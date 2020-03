Ryan Farrell reist zu den Spielen des TV Hude regelmäßig aus Irland an. (INGO MOELLERS)

Hude. Wie geht es nach dem vorläufigen Aussetzen der Saison weiter? Das beschäftigt aktuell viele Tischtennis-Spieler. Vor allem für den TV Hude I, dessen Aufstieg in die Oberliga nur noch Formsache war, hat diese Frage durchaus Bedeutung, auch wenn die Spieler unisono betonen, dass es aktuell wichtigere Probleme gibt. Gedanken haben sie sich trotzdem gemacht, auch in Hude, vor allem seitdem der bayrische Landesverband als erster das Ende der kompletten Saison verkündet hat. „Ich selber habe noch nicht so wahnsinnig viel darüber nachgedacht, weil es aktuell sicherlich Wichtigeres gibt. Aber es ist natürlich legitim, auch darüber schon mal zu sprechen“, erklärt Felix Lingenau, Spielführer des Verbandsliga-Spitzenreiters.

Vom niedersächsischen Verband gibt es noch keinerlei Hinweise, in welche Richtung es gehen könnte. „Klar ist nach momentanem Stand, dass alles unklar ist“, sagt Dieter Gömann, Leiter des Ressorts Öffentlichkeitsarbeit des TTVN, auf Nachfrage und verweist auf die offizelle Stellungsnahme des Verbandes: „Bitte rechnen Sie nicht mit einem kurzfristigen Vorschlag, denn niemand kann derzeit abschätzen, wann daran zu denken ist, den Sportbetrieb wiederaufzunehmen. Und erst, wenn feststeht, wann wieder gespielt werden kann, machen Überlegungen zur Wertung der bisherigen und einer eventuellen Nachholung der ausstehenden Spiele Sinn“, heißt es dort.

An eine einfache Annullierung der Saison glauben die Huder überwiegend nicht. „Der Verband wird sicherlich eine Lösung suchen, die auf möglichst wenig Widerstand trifft. Und Widerstand gäbe es natürlich bei einer Annullierung“, vermutet Felix Lingenau. „Das gäbe richtig viel Ärger“, glaubt auch Finn Oestmann. „Für uns wäre das auch sehr bitter. Ich hoffe natürlich, im nächsten Jahr in der Oberliga zu spielen“, ergänzt er.

Auch Florian Henke würde das gerne. Er stehe auch mit Ryan Farrell in Kontakt, der den aktuellen Aufwand mit Anreisen aus Irland wohl in Zukunft auch nur für Oberligaspiele weiter bestreiten wolle, erklärt Henke. „Eine Möglichkeit wäre auch, die austehenden Spiele mit dem Hinrunden-Ergebnis zu werten“, schlägt er vor.

Fünf Optionen sieht Marco Stüber: „Erstens könnte die eingefrorene Tabelle gelten, zweitens könnte die Saison annulliert werden, drittens könnte es irgendwann weitergehen, viertens könnte die Hinrundentabelle gewertet werden und fünftens gibt es die Möglichkeit, dass es Aufsteiger gibt, aber keine Absteiger“, meint er. Gerade den fünften Punkt könnte sich auch Henke gut vorstellen. „Das würde vieles abfedern“, sagt er.

Egal, was auf Verbands-Ebene entschieden werde, „die Verantortlichen haben sehr schwierige Entscheidungen zu treffen und werden sich das sicherlich nicht einfach machen“, betont Marco Stüber. Deswegen appelliert er auch an Geduld und Verständnis der Betroffenen.

Drei Optionen für den Umgang mit der Tischtennis-Saison stehen aktuell besonders stark in der Diskussion, sollte diese nicht mehr beendet werden können: Die Annullierung der gesamten Spielzeit, die Wertung lediglich der Hinrunde oder die Wertung der aktuellen Tabelle. Bei einer Annullierung würden die Klassen so eingeteilt wie zur Spielzeit 2019/20. Das könnte aber vor allem für Mannschaften, deren Aufstieg schon sicher oder zumindest absehbar war, und die daraufhin ihre Personplanungen für die kommende Saison begonnen haben, große Auswirkungen haben. Gerade im höherklassigen Bereich werden erste Gespräche mit potentiellen Neuzugängen oft schon zu Jahresanfang geführt. Auch deswegen gibt es gegen diese Möglichkeit viele Vorbehalte.

Weniger Widerstand dürfte es bei einer Wertung der Hinrunde oder der aktuellen Tabelle geben. Allerdings könnte es auch bei letzterem zu Ungerechtigkeiten aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Spielen oder der unterschiedlichen Spielstärke der bisherigen Gegner kommen. Für beide Szenarien steht auch die Möglichkeit im Raum, dass es zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger gibt, und die Klassen im nächsten Jahr gegebenenfalls aufgestockt werden.