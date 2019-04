Als Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga hatte der VfL Wildeshausen gegen den ESV Wilhelmshaven im Vorfeld klar die Favoritenrolle inne. Schließlich sind die Gäste abstiegsgefährdet. Bekanntlich muss jedes Spiel aber erst mal gespielt werden. Und siehe da, der VfL hat tatsächlich überraschend Punkte liegen gelassen: Die Partie endete 1:1 (0:0). „Das war heute ein desolater Auftritt. Das werde ich so auch nicht stehen lassen“, ärgerte sich VfL-Coach Marcel Bragula über seine Elf. Nichtsdestotrotz grüßen die Krandelkicker weiterhin von der Tabellenspitze, ihr Vorsprung auf den einzigen Verfolger TuS Obenstrohe beträgt aktuell acht Punkte.

In der Anfangsphase verzeichnete der VfL kleinere Chancen. Kevin Kari verfehlte das Tor mit seinem Schuss nach drei Minuten nur knapp. Die Bragula-Elf versuchte, über die Flügel zu agieren und ihren Sturmtank Rene Tramitzke mit Flanken zu füttern – mit mäßigem Erfolg. In Minute 35 klärte ein TuS-Verteidiger den Ball nach einer Ecke auf der Linie. Kurze Zeit später hatte der VfL Wildeshausen Glück, als ein Schuss der Gäste aus Wilhelmshaven knapp am Pfosten vorbeirauschte. So endete Durchgang eins ohne Tore.

„Die Jungs müssen mal überlegen, was sie tun. Da waren heute 300 Leute im Krandel und dann haben wir so einen Leistungsabfall, gerade in der Offensive“, kritisierte Bragula und ging noch einen Schritt weiter: „Im Fußball gibt es Konkurrenzkampf. Dann muss man sich halt fragen, ob der eine oder andere Spieler, der den Titel Stammspieler trägt, diesen auch zu Recht hat.“ Es sei normal, dass man mal schlechter spiele. Dann müsse man aber zumindest den absoluten Willen zeigen.

Immerhin ging seine Elf nach der Pause durch einen Treffer von Maximilian Seidel in Front (68.). Doch Mohammed Hammoud erzielte nach 82 Minuten den Ausgleich. „Der ESV schießt zweimal aufs Tor und ein Schuss geht dann rein. Der war auch nicht unhaltbar. Was wir dagegen an Chancen liegen gelassen haben, das war ein Witz“, sagte Bragula. Bereits diesen Dienstag steht die nächste Partie an, die Wildeshauser empfangen dann ab 19 Uhr den SV Tur Abdin.