Jan Lehmkuhl (Mitte) brachte den VfL Wildeshausen gegen Germania Leer in Führung. Am Ende teilten die Teams die Punkte. (INGO MÖLLERS)

Leer. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat sich der VfL Wildeshausen in der Fußball-Landesliga einen Punkt erkämpft. Trotz einer halbstündigen Unterzahl gelang es den Krandelkickern, gegen Germania Leer ein 1:1 (1:0) über die Zeit zu bringen. Dank des Punktgewinns hat der VfL die Abstiegszone wieder verlassen. Mit 21 Zählern aus 16 Partien rangiert er nun auf Rang neun. In der Tabelle geht es aber nach wie vor extrem eng zu. Neben den Wildeshausern haben drei weitere Teams 21 Punkte, dahinter folgen die Abstiegsränge, die von drei Klubs mit je 20 Zählern angeführt werden. „Am Ende sind wir mit dem Punkt sehr zufrieden. Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht“, meinte Co-Trainer Patrick Meyer, der verletzungsbedingt auf einige Akteure verzichten musste. Doch die Spieler, die auf dem Platz standen, hätten allesamt das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt.

Die Gäste kamen richtig gut in die Partie und standen vor allem in der Defensive stabil. Im Vorwärtsgang kam allerdings zunächst der letzte Ball noch nicht an. Die erste richtige Möglichkeit hatte der VfL in der 32. Minute. Robin Ramke spielte diagonal auf Ole Lehmkuhl, der den in der Mitte einlaufenden Lennart Feldhus bediente. Dessen Schuss aus zehn Metern wurde jedoch zur Ecke abgeblockt. Kurz darauf durften die Wildeshauser aber jubeln. Jan Lehmkuhls Freistoß aus 35 Metern flog an allen vorbei und landete im Tor (39.). Leers Keeper Marcel Bergmann gab dabei nicht unbedingt die beste Figur ab. Mit dieser durchaus verdienten Führung für die Meyer-Elf ging es in die Kabinen.

Von den Gastgebern musste nach dem Seitenwechsel mehr kommen – und sie steigerten sich auch. „In der zweiten Halbzeit hat Leer Druck gemacht“, schilderte Meyer. Richtig schwierig wurde die Ausgangslage für seine Schützlinge nach einer guten Stunde. Marius Krumland sah erst Gelb (53.) und nur neun Minuten später die Ampelkarte. „Ob man die unbedingt geben muss, weiß ich nicht“, meinte Meyer. Die erste Gelbe sei allerdings berechtigt gewesen. Wenig später glich Germania aus. Lukas Siemers setzte sich im Strafraum durch und traf mit einem strammen Schuss zum 1:1 (69.).

Anschließend sicherten die Wildeshauser das Remis mit guter Defensivarbeit. In der 89. Minute hätte Leer gerne einen Elfmeter bekommen, als VfL-Torhüter David Lohmann den Ball ins Aus laufen ließ und mit einem Stürmer der Platzherren zusammenstieß. Lohmann musste danach behandelt werden, kehrte aber in den Kasten zurück. Die Nachspielzeit überstanden die Gäste dann unbeschadet und fuhren später mit einem guten Gefühl nach Hause.