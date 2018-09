Nach Standard-Situationen wurde es ab und an gefährlich für Christopher Schnake im Tor des FC Hude. (INGO MöLLERS)

Wildeshausen. Eine gute Stunde lang ging die Taktik des Bezirksliga-Aufsteigers FC Hude beim als Aufstiegsfavoriten gehandelten VfL Wildeshausen auf. Die Fußballer von Lars Möhlenbrock verteidigten mit einer Fünferkette und standen sehr tief, ließen so kaum Torchancen zu. In der 66. Minute nutzte die Heimelf dann jedoch eine Standardsituation zur Führung und entschied kurz danach die Partie endgültig. Die Krandelkicker weisen nach dem 2:0 (0:0) nun 19 Punkte nach sieben Spielen auf und bleiben an der Tabellenspitze. Die Huder haben zehn Zähler auf dem Konto und stehen damit im gesicherten Mittelfeld.

Von Beginn an übernahm die Heimelf die Spielkontrolle, die Gäste ließen sich tief in die eigene Hälfte fallen und griffen die spielaufbauenden Innenverteidiger Marius Krumland und Torben Schütte auch dann nicht aktiv an, wenn diese die Mittellinie überschritten. Dadurch dass alle 20 Feldspieler in der FCH-Hälfte standen, boten sich jedoch kaum Räume. Der VfL versuchte, den Abwehrriegel mit Diagonalpässen aufzubrechen, doch die Huder gewannen bei langen Bällen erwartungsgemäß die Kopfballduelle gegen die kleinen VfL-Angreifer Maximilian Seidel, Michael Eberle und Robin Ramke. Diese konnten ihre Schnelligkeitsvorteile aufgrund mangelnden Platzes nicht nutzen. Zwar versuchten Alexander Kupka und Christoph Stolle immer wieder, Flachpässe auf Seidel zu spielen, doch dessen Weiterleitungen auf die Außen kamen nicht durch. Jannik Meyer als Rechts- und Nils Sandau als Linksverteidiger machten ihre Seiten dicht, in der Zentrale hatten Torben Hellemann und Co. alles im Griff.

Ein Standard entscheidet

Nach vorne ging bei den Gästen jedoch gar nichts. Sie versuchten, Mohamed Alawie mit langen Bällen zu bedienen. Dieser konnte das Leder auch ab und zu behaupten, doch fehlten ihm dann die Anspielstationen. In den ersten 45 Minuten kam es aus dem Spiel heraus daher auf beiden Seiten zu keinen größeren Torchancen. Seidel (10.) und Alawie (18.) versuchten es jeweils aus der Distanz, Gefahr entstand daraus jedoch nicht. Der VfL verzeichnete dennoch eine Großchance: Eine Ecke von Stolle rutschte am Fünfer bis zu Krumland durch, der jedoch unplatziert abschloss, sodass Christopher Schnake im Hude-Tor den Abschluss festhielt. „Wir wollten aus einer sicheren Defensive heraus agieren und das hat auch gut geklappt. Man hat gesehen, dass es wichtig war, dass wir immer eine Absicherung hatten, beispielsweise wenn Seidel an einem unserer Leute vorbeigekommen war“, berichtete Möhlenbrock. In der vergangenen Saison spielte Hude in der Kreisliga häufig gegen sehr tief stehende Gegner. „Wir wissen daher, wie schwer es ist, dagegen zu spielen“, sagte er.

Im zweiten Durchgang verhielt sich Hude noch defensiver. Das lag daran, dass Alawie stark Gelb-Rot gefährdet in der Kabine blieb und so auch das einzige offensive Stilmittel wegfiel. Wildeshausen agierte nun mit etwas mehr Tempo und Präzision. Vor allem der eingewechselte Kevin Kari auf links sorgte mit seiner Schnelligkeit für Wirbel und holte mehrfach Ecken und Freistöße heraus. Einer dieser Freistöße von links sorgte dann auch für die Entscheidung. Stolle zog den Ball hart in den Strafraum, Schütte setzte sich mit dem Kopf durch und nickte zur Führung ein (66.). „Wir hatten sehr viele Standards. Irgendwann geht dann einer rein“, merkte Wildeshausens Coach Marcel Bragula an. Insgesamt rund ein Dutzend Ecken und dazu noch mehrere Freistöße aus guten Positionen erarbeiteten sich die Krandelkicker.

Unter Kontrolle hatte die Heimelf die Partie jederzeit. „Wir hatten mehr Spielanteile, der Sieg ist verdient. Ich bin bedingt zufrieden. Wir haben uns die ganze Woche auf einen so tief stehenden Gegner vorbereitet. Und das ist für uns ja auch nicht ungewohnt, dass der Gegner tief steht. Dafür war es aus dem Spiel heraus einfach zu wenig“, sagte der VfL-Trainer. Seine Defensive lobte er: „Wir haben im gesamten Spiel keine Torchance zugelassen“, berichtete er. Möhlenbrock nickte zustimmend.

In Rückstand liegend machte Hude in der Schlussphase etwas auf, ohne jedoch Gefahr auszustrahlen. Wildeshausen nutzte die entstehenden Räume durchaus. Zunächst zirkelte Sebastian Bröcker einen 18-Meter-Freistoß ans Lattenkreuz (70.). In der 81. Minute nutzte Seidel dann die erste Chance der Begegnung aus dem Spiel heraus zum 2:0. Ramke erlief auf rechts eine zu weite Flanke, drehte sich im Strafraum schnell und legte klug zurück. Seidel rauschte aus dem Hintergrund heran und machte sich lautstark bemerkbar, sodass Kevin Kari den Ball klug durchließ. Mit der rechten Innenseite schob Seidel das Leder überlegt ein. „Das 1:0 hat unser System geknackt, nach dem zweiten Tor ging es dann nur noch darum, Spielpraxis zu verteilen“, sagte Möhlenbrock.