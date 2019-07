Marcel Bragulas VfL Wildeshausen belegte in der Gesamtwertung Platz 36. (MÖLLERS)

Diese Nachricht kommt nicht wirklich überraschend: Der Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst hat beim VGH-Fairness-Cup des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) wieder einen Platz im Keller belegt. Die vergangene Saison schloss er auf dem 30. Platz ab. Insgesamt gibt es im NFV 33 Kreise. Allerdings zeigt der jüngste Trend ein wenig nach oben, schließlich hatte sich der hiesige Kreis nach der Hinrunde noch auf dem vorletzten Rang wiedergefunden.

Berücksichtigt werden beim Fairness-Cup alle Teams ab Kreisliga aufwärts. In insgesamt 660 Partien sammelten die Mannschaften aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg 1334 Gelbe, 55 Gelb-Rote und 42 Rote Karten. Zudem gab es zwei Nicht-Antritte. Für Gelb kassiert man einen Punkt, für die Ampelkarte drei und für glatt Rot fünf Zähler. Tritt ein Team nicht an, wird das mit zehn Strafpunkten geahndet, ebenso ein Sportgerichtsurteil. Der Fußballkreis kam alles in allem auf 1729 Punkte und einen Quotienten von 2,6197. Dieser ergibt sich, wenn man die Punkte durch die Anzahl der Partien teilt.

Die fairste Mannschaft aus der Region war in der zurückliegenden Spielzeit der Bezirksliga-Meister VfL Wildeshausen, dessen Akteure in 30 Partien nur 38-mal Gelb sahen und sich sonst nichts zuschulden kommen ließen. Unter insgesamt 957 Teams reichte das für Rang 36. Einen zweistelligen Platz ergatterte ansonsten nur noch der Kreisligist Harpstedter TB, der am Ende 36 Gelbe Karten und einmal Rot auf dem Konto hatte. Damit holte der HTB Rang 61.

Im Mittelfeld der Wertung landete der Oberligist SV Atlas Delmenhorst. 62-mal Gelb und zweimal Rot bedeuteten Platz 535. Das Schlusslicht aus Kreis-Sicht bildete der SV Baris, der 75 Gelbe, sechs Gelb-Rote und fünf Rote Karten kassierte. Die Folge: Rang 943.

Weitere Informationen

Die Platzierungen

36. VfL Wildeshausen, 61. Harpstedter TB, 292. SV Atlas Delmenhorst II, 428. TV Falkenburg, 452. TuS Heidkrug, 493. TSV Ganderkesee, 535. SV Atlas Delmenhorst, 575. TV Munderloh, 577. VfR Wardenburg, 594. TV Dötlingen, 669. SV Tur Abdin Delmenhorst, 689. FC Huntlosen, 715. FC Hude, 717. RW Hürriyet, 748. VfL Stenum, 750. TSV Großenkneten, 759. TV Jahn Delmenhorst, 824. Ahlhorner SV, 858. SV Achternmeer, 884. TuS Hasbergen, 914. Delmenhorster TB, 943. SV Baris Delmenhorst SEE