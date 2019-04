Wildeshausens Lennart Feldhus (weißes Trikot) stand oft im Mittelpunkt: Unter anderem erzielte er das 1:0 für die Gäste. Meistens hatte ihn der Stenumer Torben Würdemann jedoch im Griff. (INGO MöLLERS)

Stenum. 2:2 stand es nach 93 Minuten zwischen dem VfL Stenum und dem VfL Wildeshausen nach einem temporeichen Bezirksliga-Spiel am Kirchweg, als sich Lukas Schneider den Ball zur Ecke bereitlegte. Mehr als ein Dutzend solcher Versuche der Wildeshauser waren bis dato verpufft, meistens hatte sie Stenums Keeper Maik Panzram aus der Gefahrenzone gefaustet. Nun standen im Grunde neun Wildeshauser und zehn Stenumer Feldspieler im Strafraum und warteten auf den Ball. Und trotz dieser Menge an Menschen auf recht begrenztem Raum schaffte es Rene Tramitzke, am Fünfer freizustehen. Das Leder segelte zu ihm, der Sturmtank nickte ein, riss sich das Trikot vom Leib, bejubelte mit Mitspielern, Trainerstab und mitgereisten Zuschauer den Derby-Sieg – 3:2 (0:0) lautete das Ergebnis. Dieses brachte den Mannen von Trainer Marcel Bragula nicht nur den Tagessieg, sondern auch die Vorentscheidung in der Meisterschaft, da der einzige Verfolger, der TuS Obenstrohe, mit 2:3 gegen Frisia Wilhelmshaven unterlag und nun zehn Punkte Rückstand aufweist.

Durch das späte Tor kam der Wildeshauser Sieg sicherlich glücklich zustande, verdient war er dennoch. Die Bragula-Mannen hatten über die gesamte Spielzeit mehr Spielanteile und die besseren Torchancen und entfachten gerade in den Schlussminuten ungeheuren Druck. Die Elf von Stenum-Coach Thomas Baake verteidigte allerdings leidenschaftlich, setzte im zweiten Durchgang mehrere gefährliche Gegenstöße, kam zweimal nach Rückstand gegen den Tabellenführer zurück und hatte die insgesamt gefährlicheren Standardsituationen – eigentlich eine Domäne der Wildeshauser.

„Es war das erwartete Spiel mit viel Feuer und Emotionen, aber dennoch fair. Dass es vom Ergebnis so eng war, müssen wir uns selbst zuschreiben, weil wir in der ersten Halbzeit unsere Torchancen – teilweise kläglich – vergeben haben“, fasste Bragula die Partie zusammen. Baake lobte seine Mannen für eine gute Leistung. „Wir mussten uns erst mal auf die Wildeshauser Taktik einstellen, aber haben das dann gut hinbekommen und vor allem die Standards gut verteidigt. Wildeshausen ist der klare Meisterschaftsfavorit und musste viel tun, um hier zu gewinnen. Am Ende kann es auch 2:2 ausgehen, das wäre dann vielleicht etwas glücklich für uns gewesen, so war es glücklich für Wildeshausen“, sagte er.

Die erste halbe Stunde verlief recht ereignislos. Die Gäste hatte die Partie unter Kontrolle, kamen jedoch nicht in die gefährlichen Räume. Stenum bekam keinen geordneten Spielaufbau hin, sodass die rund 300 Zuschauer bis zur 37. Minute warten mussten, bis sie die erste Großchance sahen: Maximilian Seidel tanke sich links im Strafraum durch, scheiterte im Eins-gegen-eins jedoch am starken Panzram. Wildeshausen drückte nun aufs Tempo. Zunächst erwischte Panzram eine Hereingabe kurz vor Lennart Feldhus, dann hielt er einen Schuss von Seidel aus 16 Metern (38./42.). In der 45 Minute hätte Michael Eberle dann die Führung erzielen können, doch er drosch den Ball nach einer zu kurzen Kopfball-Abwehr aus elf Metern deutlich über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel wurde es turbulent: Beide Teams spielten nun schneller nach vorne, Stenum fand Zugriff und kam besser in die Zweikämpfe. Zunächst gingen jedoch die Gäste in Führung: Marius Krumland holte eine zu weite Flanke von Sascha Görke am rechten Flügel, verlud seinen Gegenspieler und fand in der Mitte den freien Feldhus, der aus kurzer Distanz einköpfte – 1:0 (52.). Das erweckte die Partie endgültig: Stenums Paul Fuhrken scheiterte per Kopf an Felix Dittrich (56.), Feldhus brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie (57.). Nach einer Stunde setzte sich dann Maximilian Klatte auf außen durch und bediente Waldemar Kelm am langen Pfosten, der zum 1:1 einschoss (60.).

Acht Minute später spielte Thorben Schütte einen Diagonalball in den Lauf von Eberle, dieser lief von außen ein, nahm den Ball gut mit und wäre alleine aufs Tor zugeeilt, doch Kevin Gerlach lief ihm in die Hacken, Schiedsrichter Malec Müller pfiff. Das Foul passierte wohl auf der 16-Meter-Linie. Also Elfmeter und Gelbe Karte? Oder gab es schon vor dem Strafraum Kontakt, also Rot und Freistoß? Müller hielt Rücksprache mit seinem Linienrichter, zeigte dann Gelb und entschied auf Freistoß. Eine merkwürdige Regelauslegung. Bragula meckerte lautstark, was ihm eine Ermahnung Müllers und nach dem Spiel auch einen Tadel Baakes einbrachte, der kritisierte, dass die Wildeshauser Bank Rot gefordert hatte. Der Freistoß brachte nichts ein, wohl aber ein Einwurf wenig später. Feldhus verlängerte diesen am kurzen Pfosten, in der Mitte unterlief Arnold Koletzek per Kopf ein Eigentor zum 1:2 (74.).

Doch auch davon ließ sich Stenum nicht herunterziehen: Erst lenkte Dittrich einen Klatte-Kopfball über die Latte, doch die folgende Ecke bugsierte Torben Würdemann ins Tor. Mit welchen Körperteil genau er das schaffte, ist unklar. Laut der protestierenden Wildeshauser war es der Arm. Jedoch bliebe dann die Frage, ob es Absicht war. Da Würdemann sich in den Ball wuchtete wohl eher nicht. So sah es zumindest das Schiedsrichtergespann – 2:2 (82.). Bragula reagierte, brachte Tramitzke und läutete damit die Schlussoffensive ein. Mehrfach standen die Gäste kurz vor dem 3:2, unter anderem grätsche Robin Ramke eine Seidel-Flanke vors Tor. Tramitzke brachte das Leder aufs Tor, Panzram schmiss sich auf dieses. Ob er das auf oder kurz hinter der Linie schaffte, war für das gut postierte Schiedsrichtergespann und auch die Zuschauer nicht zu erkennen. Die Partie lief weiter. Bis zu eben jener letzten Ecke in der 93. Minute.

Der VfL Wildeshaussen hat somit 57 Punkte nach 23 Partien auf dem Konto, Verfolger Obenstrohe kommt auf 47. Klar ist damit nach Adam Riese: Gewinnen die Krandelkicker noch vier der kommenden sieben Spiele, holen sie den Titel und steigen in die Landesliga Weser-Ems auf.