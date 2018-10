In der Mitte hatte Klaus Krabbe Probleme, dennoch gewann der TV Hude II. (Ingo Möllers)

Oesede. Einer Berg- und Talfahrt gleicht bisher die Saison des TV Hude II in der Tischtennis-Verbandsliga – auf eine Niederlage folgte bislang stets ein Sieg. So auch am vergangenen Spieltag, als die Huder Reserve mit einem 9:6 bei den Sportfreunden Oesede II ihr Punktekonto wieder ausgleichen und damit Wiedergutmachung für die Pleite in Jever am Monatsanfang betreiben konnte. „Der Sieg war aber auch ganz wichtig“, meinte Finn Oestmann. „Wenn man sich die nächsten Spiele anschaut, weiß ich eigentlich nicht, wo wir denn auch sonst noch punkten können“, erklärte die Nummer eins des Teams.

Bei den SF Oesede fehlte die nominelle Nummer eins, Jonathan Habekost, der in der Hinrunde wohl nur in der ersten Mannschaft spielt, in der Rückrunde aber der Reserve wieder zur Verfügung stehen wird. „Dann wird es im Rückspiel gegen Oesede auch schwerer“, blickte Oestmann voraus.

Das Doppel eins der Huder – Oestmann und Dietmar Scherf – konnte punkten und bleibt in der Hinrunde damit bisher ohne Niederlage. Die anderen beiden Doppel gingen allerdings an die Gastgeber. In den Einzeln hatten dafür die Huder Vorteile, vor allem im oberen Paarkreuz, in dem vier Zähler gegen Fynn Pörtner und Tim Flaeper gelangen. Ganz knapp und wichtig war dabei der Erfolg von Oestmann gegen Pörtner. Beim Gesamtstand von 5:4 für den TVH hatte der Huder schon mit 0:2-Sätzen zurückgelegen, schaffte aber noch den 2:2-Ausgleich. Im fünften Durchgang allerdings zog Pörtner mit 6:2 davon, ehe eine Auszeit, genommen von Klaus Krabbe an der Bande, dann doch noch die Wende brachte: Mit 11:9 gewann Oestmann hauchdünn. Marco Stüber erhöhte gegen Flaeper sicher auf 7:4.

Trotzdem mussten die Huder weiter zittern, denn in der Mitte hatte Oesede Vorteile. Klaus Krabbe musste sich – wie zuvor schon Sören Dreier – knapp in fünf Sätzen gegen Ervin Kurbegovic geschlagen geben. Und Dreier blieb auch in seinem zweiten Spiel gegen Alexander Muschak sieglos, sodass Oesede wieder auf 7:6 herankam. Gegen den unspektakulär aber gewohnt sicher agierenden Hinrich Buermeyer brauchte Dietmar Scherf etwas, um die richtige Taktik zu finden. Zwei deutlich verlorenen Durchgängen folgten zwei gewonnene, im fünften Satz wurde es dann ganz spannend: Mit 15:13 holte Scherf den wichtigen achten Zähler. Florian Krabbe war es dann vorbehalten, mit einem 3:0 gegen den allerdings auch angeschlagenen Lars Greve den Sieg für die Huder perfekt zu machen.

Weitere Informationen

SF Oesede II – TV Hude II 6:9

Pörtner/Buermeyer – Klaus Krabbe/Dreier 11:3, 5:11, 11:4, 11:9; Flaeper/Kurbegovic – Oestmann/Scherf 9:11, 9:11, 3:11; Muschak/Greve – Stüber/Florian Krabbe 9:11, 11:5, 9:11, 11:9, 11:6; Pörtner – Stüber 9:11, 7:11, 2:11; Flaeper – Oestmann 7:11, 7:11, 11:5, 11:13; Kurbegovic – Dreier 11:8, 7:11, 15:17, 11:6, 11:8; Muschak – Klaus Krabbe 5:11, 10:12, 9:11; Buermeyer – Florian Krabbe 11:6, 7:11, 11:9, 11:3; Greve – Scherf 11:7, 7:11, 5:11, 8:11; Pörtner – Oestmann 11:8, 11:8, 4:11, 7:11, 9:11; Flaeper – Stüber 7:11, 7:11, 8:11; Kurbegovic – Klaus Krabbe 9:11, 13:11, 14:12, 7:11, 11:7; Muschak – Dreier 11:7, 11:4, 12:10; Buermeyer – Scherf 11:5, 11:5, 7:11, 8:11, 13:15; Greve – Florian Krabbe 4:11, 2:11, 10:12 ALE