofft. Als Generalprobe hierfür kann das heimische Hannes-Wendt-Turnier am 3. und 4. November angesehen werden.

Hader, der dem Vorstand in der jüngeren Vergangenheit kritisch gegenüber stand, teilt insgesamt aber nicht die Euphorie Pawelskis: „Ich bin gespannt. Hätte man in den letzten Jahren nicht einiges falsch eingeschätzt, nicht hier und da den falschen Schuldigen gesucht, dann würde es heute noch besser sein.“ Aus seiner Sicht hapert es gegenüber den Bremer Hockey-Teams auch an der Attraktivität des Vereins. „Wir haben eine bescheidene Lage, einen bescheidenen Platz – das ist so. Punkt“, wählt Hader ehrliche Worte. Für Vorstandsmitglied Pawelski sind solch mündige Personen wie Hader im eigenen Verein kein Problem: „Es gibt immer Reibungspunkte. Es ist utopisch, immer auf einer Linie zu sein und keine Unstimmigkeiten zu haben. Die gibt es in jedem Verein der Welt.“ Für ihn ist erst einmal wichtig, dass der HCD mit der Anstellung des neuen Trainers Bremer die größte Baustelle im Klub aus dem Weg geräumt hat.