Wildeshausens Lennart Feldhus (Mitte) trug sich zweimal in die Torschützenliste ein. (INGO MÖLLERS)

Der VfL Wildeshausen hat in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals nichts anbrennen lassen und einen standesgemäßen Sieg eingefahren. Deutlich mit 8:0 (4:0) setzte sich der Landesligist gegen den zwei Klassen tiefer angesiedelten TSV Ganderkesee durch. „Das Ergebnis war dem Spielverlauf angemessen“, meinte VfL-Trainer Marcel Bragula, der mit einem derart klaren Erfolg eigentlich nicht gerechnet hatte. Und dieser hätte sogar noch höher ausfallen können, schließlich verzeichneten die Wildeshauser drei Aluminiumtreffer.

Genau vier Akteure trugen sich in die Torschützenliste ein. Vor der Pause machten Elias Schröder (12.), Michael Eberle (22.), Lennart Feldhus (40.) und Maximilian Seidel (44.) bereits alles klar. Genau dieses Quartett legte im zweiten Durchgang die gleiche Trefferanzahl nach, wenn auch in leicht veränderter Reihenfolge. Schröder schnürte als Erster seinen Doppelpack (54). Es folgten Feldhus per Strafstoß (71.), Eberle (75.) und Seidel (84.).

Schöne Kombinationen

Die Treffer habe seine Mannschaft teilweise toll herauskombiniert, meinte Bragula, der allerdings auch die eine oder andere Phase beobachtete, in der seine Schützlinge nicht ganz so viel Zugriff hatten. „Das sind aber normale Dinge, wenn man hoch führt. Wir haben über 75 Minuten ein gutes Spiel gemacht“, befand der Wildeshauser Coach.

Dass der Sieg der Gäste auch in der Höhe verdient war, bestätigte TSV-Trainer Stephan Schüttel. Dennoch zeigte er sich nicht unzufrieden. „In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen die Nervosität abgelegt. Ein Tor hätte ich uns gegönnt“, sagte Schüttel. Seine Elf habe, wenn die Möglichkeit bestand, den Ball gut laufen lassen und die Begegnung über 90 Minuten diszipliniert durchgespielt. Vor den Gegentreffern seien seinen Mannen jedoch typische Fehler unterlaufen.