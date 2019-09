Immer Extrem

Wieder geht es durch Matsch und Wald

Michael Kerzel

Der Hindernislauf „Immer Extrem“ in Ganderkesee erfreut sich großer Beliebtheit. Die dritte Auflage steht am 12. Oktober an. Interessierte können sich noch bis Ende dieses Monats anmelden.